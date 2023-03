EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya una vez que pasó la elección por la Senaduría en Tamaulipas todo sigue igual…Igual que antes…Y es que esta pasada elección no emocionó ni siquiera al 22 por ciento de los electores de nuestro estado…En Soto la Marina muy apenas rebasó el 20 por ciento del listado nominal de votantes…Nada para extrañar si tomamos en cuenta que las elecciones federal son eternamente frías en nuestro municipio…Y con mayor razón en esta que fue una elección atípica por la muerte de Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS quien ocupaba ese escaño en el Senado…Sirvió en Soto la Marina esta elección para dejar claras algunas situaciones políticas en términos generales…El grupo MEDINA que está en el poder municipal trabajó para la causa de JR, es decir para MORENA el partido gobernante en Tamaulipas…Le urgía a la marca MEDINA una elección en lo corto para sacarse la espina política con los guindas que mandan en el estado…Los MEDINA trabajaron para el JR de manera pública….Aunque igual de cierto es que otros equipos también hicieron lo propio…La gente del ex alcalde NEY TAVARES jaló para JR, así como los seguidores de HUGO ROJO y de la gente de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES también podemos decir lo mismo…No restarle méritos a VICENTE ENRIQUEZ TORRES quien de igual manera trabajó para el proyecto de la 4T por el PT…En fin que la victoria del JR en Soto la Marina se debió al trabajo de diferentes vertientes las cuales no precisamente se tienen la mejor de las voluntades entre quienes las conforman…Igual de verdad es que la votación recibida a favor de JR en nuestro municipio tampoco es como para que la presuman sus seguidores, pues fue muy poca la gente que salió a votar…Sufragaron por JR apenas un poco más de 4 mil personas y unas mil para MUÑOZ CANO e IMELDA SANMIGUEL juntos…Es decir, si con la elección por la Senaduría algún equipo político de Soto la Marina pretendía dar el campanazo y colgarse la medallita del triunfo, este resulto desangelado y pírrico…Ahora lo que sigue es el tema municipal el cual para nada es menor…Y tampoco es que falte mucho tiempo para la siguiente elección local…En este mes de marzo estamos entrando exactamente a la mitad del trienio de TOÑO MEDINA…A partir de abril ya TOÑO MEDINA habrá cumplido más de la mitad de su tiempo al frente de la comuna municipal…No sabemos con certeza las miras políticas que a corto plazo pasen por la mente y el corazón de nuestro joven alcalde…Edad para aspirar a seguir en la política es lo que tiene y de sobra…Lo que no podemos asegurar es si le gustaría seguirse de frente y buscar la reelección…O si bien estaría pensando en no meterse en el 2024 y esperar al 2027 para intentar llegar otra vez al despacho principal del edificio de la Calle Juárez entre Hidalgo y Felipe de la Garza aquí en la zona centro de nuestro pueblo…Ya que hablamos de jóvenes que tienen la vena política muy encimita pues que me dicen de ISAAC GARZA CUELLAR?…ISAAC es joven y tiene además un innegable carisma ante la comunidad…No estoy asegurando que ISAAC tenga en mente los deseos o la inquietud de participar en el próximo proceso electoral municipal…Pero tampoco se puede descartar que lo vaya a hacer…Hoy en día independientemente de los resultados que generen como gobernantes, pero en el tema de las candidaturas por lo general los jóvenes están ganando la batalla a las personas de mayor edad…ISAAC GARZA CUELLAR por lo que hemos podido saber tiene fuertes influencias en las alturas de la política, es marsoteño de corazón y además tiene titulo profesional…Que quiera o no participar en el 2024 ese es ya otro tema para tratar posteriormente…En otro orden de ideas, con la victoria de JR sin la menor de las dudas que el Profr. HUGO ROJO queda de lo más fortalecido…Se podría esperar que JR pueda ahora sí ayudar en lo político al Profr. ROJO quien sigue siendo y por mucho su cuadro más leal en Soto la Marina…Tampoco es que JR se encuentre precisamente dentro de la mente y del corazón de los americanistas que mandan en Tamaulipas…Pero creo y a no dudarlo que es hora de que JR empiece a hacerle justicia política a sus cuadros más fieles como el caso de HUGO ROJO en nuestro municipio…Pues me aseguran que el comisionado del PT en Tamaulipas ARSENIO ORTEGA LOZANO trae a varias posibles “víctimas” para venderles la candidatura local aquí en Soto la Marina…ARSENIO es el clásico vividor de la grilla en nuestro estado…Y dicen que le ha sabido sacar jugo y raja económica pero en serio a este modus vivendi de la oferta de candidaturas, del cual es experto…Pues siguiendo con el tema del JR la verdad de las cosas es que no veo grandes muestras de jubilo por parte de los americanistas por el triunfo que logró el pasado 19 de febrero…Una de dos o en el gobierno estatal estaban muy seguros de la victoria que ésta ya no los emocionó…O la otra es que no sientan realmente a JR como uno de los suyos…Por otra parte me dicen que el Partido Movimiento Ciudadano podría estar participando con un candidato en el 2024 aquí en nuestro municipio…Dicen que los del MC que regentea DANTE DELGADO a nivel nacional la han echado el ojo a una joven promesa de la política local para que los represente en el proceso municipal…Por cierto el líder del MC en Soto la Marina es LUIS DONALDO ARELLANO INFANTE pero se asegura que la candidatura municipal se la están ofreciendo en charola de plata a un joven valor de la política municipal y cuyo nombre empieza a sonar fuerte en el territorio local…Será el sereno como dice el dicho, pero los de Movimiento Ciudadano se encuentran reclutando políticos jóvenes en todo el país y es que están sembrando cuadros nuevos para que en un momento dado les ayuden con un proyecto nacional que bien pudiera encabezar el alcalde de Monterrey LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS o bien el gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA o hasta el gobernador de Jalisco ENRIQUE ALFARO GARCIA…En temas municipales, para comentarles que si don ALEJANDRO ZÚÑIGA nunca se ha aguantado las ganas de participar en la política, en el 2024 no va a ser diferente…Don ALEJANDRO con su equipo van a trabajar en el 2024 dentro de la escena local…A favor de quien?…Esa es la pregunta…A favor de ellos en lo personal? Quien sabe…Pero la vena política de don ALEJANDRO ZÚÑIGA y de su esposa la señora IMELDA PAVÓN va a estar presente en las próximas elecciones por la presidencia de Soto la Marina…Muy felicitado el Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES por su cumpleaños el pasado miércoles…Me precio y me jacto de tener una gran amistad con el Prof. RAÚL desde hace unos treinta años…El afecto es recíproco y claro que me genera en mucho gusto el contarlo como uno de mis mejores amigos…Platiqué en días pasados con el líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y me comentó que aunque no les acaba de ir muy bien en la elección por la Senaduría para el 2024 serán las cosas muy diferentes y que su partido se habrá de reponer de los descalabros políticos que han tenido en las últimas campañas…Y bueno pues en ese sentido le debemos de dar la razón al optimismo que guarda JUAN CARLOS y es que muy cierto es que en la política como en la vida misma, ni los triunfos ni las derrotas, son para siempre…Por cierto aquí en Soto la Marina ya se empiezan a desarrollar pequeñas y muy privadas reuniones entre amigos que suelen tener proyectos políticos rumbo al futuro cercano…Y es que la verdad de las cosas es que en nuestro municipio e avizora una temperatura política infernal…No podemos ocultar, que en estas reuniones en ocasiones no tan escondidas se escuchan palabras muy feas, contra la presente administración local…Pero esto es por la pasión política que ya se empieza a sentir…Claro que por el lado de la marca MEDINA no están mancos para nada y también saben responder…Lo cierto es que a pesar de que los MEDINA tienen de momento el poder político de la alcaldía, también les urgen algunos aliados…No se desconoce la fuerza de la marca que está a cargo de la presidencia municipal, pero bien les haría buscar algunos equipos que de momentos les son adversos para que vayan con más fuerza en el 2024…Y es que de momento no vemos a corta distancia que estén tendiendo puentes que los unan en lo político con algunas otras corrientes…Lo cierto es que de manera totalmente normal y como siempre ha sido antes, al equipo en el poder todos los demás grupos y partidos les tiran…Los MEDINA sin la menor de las dudas que en el andar de su recorrido político se han sabido hacer del respaldo de un numeroso sector de nuestra sociedad…En dos ocasiones la comunidad marsoteña les ha ofrendado su voto y con él los ha llevado en dos ocasiones a ocupar la alcaldía…Pero de igual manera, el ejercicio del poder suele desgastar a quienes lo ostentan por largo tiempo…La marca MEDINA que es el caso que nos ocupa tiene la intención de estar por tercera ocasión despachando en la alcaldía y para ello requieren también de oxigenarse con nuevos aliados, que les permitan presentar una oferta política nueva y de gobierno, ante el siempre exigente electorado de Soto la Marina…Les puede valer y de manera importante a los MEDINA que sus adversarios políticos no terminan por formar una alianza unida y sólida con miras al 2024…Pero si estos equipos se logran poner de acuerdo todos contra el grupo en el poder municipal podrían salir chispas en la próxima elección de Soto la Marina…En otro orden de cosas, me dicen que ya se empezaron a dispersar las despensas del gobierno del estado para las familias vulnerables de nuestro municipio…Se vienen los cambios delegacionales y en centros de trabajo del sindicato de maestros…Nos comentan que las elecciones del magisterio se desarrollarán los días 13 y 14 de este mes de marzo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…