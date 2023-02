POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- No tenemos idea de cuánto le cuesta a los tamaulipecos el sostenimiento de la Auditoría Superior del Estado, pero no es cualquier cosa porque se trata de un engranaje de profesionistas especializado, y nos preguntamos si será redituable mantener un organismo de esta naturaleza que nunca ha logrado capturar un pez gordo, si acaso un “charal”, como el que ahora detectó en el Instituto Tamaulipeco de Becas y Crédito Educativo (ITBAEC), se trata de un faltante cuyo monto es de 10 millones de pesos 718 mil 338 pesos, y que incluso puede sustentarse en los próximos 30 días hábiles y no pasar de una llamarada de petate.

El faltante fue reportado al actual director del referido Instituto y éste a su vez lo notifico a su antecesor, Ernesto Robinson Terán; la cuestión es que el personal está trabajando en localizar la documentación referente a los cheques extendidos en 2019, 2020 y 2021, Además de ese faltante se habla de otras irregularidades.

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, ingeniero Jorge Espino Ascanio, fue instalado en esa responsabilidad durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca, y ha sido muy cuestionado por su perfil profesional que no cuadra con los requisitos que por ley se establecen para esa responsabilidad.

Ahora el funcionario está bajo el escrutinio de los diputados de Morena, y quizá por eso se animó a presentar resultados, aunque se trate de un “resultado chiquito”, un pez charal que está muy lejos de satisfacer la demanda de los observadores que han venido siguiendo las tareas del Auditor.

2.- Concluida la elección extraordinaria del presente 2023, cuyos resultados ratificaron el liderazgo morenista en Tamaulipas, ahora la huestes de esta corriente política empieza a alinearse al proyecto de 2024, las dos principales tendencias ya están organizadas, bien o mal, tienen proyecto, representantes en una cadena humana dispuesta a promover a su candidato(a), estamos hablando de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Mientras que los simpatizantes de Adán Augusto López Hernández no dan muestra de moverse.

Precisamente este sábado 25 de febrero Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, impartirá en el municipio de Altamira la conferencia magistral “Políticas de gobierno en favor de la ciudadanía”. El alcalde de ese municipio, Armando Martínez Manríquez está invitando a través de sus redes sociales a presencial la trasmisión vía zoom, en un acto presencial que tendrá lugar en el Salón Verde en la esquina de Allende y Ébano de la colonia Roger Gómez de la cabecera municipal.

La conferencia impartida por la mandataria capitalina será a las 15 horas del sábado 25 de febrero en el Salón Verde ubicado en el bulevar Allende esquina con calle Ébano en la colonia Roger Gómez de Altamira y será completamente gratuita.

3.- La buena relación entre la Rectoría de la UAT y el sindicato de la Universidad, crean el ambiente propicio para cumplir con las acciones propias de la Casa de Estudios. En ese marco de circunstancias fue que el rector Guillermo Mendoza Cavazos hizo entrega del vehículo que mediante sorteo es asignado a uno de los trabajadores, esto en cumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

En el evento en cuestión tuvo lugar en Cd. Victoria en un acto presidido por el rector, quien estuvo acompañado por el secretario de Administración, Ing. Rafael Pichardo Torres; así como del secretario general del SUTUAT, Óscar Valdez Ávila. La ganadora del premio en esta ocasión fue, María de los Ángeles López Espinoza, quien labora en la Escuela Preparatoria Mante.

El contador Guillermo Mendoza en su mensaje se refirió a la estrecha relación que existe entre el sindicato y la Universidad, lo cual ha permitido mejorar los servicios educativos que se ofrecen al estudiantado. También mencionó que la UAT y el SUTUAT tienen la disposición de llegar a acuerdos factibles y que, gracias a ello, se han obtenido beneficios tanto para el gremio como la institución educativa.