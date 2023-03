POR: ANA LUISA GARCÍA G.

"Trueque" panista en tela de juicio por las lámparas

Da pena y risa la propuesta de Alfredo Vanzzini Aguiñaga, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, consistente en pagar el adeudo que por concepto de predial tiene ese instituto político con el Ayuntamiento de Cd. Victoria, y que asciende a 69 mil 408 pesos, porque condiciona el procedimiento, “siempre y cuando sea aceptado el pago en especie consistente en 152 lámparas para alumbrado público”. Además, ya metió a su partido en un problema por el cuestionado origen de las bombillas.

Es vergonzosa la propuesta porque exhibe su ignorancia sobre los procedimientos administrativos. En pocas palabras los “trueques” de esta naturaleza no tienen sustento legal, salvo que fuera una empresa proveedora, que extendiera la factura correspondiente para que el ayuntamiento pudiera sustentarlo como un egreso.

Los mayores de 45 años de edad quizá recuerden que Gustavo Cárdenas González, siendo alcalde de Cd. Victoria (1992-1995) recibió infinidad de apoyos en especie provenientes de ciudadanos, eso como apoyo ante la falta de recursos por el conflicto que tenía con el entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma. Gallinas, borregos, cerdos, etc. le empezaron a llegar como aportaciones voluntarias ciudadanas y tuvo que regresarlas porque el Ayuntamiento no dispone del recurso legal para aceptar y luego enajena esos donativos.

Pero volviendo al procedimiento de dirigente panista, además el tono en que realiza la propuesta, trasluce enojo, aun cuando existiera el procedimiento legal para la transacción, no da lugar a un entendimiento, con malos modos no se llega a ningún lugar.

El susodicho hace referencia al Artículo 144 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, que refiere: “El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años”. El adeudo es de 12 años, y lo reprobable es que el planteamiento azul no tiene nada de cordial o conciliatorio.

Es del dominio público que sólo se pueden cobrar los adeudos de los últimos 5 años, pero no resulta imaginable, que la institución municipal inicie la negociación, diciendo: “deben 12 años, pero sólo les cobraremos 5 años porque la ley no me permite más”.

¿Por qué da pena y risa el procedimiento Vanzzini? Porque se trata de alguien que encabeza un ente político, y debe poseer un mínimo de ese ingrediente en la manera de conducirse. Ser de diferentes partidos (Morena y Acción Nacional) no quiere decir confrontación, además la campaña ya terminó, los 10 mil 727 de votos azules contra los 44 mil 685 de Morena obtenidos en la plaza victorense, es cuenta aparte. Y si el PAN prácticamente desapareció del mapa tamaulipeco es algo que tienen que digerir y prepararse para dar la batalla el año próximo.

Finalmente despierta suspicacia la procedencia de las bombillas, y el dirigente partidista está obligado a aclarar públicamente por qué dispone de ese número de lámparas que no son de uso común. Quizá no va a presentar los documentos probatorios de la compra de las 152 piezas aludidas, pero tendrá que dar cuando menos una declaración, porque ya metió en un problema a su partido.

19 MDP MÁS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.- Además de ser el mes de la Mujer, marzo es también el Mes de la Educación Especial Inclusiva 2033, y en ese tenor el doctor Américo Villarreal Anaya, confirmó el humanismo de su gobierno al disponer de más de 19 millones de pesos, como apoyo adicional para emprender la rehabilitación de escuelas de educación especial para crear un ambiente más cómodo y eficiente para quienes laboran ahí y sobre todo para quienes acuden a recibir instrucción adecuada a sus capacidades.

Este apoyo adicional fortalece al programa de Educación Especial en el que la señora María Santiago de Villarreal ha puesto especial atención, de ahí que el matrimonio Villarreal-Santiago encabezó la ceremonia de inauguración del Mes de la Educación Especial Inclusiva, con lo cual Tamaulipas confirma su adhesión a las acciones y al programa de apoyo para las personas con discapacidad, que noblemente proporciona atención y apoyo económico a más de 23 mil personas.

Para el efecto Tamaulipas firmó el acuerdo para que este apoyo, que tienen las personas que están en ésta condición, lo reciban a lo largo de toda la vida, así lo confirmó el gobernador Américo Villarreal.

UAT INTENSIFICA ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO.- Aunque es un programa permanente la difusión de protocolos para prevenir y dar atención a víctimas de violencia de género, en este mes de la mujer, la Universidad Autónoma de Tamaulipas dará una mayor promoción a la estrategia para crear y mantener un entorno libre de actos que atenten contra los derechos de la comunidad universitaria.

Al respecto el rector Guillermo Mendoza Cavazos ha instruido a los directores de planteles y titulares de las diferentes áreas de administración de la Casa de Estudios, incluyendo al Dr. José de Jesús Guzmán Morales, responsable de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios para dar seguimiento a las rutas que se han trazado y evaluar indicadores que confirmen que van por el camino adecuado.

El Protocolo preventivo es una guía que indica cómo reaccionar frente a un posible caso de violencia, protege la integridad física y psicológica de los universitarios. La difusión permite guiarlos para saber a dónde dirigirse, cuáles son sus derechos.

La Universidad tiene disposición para privilegiar la tranquilidad de las y los universitarios, a los que les proporcionarán atención y protección, y todo lo necesario para que no sigan siendo afectados.