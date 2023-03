EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La presidenta del Sistema DIF municipal encabezó la ceremonia oficial por el Día Internacional de la Mujer el pasado miércoles en el Auditorio de esta localidad…En su menaje resaltó la fortaleza de la mujer de hoy en día y su papel dentro de la sociedad y como pilar de la familia…Por cierto la Sra. IRMA ha estado entregando cientos de despensas a personas de bajos recursos de nuestro municipio en ejidos y colonias populares…El pasado martes cumplió años mi estimado amigo CARLOS CORTINA SALDAÑA por lo que fue muy felicitado por parte de quienes asistimos junto a él a las reuniones de la mesa del café…Por otra parte me comentó el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ que el día último de este mes de marzo se vence el plazo para el trámite de las licencias de alcoholes y también termina la promoción de las licencias de conducir que están aplicando un 50 por ciento de descuento…Mujeres emprendedoras y luchistas de nuestro municipio como los casos de LUPITA ARREDONDO y PINA GARCIA estuvieron recibiendo cientos de felicitaciones dentro del marco del Día Internacional de la Mujer…Claro que aparte tenemos miles de casos en nuestro municipio de damitas que trabajan y se esfuerzan en el día a día para sacar adelante a sus familias o bien aportando junto a sus esposos al desarrollo y el bienestar en sus hogares…Lo cierto es que las mujeres hoy en día están en su mayoría en mejores condiciones que hace 20 años por ejemplo…El rol de la mujer moderna ya no está tan enfocado solamente en el quehacer de la casa…Hoy en día miles de mujeres por no decir que millones, son parte importante de los equipos de trabajo en los diferentes niveles de gobierno como en la iniciativa privada o bien ellas mismas en su desempeño como sus propias patronas, en diferentes ramas del comercio…En este año empezarán a calentar motores los equipos políticos que habrán de buscar la presidencia municipal de Soto la Marina…En la alcaldía lo saben…Sabe el joven presidente municipal TOÑO MEDINA que no son pocos los cuadros políticos que anhelan derrotarlo en el 2024…Y es que dicen los que no lo quieren políticamente que ya son muchos los procesos electorales que el grupo MEDINA tiene en su haber…Alegan sus adversarios que Soto la Marina ya no aguantaría un período más de esta familia política en la alcaldía local…Aunque igual de cierto es que otro sector de la sociedad están más que dispuestos a seguírsela jugando políticamente con los MEDINA…Lo dicho, el ejercicio del poder desgasta por un lado y a la vez fortalece ciertos compromisos del gobernante con la sociedad al tener a la mano los recursos y los apoyos para la gente…Lo cierto es que el 2024 para nada será una luna de miel para el grupo que detenta actualmente la presidencia de Soto la Marina…Son en verdad muchos los intereses que van a operar en contrasentido de los MEDINA…El tema de la relación del alcalde con el poder que manda en Tamaulipas es toda una incógnita…Claro que el alcalde y el gobernador AVA han tenido algunas pláticas y encuentros…Pero esto se han dado dentro de lo que es el marco institucional en el que los gobernantes emanados de los diferentes partidos, se tienen que interrelacionar…La agenda política rumbo al 2024 con toda seguridad que en el gobierno de Tamaulipas la empezarán a marcar desde el presente 2023…Y claro que el gobernador AVA con toda seguridad va a querer todo el pastel tamaulipeco que le representan las alcaldías para su partido MORENA…Aparte de que así se lo van a pedir desde Los Pinos y es que ya sabemos que el presidente AMLO es un “animal” político en el buen sentido de la palabra y es que en elecciones siempre va con todo y por todo…Dentro del marco de lo que será la siguiente elección local es necesario recordar que el Secretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES viene siendo el más cercano y por mucho al gobernador AVA mediante su hijo AMERIQUITO JR…Van a sufrir, pero en serio, los cuadros locales para hacer a un lado al buen CHUCHO de los afectos del equipo que manda en Tamaulipas…Todavía la más reciente muestra de poder y de cercanía de JUAN JESUS con el gobernador la acaba de dar al sacarle nombramiento a su hermana la maestra ELBA HERNANDEZ TORRES como Supervisora del DIF…Ahora tampoco estamos diciendo o asegurando que CHUCHO vaya a querer participar como candidato a la alcaldía…Pero claro que si así lo decidiera, bien le podrían ayudar en el grupo de AVA a sacar el boleto para la candidatura…También es cierto que JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES tiene por ahora un señor cargo en el gobierno de Tamaulipas como Secretario de Pesca y Acuacultura…Y por lo tanto, nadie está asegurando que desee regresar a recorrer los largos y muy polvosos caminos, de la geografía marsoteña…Dicen que el color de los espacios de los aseadores de calzado de nuestra plaza principal, coinciden con los del movimiento político independiente…Lo cierto es que si quieren ustedes saber como anda el pulso político de nuestro municipio los espacios de excelencia son entre otros, los puestos de los boleros…Ahí a ellos les caen de todo tipo de chismes, rumores, pláticas y comentarios que tienen que ver con la grilla municipal, estatal y nacional…También es verdad que dentro del cabildo de Soto la Marina se avizora una división política muy próxima…Me refiero a que varios regidores y regidoras ya andan “olfateando” el suculento platillo político que estará en juego, para el próximo proceso electoral…Hasta de HUGO ARELLANO regidor de Morena se tienen serias dudas del rumbo político que podría tomar en el 2024…HUGO en la pasada campaña por la Senaduría jaló por MANUEL MUÑOZ CANO del Partido Verde…Ya le empezó a fallar a su partido MORENA que tuvo como candidato a JR quien finalmente ganó el proceso…Bien pudiera trabajar HUGO ARELLANO en lo político por el lado que lo haga el alcalde TOÑO MEDINA con quien tiene y mantiene fuertes compromisos…Y bueno pues nada de malo tendría si HUGO cambia de partido…Esta es la moda política en nuestros tiempos…Los ideales, a los que tanto se referían los políticos de antaño, ahora están en el cesto de la basura…En días pasados se reunieron en algún lugar de la mancha, el ex alcalde NEY TAVARES con un grupo de sus amigos más cercanos así como colaboradores que fueron de primer nivel en la administración municipal, que le tocó presidir…Para nada estoy tratando de decir que fue una reunión con carácter político y es que los temas tratados ahí no los tengo a la mano…Pero viendo que la elección de Senador recién concluyó y que está en puerta el tema municipal bien pudieron haber hablado de la grilla local como lo hacemos en las diferentes mesas de café en esta localidad…En Soto la Marina prácticamente en todos los grupos o mesas de café siempre se habla de política…Entonces que nadie se espante si en la reunión que les comento, se haya hablado de grilla…En otro orden de cosas, me dicen que el joven político ISAAC GARZA CUELLAR tiene cientos de reacciones en su muro de Facebook cada ocasión que postea alguna de las actividades que realiza ya sea en su rancho o como recientemente participó, en un partido de futbol en esta localidad…Creo que en mi punto de vista muy particular ISAAC podría tener éxito si en su momento se decidiera a participar en la política municipal y es que aparte de ser joven se ha preparado académicamente lo suficiente como para desempeñarse en las grandes ligas del sector privado o bien dentro de la complicada parcela política local…Que pasará con ISAAC en su futuro político?…Esto solamente el propio ISAAC y el tiempo nos lo habrán de marcar…Siguiendo con el tema político pues vamos a esperar a ver si mi compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA va a seguir apoyando el proyecto del Partido Verde aquí en Soto la Marina…El compadre RAMIRO jugó por el lado del abanderado de ese partido al Senado MANUEL MUÑOZ CANO en la reciente elección federal…Hablando de políticos de la vieja guardia del PRI como lo es el compadre RAMIRO también déjeme le comento que el ProfR. GUADALUPE VILLARREAL tiene ya un par de procesos en los que se hace cargo de la comisión de elecciones para los candidatos de MORENA…Pues me comentó la Delegada de SEBIEN estatal en Soto la Marina, NORALVA JUÁREZ HERNANDEZ que está a la espera que le informen sobre la llegada de las despensas por parte de la Secretaría Estatal…Creo que se están tardando por parte del gobierno de Tamaulipas en hacer llegar este sensible apoyo para las familias más necesitadas de nuestro municipio…Al parecer el ProfR. PEDRO MARES JUÁREZ se perfila para convertirse en el próximo dirigente sindical de los pensionados y jubilados del municipio…Por ahora y hasta antes de las elecciones este cargo lo sigue ostentando el ProfR. APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ quien tiene ya algunos años como tal…En otro orden de cosas, bien montado y en caballo de hacienda es como podemos ver a mi compadre LUPE LEAL flamante colaborador de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en la sSecretaría de Pesca y Acuacultura del estado…Me dio gusto ver que andan haciendo algunos arreglos a la casa que fuera de don RAUL RIESTRA RODRÍGUEZ en la zona centro de nuestra localidad…Es una vieja casona de mediados del siglo pasado y en la que era habitual ver por las tardes a don RAUL sentado en su mecedora sobre la banqueta en amena charla con su esposa SOCORRITO o en su interior en largas charlas con algunos de sus amigos como Don DEMETRIO GONZÁLEZ entre otros…Anuncia el Secretario del Ayuntamiento de Soto la Marina J. ANTONIO SILVA MENDIOLA que por instrucciones del alcalde TOÑO MEDINA, las instalaciones e infraestructura de la playa de La Pesca estarán al cien por ciento para muy antes que de inicio el periodo vacacional de Semana Santa 2023…De igual manera se atenderá la infraestructura de algunos otros sitios turísticos de interés de nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…