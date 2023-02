EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La victoria electoral de JR sobre los demás candidatos al Senado era un tema casi de mero trámite…Ninguna encuesta seria les dio jamás la menor de las posibilidades ni a IMELDA SANMIGUEL ni mucho menos a MANUEL MUÑOZ CANO…Siempre se vio y se sintió además que era una carrera electoral de solamente uno…Y pues finalmente los pronósticos se cumplieron…JR irá al Senado a cubrir la vacante que dejó antes de tiempo el Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS…Al respecto de la elección del pasado 19 de febrero podemos decir que la gente del PAN con sus aliados el PRI y el PT fueron incapaces de ganarse el favor de la gente…Se esperaba realmente que los del PAN pudieran haber dado una pelea política más digna, pero finalmente cayeron de manera sobrada y dolorosa…Claro que este resultado tanto en Tamaulipas como en nuestro municipio le da sobradas razones a los Morenistas para ver con optimismo el panorama del próximo año en lo que tiene que ver con la elección por las alcaldías…Pero de igual manera no se pueden dar los guindas el lujo de sentir que casi por decreto la siguiente alcaldía de nuestro municipio ya es de ellos…Las circunstancias políticas cambian de una elección a la siguiente…Soto la Marina es y ha sido un municipio que en el tema político se le cuece aparte…Y en el 2024 no tenemos a la mano los elementos que nos puedan asegurar que vaya a ser diferente…Posterior al proceso del pasado 19 de febrero es un hecho que se empezará a presentar en Soto la Marina un claro reacomodo de la clase política local…No todos los políticos que en esta elección por la Senaduría jalaron por el mismo lado, es seguro que van a andar juntos en la grilla municipal…Ni todos los que esta vez anduvieron en contra es seguro que anden por diferente lado… Se pueden juntar los que anduvieron separados en esta pasada elección por el Senado…Por cierto, retomando el tema de que las elecciones locales son diferentes a las federales quien nos puede decir que por ejemplo dentro de las filas del PAN no pudiera surgir un prospecto con carisma y fuerte pegue entre los electores de nuestro municipio?…El PAN acaba de perder de manera fea la elección del pasado domingo en Soto la Marina…Y?…Esto no quiere decir por fuerza que no pueden ir los azules con posibilidades, en el 2024…Las circunstancias cambian de una elección a otra…Y dentro de la política juegan un papel por demás importante hoy en día la fuerza y la presencia así como el arrastre que tengan ante la gente los candidatos que los partidos postulen…De igual manera quien nos dice que se pueda presentar alguna candidatura local por un partido Independiente?…La figura de un candidato Independiente, es una opción para quienes quieran aparecer en la boleta municipal próxima…Hablando de representantes populares que pudieran tener una participación política el próximo año, para nada se puede dejar de lado a la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN…En lo personal no hemos tocado el tema político con ella…Pero cierto sector de la comunidad de Soto la Marina no ve con malos ojos una posible participación de ella en la arena electoral del próximo año…Pero bueno, es cuestión de esperar un tiempo más y así poder comentarles realmente sobre el futuro político de la Lic. DIANA quien es regidora por el PT…Dentro de las filas de MORENA también cuentan con elementos que tienen la milla política más que recorrida…Tenemos los casos por ejemplo del Secretario de Pesca y Acuacultura JUAN JESÚS HERNANDEZ TORRES quien no es nuevo para nada dentro de la parcela política municipal…JUAN JESUS tiene no pocos años picando piedra en la grilla y bueno pues esta ocasión acaba de pegar jonrón con casa llena como se dice en el argot beisbolero…Tiene el buen CHUCHO las mejores influencias a nivel estatal y es que es más que conocida su relación personalísima, con quienes precisamente se encargan de tomar las más grandes decisiones políticas en Tamaulipas…De igual manera está el caso del Profr. HUGO ROJO quien tiene varios años mostrando y además demostrando lealtad a la Cuatro T…Creo que el sistema guinda está en deuda con el Profr. HUGO ROJO pues ha demostrado con hechos que ha estado trabajando de manera permanente con MORENA y de hecho son ya dos las elecciones en las que ha estado coordinando la estructura electoral en 18 municipios de este distrito…A esto se le llama trabajo y lealtad…O que alguien me desmienta…Pero igual de verdad es que como ya lo hemos escrito en este espacio, la política no siempre es justa…En otro orden de ideas, el regidor de MORENA como lo es HUGO ARELLANO seguirá en las filas del Verde en la próxima elección municipal?..O seguirá de largo apoyando la causa del Partido Verde como sucedió en la pasada elección por la Senaduría?…El propio HUGO ARELLANO es quien nos puede dar la versión más cierta…Lo cierto es que en las filas estatales del Verde esperaban una elección con mayor número de votos a favor de la que recibieron para MUÑOZ CANO…De hecho en plena campaña me comentó el ex alcalde de Aldama ABAD SMER SILVA que por lo menos quedarían en el segundo lugar…Pero les fallaron los números…Lo que nada tiene que ver con la probable participación de ABAD en la elección local próxima en Aldama y que sería por el Verde según pláticas de amigos que tengo por este municipio del sur de Tamaulipas…ABAD con el historial político y de servicio que tiene sería un candidato para preocupar a cualquiera de los demás partidos…ABAD es de los “peces gordos” de la política en Aldama en donde mucha gente lo quiere bien…En temas locales, que nadie se diga sorprendido si de repente toma protagonismo político HABIEL MEDINA JASSO quien hasta hace poco tiempo se desempeñó como presidente del sistema DIF local…Voces muy cercanas a palacio municipal nos aseguran que HABIELIN como se le conoce hacia el interior de su familia pudiera dar un campanazo político en Soto la Marina…En otro orden de ideas, mi tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA quedó al frente del área de deportes en la Delegación de Bienestar Estatal de nuestro municipio…FERNANDO ORTEGA es un cuadro muy cercano en lo político al Secretario de Pesca y Acuacultura en Tamaulipas, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…De ahí que no sea muy complicado percibir por donde vino la recomendación ante el alto mando tamaulipeco…Honda consternación causó el sentido fallecimiento de LUIS SOLANO…Su familia lo entregó a la madre tierra el pasado miércoles y estuvieron acompañados por muchas de las amistades que logró hacer a lo largo de su joven existencia…LUIS era un apasionado del basquetbol por lo que su cuerpo fue llevado al gimnasio local antes de ser trasladado a una santa misa y posteriormente ser sepultado…LUIS fue nuestro vecino de sector en la Colonia Tres de Septiembre aquí en Soto la Marina…Mis sinceras condolencias para toda su familia…Descanse en Paz…Regresando a temas de la política local, no pocos me aseguran que el PT va a llevar mano en la candidatura municipal en la que irán nuevamente en alianza con MORENA…Según esto, que en el 2024 el candidato común de estos dos partidos lo pondrá el PT…Será?…Lo cierto es que una vez que ha concluido la elección por la Senaduría en Tamaulipas se desatará el futurismo político por las alcaldías…En las filas de MORENA ya sabemos que el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA llevará mano en cuanto tiene que ver con las decisiones en ese sentido…Y claro que en nuestro municipio no será distinto…El candidato o la candidata de MORENA en Soto la Marina lo va a poner el gobernador quien para efectos prácticos, es el verdadero líder de MORENA en el estado…Igual de cierto es que el hecho de que un gobernador ponga los candidatos a las presidencias municipales, tampoco es garantía de que ya ganaron la elección…Ejemplos en ese sentido los registra nuestra historia política, pero por racimos…En nuestro municipio recordamos que candidatos que han puesto los gobernadores en turno y que perdieron en las urnas son entre otros GASPAR ARELLANO con el apoyo de TOMAS YARRINGTON, así como RAÚL RAMIREZ con la firma de EUGENIO HERNANDEZ FLORES, además LUPE GÁMEZ en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ y ABEL GÁMEZ CANTU, en reelección con el respaldo de CABEZA DE VACA…Así que si los que tienen el mando político en este sexenio están pensando que la próxima alcaldía de nuestro municipio la pueden ganar con cualquier candidato o candidata que propongan, pudieran llevarse una decepción en el 2024…Pues con la llegada del Profr. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO a la dirigencia estatal del sindicato de los maestros se fue para Aldama la Coordinación de la Región V que en el anterior periodo estuvo en Soto la Marina a cargo del tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO…Pues me dicen que el buen amigo PEPE SANCHEZ trae el apoyo de numeroso grupo de sus compañeros del Ejido Soto la Marina y es que quieren que sea el próximo comisariado…PEPE reside en el Poblado Las Tunas y me aseguran que va a participar en el proceso de elección de la próxima mesa directiva de este ejido, que está compuesto por Las Tunas y Tampiquito…También es cierto que SERGIO VILLANUEVA TORRES de Tampiquito fue electo como Delegado del Ejido Soto la Marina ante el Módulo VI del Distrito de Riego 086…Una muy agradable sorpresa es la que nos está dando el gerente de la COMAPA local IVAN PEÑA BARRIENTOS…IVAN está cumpliendo con creces la confianza que le brindó el alcalde TOÑO MEDINA…Es bueno que se le de la oportunidad a jóvenes profesionistas de nuestro municipio dentro del quehacer de la función pública como en este caso a IVAN PEÑA BARRIENTOS…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…