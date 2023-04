EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La próxima semana será exactamente la mitad del trienio del Dr. TOÑO MEDINA como presidente municipal…Muchos alcaldes en esta parte de su administración empiezan a sentir como que la sociedad empieza a generar especulaciones sobre quien será el sucesor en la alcaldía…Se empiezan a fortalecer los rumores en ese sentido, casi siempre después de pasar la mitad de sus mandatos…Así ha sido siempre…Y esta ocasión no tiene por qué ser diferente…Claro que en el equipo del poder local es muy diferente a lo que piensan los grupos y los partidos de enfrente…En el grupo MEDINA están esperando lo que el alcalde les diga a ese respecto…En la presidencia municipal el poder no está compartido por nada del mundo con nadie más…El Dr. TOÑO MEDINA no le da margen ni en lo más mínimo a absolutamente nadie de sus colaboradores, para que en estos momentos se distraigan en asuntos de la política…Claro que en este sentido, los padres del alcalde, como son los casos del ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES y su mamá la presidenta del sistema DIF Municipal IRMA JASSO DE MEDINA, son con los que seguramente toca esos temas, con cambio de ideas u opiniones, para llegado el momento de hacer política al exterior, hacerlo sin errores…Los MEDINA están convencidos de que las grandes decisiones se toman entre en familia y muy cercanos, y al menos hasta ahora sus decisiones les han generado excelentes resultados, ya que ya han estado en dos ocasiones al frente de la comuna…Y porque no puede pensarse que pueden ir por una tercera ocasión al despacho principal del edificio de la calle Juárez en la zona centro de Soto la Marina…Otra cosa muy cierta tiene que ver con el reagrupamiento que se intenta llevar a cabo por algunas de las fracciones políticas contrarias, que de la marca MEDINA nada quieren saber…Esto es normal y no se puede decir que no tengan adversarios políticos…Todos los gobernantes tienen sus adversarios…Pero como trabajo mata grilla, también es cierto que el alcalde tendrá en sus manos una excelente oportunidad de seguir haciendo política de la buena, con los más de 40 millones de pesos que se le autorizaron para la ejecución de obras en el municipio…Con estos más de 40 millones el joven alcalde tendrá una magnífica oportunidad para fortalecer la labor de su administración ante los ojos de la comunidad…Pero igual es verdad, que las obras no por fuerza generan en votos…Y es que gran porcentaje de la comunidad está convencida que las obras y la introducción de los servicios básicos son una obligación de los alcaldes en turno…Y para nada las consideran en el tema del agradecimiento…Pero también es cierto que para un gobernante siempre se la hará más fácil hacer política cuando hay obras, que cuando no se realizan…Y en este asunto de trabajo que fortalece, por supuesto que destaca la labor que realiza desde el DIF Municipal, la Sra. Irma Jasso de Medina, llevando muchos apoyos a las familias más necesitadas y gestionando otros ante el DIF estatal, como los aparatos auditivos que hace poco se entregaron a beneficiarios marsoteños, a quienes acompañó a recibirlos…. Seguramente, una vez más las redes sociales jugarán un papel muy importante en el próximo agarrón municipal…En ese sentido la marca MEDINA tiene un equipo que sabe de tiros de precisión y defender su causa pero en serio, por medio de la red social…Sobran los que afirman que los MEDINA tienen infinidad de boots en los cuales se basan para defender su causa, pero sus allegados afirman que quienes los defienden son personas de carne y hueso que en lo político están con ellos a todo lo que da…Mientras que nosotros como medio de comunicación con nombre y firmas sustentadas en nuestras notas seguiremos dando la cara ante la comunidad por medio de nuestros comentarios…Siguiendo por supuesto la línea editorial objetiva y de respeto a las personas que nos marca el Profr. HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ, nuestro comandante en jefe…Por ello es que no se descarta que al calor de la próxima campaña por la alcaldía puedan surgir algunas otras páginas electrónicas de las cuales ni los nombres de sus administradores vayamos a saber y que se dediquen a la injuria y a la calumnia contra los medios que no les sean afines…De esto en EL REDACTOR ya estamos curados…En otro orden de ideas, para este domingo próximo está programada la visita del Senador del PT, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA a esta cabecera municipal…FERNANDEZ NOROÑA es de los más fieros defensores del programa de gobierno y político del presidente AMLO…Es también el Coordinador Nacional de afiliación del PT…Con toda seguridad le vamos a escuchar un discurso ProAMLO pero súper macizo y a todo lo que da…FERNANDEZ NOROÑA es una figura política de corte nacional y controvertido a más no poder…Tiene este Senador del PT una nube de seguidores que le aplauden sus discursos a favor del presidente…Y de igual manera tiene un mar de adversarios que de vulgar y barbaján no lo bajan…En fin el hombre es genio y figura y es que su comportamiento le da para que lo alaben y también para que les caiga en la punta de la panza a otros tantos…Me comentan que la coordinación de la visita de NOROÑA está a cargo de manera oficial por la dirigencia del PT, pero en los hechos VICENTE ENRIQUEZ es el bueno para la realización de este evento…Me tocó entrevistar en vivo a la gran futbolista marsoteña GISELLE LARA el pasado jueves por la mañana…Recién llegada de la Ciudad de Monterrey, procedente de la capital del país a donde llegó con sus compañeras y su cuerpo técnico después de haber logrado el campeonato Continental Femenil, que se celebró en Guatemala…GISELLE tiene el reconocimiento de la comunidad de Soto la Marina de Tamaulipas y de México…Marsoteña por todos sus costados creo que el nombre de GISELLE ya ocupa un importantísimo lugar dentro de la galería de personas destacadas en la historia de nuestro municipio…Y es que aparte de ser Campeona Continental, con la gracia de DIOS nuestro señor va a ser mundialista…Felicidades GISELLE…Eres un Orgullo Marsoteño!…Claro que nuestro reconocimiento a GISELLE lo hacemos extensivo a su mami ROCIO LARA quien con su cariño de madre y su apoyo incondicional es parte fundamental de su desarrollo como profesionista, así como también por su destacada participación como portera nacional…En otro orden de cosas sabemos de muy buenas fuentes que se está integrando una nueva “ala” de MORENA a nivel local, con un grupo de cuadros políticos reconocidos que tienen muchas coincidencias …Sabemos que entre los que asisten de manera regular a estas reuniones se encuentra el ex Alcalde, NEY TAVARES, HUGO MIGUEL ROJO, FRANCISCO RODRÍGUEZ ABUNDIS, ARMANDO CONDE, CHON CÓRDOVA, SERGIO LOZANO y otros más que se han ido integrando para apoyar con todo el trabajo político de MORENA para lo que se ofrezca…Por cierto y ya que hablamos de NEY TAVARES, es cercanísimo colaborador de la Secretaria del Trabajo en Tamaulipas, OLGA SOSA RUIZ con quien viene colaborando desde hace tiempo y a quien también ha tenido como jefa inmediata en el tema electoral desde la campaña del ahora gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…En fin esto forma parte del quehacer político que se avecina, ya que a partir de este 2023 la escena tamaulipeca empezará a sacar chispas por la elección presidencial…Para mediados de este año o en la recta final, Tamaulipas al igual que el resto del país será en lo político lo más parecido a la caldera del diablo…Apostamos?…Del ex alcalde LEONEL ARELLANO hasta el momento no podemos asegurar que rumbo tomará su corazón político en el próximo escenario electoral…LEONEL participó a favor del proyecto del ahora gobernador AVA dentro del Partido Verde a invitación del dirigente estatal MANUEL MUÑOZ CANO haciendo equipo con el también ex alcalde pero de Aldama, ABAD SMER SILVA…Pero en la naciente administración estatal guinda no hubo lugar alguno para MUÑOZ CANO mucho menos para los demás…Siguiendo con el tema político municipal contrario a lo que muchos podríamos esperar en su momento para el estimado amigo como lo es el Profr. PANCHO SILVA no hubo nada dentro del listado de funcionarios estatales de nuestro municipio…Me dicen que al Profe. PANCHO le pesó más la grilla pesada que le montaron, que el trabajo que realizó en campaña…El tema de los cuadros locales que jalaron al mil por el ahora gobernador AVA y que fueron relegados completamente del pastel sexenal, creo que está para el análisis y es que a la hora de la repartición de los puestos del estado aquí en Soto la Marina dejó un tiradero y decepcionados pero en grande…Y por más que se le busque las jefaturas estatales así como las chambas de segundo y de tercer nivel están ya todas ocupadas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…