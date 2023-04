EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues a pesar de que el clima no estuvo muy a tono con la temporada, déjeme decirle que la semana pasada la Playa de La Pesca tuvo una importante captación de turistas que disfrutaron de sus aguas y su arena, así como de la amplia cartelera de grupos musicales que se les ofreció por parte del Ayuntamiento de Soto la Marina, incluyendo a la influencer KARELY RUIZ…Tenemos que puntualizar que el clima fresco y lluvioso no contribuyó como debía de ser para que los visitantes disfrutaran a lo máximo sus vacaciones en La Pesca, pero con todo y ello se cumplió por parte de la administración del Dr. TOÑO MEDINA con nuestros miles de visitantes…Y bueno pues un punto que se tiene que resaltar en ese sentido es que la Playa de La Pesca fue la que más aumentó en porcentaje en relación al año anterior en cuanto tiene que ver con la captación de turistas de playa en Tamaulipas…Claro que esta afluencia tan importante no fue obra de la casualidad pues el alcalde TOÑO MEDINA le dio la difusión necesaria a este punto turístico así como a otros tantos del municipio…Todo esto más lo que se le invirtió de manera particular a la Playa de La Pesca en palapas y otros atractivos, así como una importante cartelera de espectáculos generó en una importante cantidad de turistas…Por cierto los regios una vez más, hicieron mayoría en La Pesca y ni falta hacía preguntarles de donde eran pues en las placas de sus vehículos se registraba su estado de procedencia…Mientras tanto y ya una vez regresando al cien por ciento a sus labores cotidianas en la alcaldía el Dr. TOÑO MEDINA sigue recibiendo a las personas que deseen plantearle algunas necesidades de diferente tipo así como también a comisariados y delegados de las comunidades rurales, además a familias de la zona urbana de nuestro municipio…La mejor política es el trabajo de esto no tenemos ni siquiera la menor duda y esto lo tiene muy claro el joven presidente municipal…Mientras tanto los hoteleros y restauranteros de La Pesca reportan una ocupación del cien por ciento la semana pasada…En la cabecera municipal también se reactivó la economía…En otro orden de ideas, me dicen que en las filas del Partido Verde andan muy animados con la idea de que el próximo candidato o candidata a la alcaldía de Soto la Marina sea propuesto precisamente por este instituto político que va a ir en alianza con Morena en el 2024…Se dice que VICENTE ENRIQUEZ tiene ganas de participar en el juego interno por la candidatura…Y en los últimos días corre la versión de que también la estaría buscando el Ing. RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA…,Pero igual de cierto es que con todo y que el Verde registrara en nuestro municipio a quien podría encabezar este proyecto político en Soto la Marina sería avalado y palomeado, realmente, por el gobernador AVA quien es el verdadero líder político en el estado…Con todo y que el próximo candidato a la alcaldía fuera registrado por el Verde en un momento dado…Lo cierto es que los MEDINA no están ni estarán pintados en el proceso local del próximo año…El grupo MEDINA tiene amarres políticos a lo largo y ancho del municipio y es que no en balde han tenido el control en los últimos años en Soto la Marina…El joven alcalde TOÑO MEDINA se ha sabido rodear de un buen equipo en el manejo de su imagen ante la comunidad…De hecho los MEDINA dominan la mayor parte de la red social en el terreno político y esta capacidad en los medios, les ha sabido generar en un muy buen posicionamiento en ese sentido al presidente municipal…Decir lo contrario sería estar cayendo en la falsedad…Cada obra y cada acción del gobierno municipal le genera al alcalde una importante dosis de respaldo ante el respetable…Creo a no dudarlo que los antagónicos a la marca MEDINA tendrán mucho quehacer el próximo año si es que se quieren posicionar al nivel del alcalde TOÑO MEDINA en los terrenos de la red social…Que si las muestras de respaldo a TOÑO MEDINA son boots como dicen sus adversarios, pues eso no les interesa en este equipo en donde si algo se les tiene que reconocer entre otras habilidades es el manejo de imagen que siguen demostrando a favor del joven presidente municipal…En otro orden de ideas el Secretario de Pesca y Acuacultura del gobierno del estado JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES sigue muy activo sacando adelante la delicada responsabilidad que le fue entregada por parte del gobernador AVA…Creo que si JUAN JESUS deseara en su momento ser el abanderado local de MORENA, no tendría mayores dificultades para salirse con la suya…Pero tenemos que esperar a ver como marchan las cosas y es que de igual manera el cargo estatal tan importante que tiene a su cargo le pudiera evitar la necesidad de retornar a territorio marsoteño y andar tras el voto de la gente y es que la realidad de las cosas es que está convertido en un funcionario de primer nivel con el gobernador AVA…En las filas del PAN marsoteño es donde de momento las cosas viven una muy tensa calma…Nadie de los azules de prosapia ha abierto la boca para nada en el tema político del próximo año…Los azules de experiencia y que tienen con ello la milla recorrida saben y bien que saben que de momento lo mejor es mantener la cabeza fría y las emociones bajo control…En primer lugar todavía no se reponen del huracán político guinda, que los arrasó en las elecciones estatales pasadas y que les repitió la dosis en la reciente elección por la Senaduría…Y pues bueno, dentro de todo está bien que los azules se encuentren en calma, tranquilos y conscientes de que como decía MANUEL CAVAZOS LERMA “Hay tiempos para ser coheteros y también hay tiempos de recoger las varas”…Además en Soto la Marina como en la mayor parte del estado se habla según esto de un rompimiento político entre el ex gobernador CABEZA DE VACA y quien fuera su candidato a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el famoso Truko…Se dice que en la capital del estado este resquebrajamiento político entre ambos personajes ya es un hecho…Igual de cierto es que en nuestro municipio los Cabecistas son mayoría ante los Trukistas…Por cierto CABEZA DE VACA quiere ser el candidato del PAN a la presidencia de la república…Siguiendo con el tema político electoral, que a nadie le sorprenda si en Soto la Marina aparezca el próximo año con inusitada fuerza un movimiento político arropado por la figura de candidato Independiente…Las candidaturas Independientes han tenido relativo éxito en nuestro país y ejemplos recientes pueden ser el de Nuevo León en donde” El Bronco” se impuso en las urnas en su momento ante los candidatos emanados de los partidos supuestamente “fuertes”…Esa ocasión los electores de Nuevo León le dieron una patada a los partidos constituidos y llevaron al bronco JAIME RODRIGUEZ a la gubernatura de tan próspera entidad…Y si tomamos en cuenta que los partidos políticos “oficiales” cada vez tienen menos credibilidad ante la gente, pues podríamos estar ante la seria posibilidad de que en Soto la Marina apareciera un candidato o una candidata Independiente por la presidencia municipal…Sería interesante…Verdad?…Por otro lado me dicen que se siguen reuniendo a platicar de política un grupo de amigos entre sí como los casos del ex alcalde NEY TAVARES y HUGO ROJO, así como don ALEJANDRO ZÚÑIGA, RAÚL RAMÍREZ, FRANCISCO RODRIGUEZ ABUNDIS, HUICHO TUDÓN, además los hermanos MARTIN y ARMANDO INFANTE entre otros…Todos ellos están apalabrados de jalar por el lado de MORENA en la próxima elección presidencial…Ahí nadie habla del tema municipal y es que lo que les interesa y mucho es la campaña por la presidencia de la república que estará en juego en el 2024…Y es que claro que es hora de ir calentando motores para apoyar a quien resulte ser el abanderado o la abanderada guinda en la grande…Por cierto estos ciudadanos que les menciono, en anteriores elecciones algunos de ellos jugaron en diferentes equipos o partidos, pero esta ocasión ya se han amarrado para ir juntos en las elecciones del 2024…Ya que andamos con el tema de la grilla déjeme y le comento que en Soto la Marina se empiezan a escuchar cada vez más fuertes los rumores en cuanto a que en cualquier momento algunos reconocidos cuadros de la política local habrán de asomar la cabeza a favor de los proyectos del Secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD, así como del Secretario de Gobernación ADAN AUGUSTO LÓPEZ…Es decir CLAUDIA SHEINBAUM no es la única que tiene seguidores por acá en Soto la Marina…Igual de cierto es que CLAUDIA sigue siendo y por mucho la “corcholata” preferida del Presidente AMLO para que lo sustituya en palacio nacional…Aunque por experiencias vividas les podemos compartir que en no pocas ocasiones los favoritos por las candidaturas se han caído cuando parecía que estaban amarrados…Y quien nos asegura que esta ocasión no podría ser así?…La Presidenta del Sistema DIF en el municipio Sra. IRMA JASSO DE MEDINA nos recibió en su oficina, en donde nos concedió una interesante entrevista…Le dio a conocer a la comunidad sobre algunas de las muchas acciones que se realizan desde el DIF local y la verdad es que en esta dependencia a su cargo la carga de trabajo es muy fuerte a favor de las familias más necesitadas…Lo he escrito en anteriores ocasiones en este espacio y lo repito, la señora IRMA es un muy fuerte activo político en el trabajo que desarrolla su hijo TOÑO MEDINA como presidente municipal y es que las acciones realizadas en el DIF también le generan en puntos a favor al joven alcalde de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…