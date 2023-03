Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

“Tambores de Guerra” en el PRI de Tamaulipas

*La UNT celebra a las mujeres

La maderense Mayra Ojeda Chávez, flamante dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, sabe y bien que sabe, que dispondrá de un período de 60 días como máximo en su cargo y luego convocará a la realización del Consejo Político Estatal, donde se elegirá al presidente sustituto del Comité Directivo Estatal del tricolor en la entidad.

Felipe González Alanís, delegado del CEN del PRI notificó por escrito a Ojeda Chávez lo anterior. Ella es sustituta que asumió la presidencia para terminar el período inconcluso que dejó el bueno para nada Edgar Melhem Salinas, en diciembre de este año.

Pero ojo, aguas, no dude que el aun líder del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas El tal “Alito”, según nos dicen ya analiza con mucha seriedad enviar o bien dejar a un “Delegado Especial” para que esté al frente del CDE del PRI cuando termine el periodo de Mayra Ojeda. ¿Y para que cree usted?

Con dicha “maniobra política” a la actual dirigente estatal u otro le quitaría el manejo de las candidaturas para las del Senado de la Republica, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías, que estarán en juego en el 2024. ¿Cómo ve?, así se las gasta El Tal “Alito”.

La UNT celebra a las Mujeres por su día

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, la Universidad del Norte de Tamaulipas, su Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, celebró con una plática y comida a las mujeres guerreras en su ámbito y quehacer diario. Fecha tan importante para ellas.

Y más que un festejo, esta fecha es una conmemoración y un recordatorio de la lucha que por siglos han debido sortear las mujeres para obtener el reconocimiento de su papel en la sociedad. Así que, lejos de ser un motivo de festejo, es un recordatorio de la batalla por la equidad que lleva al menos un siglo en la lucha a favor de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de cada una de ellas.

Fue en honor a ellas que se llevó a cabo este domingo 12 de marzo en el nuevo “Coffee Bread” de Centro de la Ciudad, ubicado en el 17 Hidalgo y Morelos, donde se dieron cita mujeres aguerridas, de lucha e identificadas con la sociedad.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando precisamente del rector Chavira, éste últimamente se ha involucrado de lleno al proceso de educación de jóvenes tamaulipecos, así que ha realizado convenios con empresas e instituciones en el Estado y en el país; también a nivel internacional pone en alto su institución, la Universidad del Norte de Tamaulipas. Enhorabuena.

2.- En este proceso de cambio delegacional de todo el Estado, la intención del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, es respetar las decisiones de las bases de las delegaciones sindicales y nosotros como medio informativo y haciendo un análisis a fondo de los cambios que se llevaron a cabo en toda la entidad, vemos que la gran mayoría apoya incondicionalmente el proyecto del líder magisterial tamaulipeco.

Por cierto, lo que sucedió en la Escuela Secundaria Técnica No. 1 Álvaro Obregón, es que la base llegó a un hartazgo con la dictadura de más de lo mismo y que esa institución ha sido un nido de gente que no trabaja, que no van a la escuela, pero si se presentan a cobrar cada quincena y ahí si son bien puntuales, lo que generó ya un malestar educativo. Ojo, habrá sorpresas y muy “candentes”.

3.- Al estar obteniendo buenos resultados gracias a la colaboración de la ciudadanía, durante la última reunión de seguridad, dirigida por el Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva y por instrucciones del alcalde Lalo Gattás, se acordó mantener firme la estrategia integral para prevenir los accidentes viales, en la cual se involucran diferentes áreas de la administración municipal. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.