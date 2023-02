POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El sistema político electoral está herido de gracia

< Marchas no impactan en la amenaza de “poda” del INE

< Zócalo de la Cd Mx va a quedar chiquito el 18 de marzo

Las marchas efectuadas en diferentes puntos del país, incluyendo las del extranjero particularmente en Madrid, España, traerán pocos beneficios, porque la realidad es que con poda (desaparición de las juntas distritales) o sin poda del INE, el sistema político electoral está herido de gracia por las reformas que ya fueron aprobadas y que benefician mayoritariamente al partido en el poder.

Las reformas a la Ley General de Comunicación Social realizadas en diciembre de 2022, vienen a modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, pero además establece reglas para hacer política y difundir propaganda, todo encaminado a las elecciones de 2024. Además fue reformada la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entre otras cosas indica que “no es falta grave” realizar propaganda gubernamental con recursos públicos que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, esto pese a que lo prohíbe la Constitución.

Con estas enmiendas los servidores públicos podrán promoverse “a sus anchas”, ya sea a sí mismos, o a sus partidos y candidatos, bajo dos argumentos: “hacen uso de su libertad de expresión y que proporcionan información”.

Existen otros temas que vale la pena puntualizar: La difusión que se realice y no aparezca etiquetada como propaganda gubernamental en el presupuesto, no será considerada propaganda gubernamental. Asimismo, no se considera propaganda gubernamental la información de interés público que se difunda durante el periodo de campañas, o sea ya no habrá “veda electoral”.

Entre las reformas aplicadas desaparece la prohibición referente a que “los informes de gestión o de labores tengan una temporalidad sólo de 13 días, para difundirse en spots de radio y televisión y que únicamente se promuevan en el territorio, distrito, municipio o entidad del servidor público”. Ahora, un alcalde podrá difundir mensajes a nivel estatal o nacional, igualmente los diputados podrían difundir sus informes a través de spots todo el año y más allá de su distrito.

Estas modificaciones son el primer paquete del “Plan B” que ya fue aprobado. Como usted comprenderá, en virtud de que el mapa del país está pintado de guinda, tales reformas benefician mayoritariamente al partido en el poder.

Por otra parte,Mario Delgado se afana en cumplir la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en una gran celebración.

El dirigente nacional de la corriente guinda ya está girando indicaciones a los 32 presidentes de Morena (31 estados y la Cd. de México) para realizar una gran movilización, acontecimiento que ya fue bautizado como “La Contra Marcha”, en alusión a superar la concentración del pasado domingo 26 de febrero.

AVANZA LA TRANSFORMACIÓN DE VICTORIA.- Desde su arribo a la Presidencia Municipal, Eduardo Gattás Báez ha puesto su mayor interés en la rehabilitación de las principales calles de la ciudad y aquellas de mayor tránsito que conectan a diferentes colonias con la zona centro, a la vista está lo realizado en los 16 meses de gobierno. Aunque el rezago es de varias décadas, ha logrado mejorar la operatividad de las vialidades.

La Secretaría de Obras Públicas viene trabajando en obras de rastreo, nivelación de calles y rehabilitación del pavimento, tan sólo en esta semana se proponen concluir los trabajos que devolverán su funcionalidad vial, a las avenidas en las colonias Amalia González de Castillo Ledón, Unidad Modelo, Del Maestro, Pedro Sosa y Pedro J. Méndez.

Además de miles de metros cuadrados de pavimento asfáltico que está siendo repuesto en la calle Luis Castro de la colonia Del Maestro, la calle Veracruz en la colonia Pedro J. Méndez, además de una importante superficie en la calle Asentamientos Humanos que cruza las colonias Unidad Modelo y Amalia G. de Castillo Ledón.

El municipio también está atendiendo necesidades dentro de áreas institucionales, como fue el proporcionar maquinaria pesada al Complejo de Seguridad Pública Estatal.

A ese paso Cd. Victoria pronto recobrará la imagen que merece como sede de los tres Poderes de Gobierno.