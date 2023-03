Por: Raúl Terrazas Barraza

Grupo o grupúsculos sindicales

De que hay grupos en las organizaciones sindicales, los hay, por tanto, el de los Burócratas de la entidad está incluido, máxime, porque los integrantes de algunos de esos grupos pensaron que las cosas serían fáciles si se aliaban con los manejadores del gobierno para tratar de sacar de la jugada la actual secretaria General, Blanca Valles Rodríguez.

Sin embargo, por 30 años, la intentonas de los grupos no llegaron a nada, porque siempre dominó los proceso de relevo la dirigente, que, dicho sea de paso, ya fue Regidora, Síndico, Diputada y estuvo entre las mencionadas para ser Diputada Federal y hasta presidenta municipal de la capital de Tamaulipas.

Los grupúsculos tipo el que tiene Armando Trejo Moreno, denominado Unidad y Fortaleza tienen la posibilidad de significarse en el futuro mediato, pero, en el entendido de que corren el riesgo de ser frenados desde el comité estatal del Sindicato, si se toma en cuenta que nadie está de brazos cruzados y que hay control desde las alturas a todas las unidades de trabajo en las que hay sindicalistas del SUTSPET.

Cada grupero que cree tener respaldo para dejar fuera de la jugada a Blanca Valle Rodríguez trae su cuento, el mismo Trejo Moreno anda de plática en plática con empleados de las dependencias estatales para decirles que cabe la posibilidad de adelantar las elecciones en el Sindicato y que, en lugar de ser en septiembre, podrían ser en mayo.

Antes no dijo que para abril o para mayo, porque eso sería dentro de dos semanas y, la verdad es que en el comité actual no hay la intensión de dejar sus chambas antes del mes de septiembre, no le hace que, de acuerdo con la nueva Ley el voto para la elección de los líderes será personal, libre, directo y secreto, tipo como sucedió hace poco en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el proceso que fue ganado por el maestro Arnulfo Rodríguez Treviño.

Otros que también quieren despachar en el edificio del 15 y 16 Sinaloa de la Colonia Periodistas de Ciudad Victoria, son, Luis Gerardo Zavala, Josefina Garza Monteros, Ezequiel Alfaro y en caso de que el asunto venga desde el comité estatal actual, Joel Vázquez Barrón, quien es uno de los integrantes de la organización que más fiel es al a dirigencia sindical.

Los otros

De pronto el lenguaje entre los ciudadanos cambió y tiene que ver con el tiempo, porque a mitad de marzo, las personas ya se adelantaron a los acontecimientos y tratan de proyectarse para vivir las vacaciones de semana santa en algún sitio fuera de sus viviendas, dado que, las vacaciones son para eso, descansar y si es en alguna playa, balneario, pueblo mágico o estar en contacto con la naturaleza.

Obvio, cada quien habla el lenguaje de las vacaciones desde su perspectiva, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya hace buenas cuentas sobre el desplazamiento de miles de personas a los centros vacacionales de la entidad, entre ellas las seis playas que se convierten en el sitios para planes familiares de descanso.

Estas son, Bagdad de Matamoros, La Carbonera de San Fernando, La Pesca de Soto la Marina, Barra del Tordo en Aldama, el Tesoro en Altamira y Miramar en Madero, cada una tiene sus particularidades y su afluencia, pero, todas el encanto del contacto con las aguas del Golfo de México.

El encargado de la Secretaría de Turismo, de la entidad, Benjamín Hernández Rodríguez, ya hizo un recorrido por los municipios de la entidad que tienen vocación turística del tamaño que sea, hasta fue a los pueblos mágicos y a aquellos que no lo son pero que juntan una buena cantidad de paseantes en sus áreas naturales.

En Altamira donde acaba de estar se vio con el alcalde Armando Martínez Manríquez para decirle que cuenta con el respaldo del Gobierno de la entidad para la realización de las actividades preparatorias de las vacaciones y que quieren colaborar con ellos en proyectos o programas que permitan otorgar mejores servicios a los turistas que acudan a las playas del municipio de Altamira.

Desde luego, el secretario de Turismo fue a ver, porque no llevó ni siquiera anotado algún dado sobre inversiones de su área en las seis playas de la entidad, más bien dio la impresión de que su presencia fue para motivar a los alcaldes y sus funcionarios para que le entren a habilitar los sitios a dónde la gente va a descansar en la Semana Santa que ya está casi a la vuelta de la esquina.

Es probable que la Secretaría de Desarrollo Económico, sea la que pueda ejecutar algunos proyectos de orden turístico en las regiones que tienen esa vocación, pero, eso será hasta que la secretaría de Turismo deje de ser eso, secretaría para convertirse en una subsecretaría de la de Desarrollo Económico en la que despacha como titular la nuevoladerense Ninfa Cantú Deándar. Las inversiones serán hasta el año que viene.

Esta semana es el Primer Informe del Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, ya todo está listo, las invitaciones llegan a sus destinatarios y en el Congreso del Estado las y los diputados locales están listos para la ceremonia solemne en la cual el documento que contiene las acciones realizadas en el primer tramo de la administración estatal, mismas que luego serán analizadas por las Comisiones Legislativas.

Dan por hecho que, en el evento político que será después de la sesión del Poder Legislativo estará el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y al cual asisten representantes de la sociedad civil, de sus organizaciones, líderes de organismos sindicales, una docena de Gobernadores, Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, alcaldes, síndicos y regidores.

El Informe es el miércoles 15 de este mes.