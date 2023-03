EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

25 De Marzo…Qué rápido se pasa el tiempo en esta esfera terrenal…Para la gente que está en el poder de una o de otra manera el tiempo se les hace que transcurre demasiado rápido…Mientras que para los que están afuera se les hace que este corre pero lento por demás…Les parece que el tiempo se detuviera en algún lugar del espacio…Nos comentaban algunas personas del Ejido La Piedra que en la realización del evento patronal y de aniversario tuvo que ver y mucho el buen amigo MAURO ESCOBAR, pues se puso la del Puebla a todo lo que da…Que bueno que MAURO responda ahora que puede y está en condiciones de aportar a esta localidad que lo recibió en su seno cual madre amorosa desde hace algunos años, cuando llegó a asentarse en ese bello lugar…De igual manera el alcalde TOÑO MEDINA apoyó en tan importante celebración…Y el Secretario de Pesca y Acuacultura JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES aportó en la premiación de un torneo de futbol que se organizó por parte de FERNANDO ORTEGA BALBOA…En fin, por los comentarios que se escuchan en La Piedra se vivió una magnífica celebración patronal y de aniversario…Igual de verdad es que el alcalde TOÑO MEDINA entregó la rehabilitación del tramo carretero que conecta a La Piedra y otras comunidades de esa región y que la verdad de las cosas estaba desecho…Felicidades!…También es cierto que el alcalde TOÑO MEDINA ha estado muy al pendiente del Operativo de Semana Santa 2023 y de manera particular a lo que tiene que ver con la atención que se le brindará a los visitantes a la Playa La Pesca…Todo esto sin descuidar por supuesto los otros lugares que captan turistas en estas fechas como la Playa de Tepehuajes, el Rio de Tampiquito y las Ruinas de El Sabinito, entre otros lugares que tenemos como atractivos turísticos en nuestro municipio…En otro orden de cosas me dicen que Movimiento Ciudadano le tiene echado el ojo a un elemento joven y con estudios profesionales que podría generar en un fenómeno político en Soto la Marina en el juego por la presidencia municipal…El pasado miércoles estuve a punto de abordarlo para interrogarlo en ese sentido, pero un vehículo que se atravesó a marcha lenta me lo impidió…Pero no pasa nada, el joven anda muy seguido aquí por la zona urbana y con toda seguridad podremos platicar largo y tendido sobre el rumor que me llegó de parte de muy buenas fuentes…Se pondría interesante el tema político electoral, si más jóvenes se animan a aparecer en la boleta del próximo año…Por cierto ya que andamos en temas de la política, déjeme comentarle que al parecer los funcionarios estatales de Soto la Marina ya tienen candidata para la grande por parte de MORENA y es que la mayor parte de ellos exhibieron una pancarta de CLAUDIA SHEINBAUM…Bien pudieran atinarle en el juego interno nacional de los guindas si tomamos en cuenta que CLAUDIA es por el momento a todas luces la “corcholata” preferida del gran mesías de Macuspana…Lo cierto es que el presidente AMLO debe de saber que el poder no se comparte y que sea quien sea quien lo suceda en la presidencia al poco tiempo se le habrá de desmarcar para hechos prácticos y de gobernanza…Ya que andamos por los rumbos de la elección presidencial próxima, me dicen que la estimada amiga WENDY GUERRA está trabajando dentro del equipo que coordina en Tamaulipas los esfuerzos del Secretario de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD por hacerse de la candidatura de MORENA…WENDY si no se trata de un homónimo es la esposa del ex Secretario del Ayuntamiento, FEDERICO MARTINEZ BERNAL en el trienio de GUADALUPE BERNAL BARRETO…Pues el alcalde TOÑO MEDINA tuvo a bien concedernos una entrevista en su despacho de la presidencia municipal el pasado miércoles, posterior a la sesión que tuvo con el cabildo local…Me comentó sobre el programa de obras que ha integrado para este 2023 y la verdad es que se trata de un documento que contiene una importante serie de obras para nuestra comunidad, con el que busca mejorar la calidad de vida de las familias de Soto la Marina…Me comentó que más que estar encerrado en su despacho, le gustan mucho las giras de trabajo en las que tiene la oportunidad de convivir con la gente y donde recibe las solicitudes de diferente índole que se le plantean por parte de las familias más necesitadas…igual de cierto es que el alcalde me comentó que todas las propuestas que ha presentado ante el cabildo le han sido aprobadas por unanimidad por lo que les reconoce sus deseos de aportar y de contribuir al desarrollo de nuestro municipio más allá de colores partidistas…En otro orden de cosas, me dio mucho gusto saludar el pasado 21 de marzo al guía moral de los masones de nuestro municipio como lo es Don GUSTAVO MORA TAMÉZ…No sabía un servidor del fallecimiento de su señora esposa, en fechas recientes…Estrechar la mano de don GUSTAVO MORA y tener la oportunidad de saludarlo es como estar platicando con parte importante de la historia de Soto la Marina por medio de la que fuera su empresa de autobuses los Tamaulipecos de la Costa cuya ruta era de Soto la Marina a Ciudad Victoria incluyendo en algunas corridas al poblado La Pesca…La esposa del priista ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, DIANA LUZ GUTIÉRREZ DE CÁRDENAS ocupa importante cargo en Bienestar Social del estado, ya que se desempeña como Directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas…Ya ven?…Y la gente de a pie peleándose hasta con los vecinos por cuestiones de la política…Mientras tanto los que le entienden a la grilla de todas maneras se entienden allá en las alturas…Igual de cierto es que los taxistas locales esperan que el periodo vacacional de la Semana Santa 2023 les genere en un importante incremento en la demanda de sus servicios y es que según me comentó el líder del sindicato del transporte de alquiler RICARDO CASTILLO el asunto está muy bajo en cuanto a pasaje se refiere…El Secretario del Ayuntamiento J. ANTONIO SILVA MENDIOLA se viene significando como un importante soporte para el alcalde TOÑO MEDINA JASSO tanto en las sesiones de cabildo, como en asuntos generales, que tienen que ver con el ejercicio de la gobernanza y el desempeño de la función pública…Se está trabajando por parte de la presidencia municipal en el tema del arreglo de las calles y es que el pasado fin de semana se pudieron observar a las cuadrillas, muy activos, por el barrio de la antena de televisa en esta localidad…Pues por más que le pregunto a la Delegada de Bienestar Social del Estado en nuestro municipio sobre algunas acciones próximas a realizarse, no hay novedad alguna…La verdad es que sí se nota una cierta pachorra por parte de la Secretaría Estatal de Bienestar, pues al menos para Soto la Marina no han enviado nada en concreto, en beneficio de las comunidades más necesitadas…Pues la destacada futbolista local GISELLE LARA partió rumbo a Guatemala…Estará defendiendo la portería de la selección femenil de México en un importante torneo a desarrollarse en ese país centroamericano…Suerte y mucho éxito GISELLE!…Solas lucen las oficinas de la CNC de este municipio…Se fue el PRI del poder en Soto la Marina, así como en Tamaulipas y a nivel nacional, de ahí que esta organización priista sufre ahora las de caín, para sobrevivir…Por lo general cuando el PRI perdía en el municipio de todos modos estando en el poder estatal le seguían tendiendo la mano a la CNC pero con los tres poderes perdidos es realmente difícil, que esta organización de campesinos pueda siquiera ligeramente resurgir…Hoy en día prácticamente todos los ex dirigentes municipales que sobreviven andan participando en otros partidos…Dicen que cuando el árbol genera sombra y fruto todos se le arriman, caso contrario cuando deja de producir, pues todos se alejan…Caso parecido o muy similar de quienes se desempeñaron como dirigentes del tricolor en nuestro municipio pues el 90 por ciento de ellos hoy en día le hacen reverencia al PAN o a MORENA…Ah y algunos de ellos hasta se atreven a hablar pestes del PRI para quedar bien con los que ahora participan…Por cierto, ahora que está tan de moda que muchos políticos hablen mal del tricolor es justo recordar que muchísimos de los grandes políticos que brillan hoy en día se nutrieron de las enseñanzas del PRI al que mucho le deben y al que nada le agradecen…El mejor ejemplo es el presidente AMLO quien es el autor nada más y nada menos que del himno del PRI…Así es AMLO es el autor del himno del PRI cuando participaba en las filas tricolores en su estado natal, Tabasco…Lo cierto de todo es que el PRI con todo y las pestes que muchos le echen fue el alma mater de enorme cantidad de políticos que en la actualidad inundan el interior de todos los partidos, habidos y por haber…Se acerca el décimo aniversario del Tel bachillerato Comunitario 007 de las Tunas, una institución de nivel medio superior que se ha ido haciendo de un importante lugar en nuestro municipio y cuya dirección está a cargo del Maestro CHRISTIAN CASTRO HERNANDEZ…Tenemos pendiente una plática sobre lo que fueron los inicios de este plantel y también sobre los planes que ya están en marcha para que se siga consolidando dentro del quehacer y la oferta educativa para nuestros jóvenes…Me preguntaban un grupo de mujeres emprendedoras de esta localidad sobre el nombre del nuevo o nueva titular del Programa Estatal de Microcréditos en el municipio y la verdad es que hasta ahora no se sabe quién está al frente de este noble programa del Gobierno de Tamaulipas aquí en Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…