La Delegación (representación) de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas no ha sido en los últimos años un “hueso” muy apetecible, sus titulares no permanecen en el cargo ni un año, la excepción es precisamente el abogado Ricardo Rodríguez Martínez, quien está por entregar el cargo al doctor Felipe Garza Narváez, quien estará asumiendo por segunda ocasión esa responsabilidad. Hay que mencionar que el horizonte de esa dependencia en 2023 es muy diferente a la de otros tiempos, porque en este momento está vinculada a una de las principales figuras presidenciables.

En pocas palabras el puesto de Delegado de Gobernación es hoy sumamente apetecible como no lo fue en otras fechas. Es una dependencia con poco presupuesto y mucha movilidad porque su titular tiene que desplazarse a los diferentes municipios donde se requiera su mediación.

Le presento aquí un breve repaso de los últimos delegados, Eliseo Castillo Tejeda duró en el cargo 1 año 6 meses; le sucedió Felipe Garza Narváez con 9 meses 15 días; Javier Córdoba González 1 año 5 meses y el actual Ricardo Rodríguez quien rindió protesta el 16 de marzo de 2021 ha sido el de mayor permanencia con 1 año 11 meses.

El sucesor que ya estaba “apalabrado” para relevar a Ricardo Rodríguez era JR Gómez Leal, hoy por circunstancias obvias que se definirán el 19 de febrero, el acuerdo para renovar la titularidad de Gobernación en Tamaulipas toma otro curso y es ahí donde por segunda ocasión Garza Narváez arriba a ese puesto.

El 29 de noviembre de 2019 el Dr. Garza Narváez, asumió el cargo de Delegado de la Secretaría de Gobernación, que estaba en manos de la hoy senadora Olga Sánchez Cordero Dávila; el odontólogo protagonizó este jueves 16 de febrero el mismo trámite, pero bajo la batuta de Adán Augusto López Hernández, algo parecido pero con proyección política muy diferente, sobre todo si tomamos en cuenta que en la competencia de “corcholatas” el tabasqueño está en posición privilegiada.

Y por otra parte, Felipe Garza reúne cualidades políticas y de comunicador que son claves en la etapa previa al destape de la corcholata agraciada, en pocas palabras está que ni mandado a hacer para este momento.

Finalmente le comento que el doctor Garza rindió protesta a través de una ceremonia virtual ante el titular de la Unidad de Gobierno de la SEGOB, William Sebastián Castillo Ulín, quien representó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Garza Narváez al asumir el cargo conferido, se comprometió a hacerlo con integridad y sentido de responsabilidad, para contribuir a fortalecer la gobernabilidad en Tamaulipas. Asimismo Castillo Ulín tuvo palabras de reconocimiento para la labor desempeñada por el Lic. Ricardo Rodríguez Martínez, quien cumplió a cabalidad con su encargo.

ZERTUCHE, EL PEZ POR SU BOCA MUERE.- Juan Carlos Zertuche Romero, Coordinador Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, no tiene calidad moral para llamar a los Tamaulipecos a no votar el próximo domingo, critica a las campañas de “desangeladas y frías”, censura que no hubiera debate, pero resulta que en ese escenario MC ni siquiera participó. El vacío grande o pequeño, que dejó en esa etapa del proceso electoral lo descalifica para opinar, puesto que ellos no fueron capaces de contribuir a darle mayor competitividad a los comicios que se definirán el próximo domingo 19.

Su propuesta que está haciendo llegar a los ciudadanos es que acudan a las urnas a emitir su voto, pero que lo anulen, por “la falta de propuestas por parte de los tres candidatos”.

Esta clase de convocatorias en voz de quien encabeza un partido político debiera tener una sanción, pero no económica, sino de suspensión a participar en uno o más procesos electorales. Los partidos políticos en México, tienen como principal tarea convencer a los ciudadanos a participar en los comicios, entre mayor sea la votación efectiva (no anulada, como él propone), aumentará la legitimación del sistema y de los propios partidos.

Don Juan Carlos sugiere todo lo contrario, quiere desmerecer un proceso en el que su partido no participó, porque además tiene una “bola de cristal” a través de la cual él vio anticipadamente que los candidatos no traían propuesta. Y tal como se ven las cosas su partido tampoco tuvo ni candidato, ni propuestas, ni compromiso para cumplir como partido a los ciudadanos.

Es urgente que los señores diputados legislen, para que los partidos que no participen en comicios les cancelen las prerrogativas que tienen asignadas para la operación del instituto político y eso incluye los sueldos de los dirigentes. Los recursos que se les proporcionan a los candidatos es otro tema muy diferente.

LA UAT HACE VISIBLE TRABAJO DE INVESTIGADORAS.- Docentes de la Facultad de Ingeniería de Tampico (FIT), recibieron la felicitación del rector Guillermo Mendoza Cavazos por visibilizar el trabajo de las investigadoras, e inspirar a las jóvenes estudiantes a desarrollar una carrera en la academia y en la ciencia. Experiencias profesionales y de vida fueron expuestas con el propósito de incidir favorablemente en las generaciones de las jóvenes.

La Facultad de Ingeniería con un perfil de carrera que tradicionalmente se identifica más con los varones, ha logrado en los últimos tiempos una mayor participación de mujeres en su matrícula, de ahí la importancia de difundir las aportaciones en el terreno de la investigación de estas profesionistas.

Para el efecto se celebró un conversatorio en la FIT con miras de despertar en las jóvenes estudiantes el interés por desarrollar una carrera en la academia y en la ciencia. Este ejercicio es parte del programa denominado “CientiFIcas”, que tiene como objetivo fomentar espacios de discusión e intercambio de conocimientos entre investigadoras de diversas disciplinas y promover la formación científica entre las estudiantes, en particular en las ciencias exactas, así como su participación en proyectos de investigación centrados en la innovación, tecnología y perspectiva de género.

AMERICO GESTIONA RECURSOS HOSPITALARIOS.- La visita del gobernador Américo Villarreal Anaya a instituciones de salud en la ciudad de México para gestionar satisfactores a las necesidades hospitalarias de Tamaulipas, abrió expectativas de solución a las demandas planteadas y que tienen que ver con el bienestar de los tamaulipecos. En estas gestiones le acompañó el secretario de Salud del Estado, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro.

El doctor Villarreal se reunió con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mtro. Zoé Robledo Aburto, a quien le explicó las necesidades en infraestructura que se está necesitando en el estado, y al mismo tiempo le entregó la descripción correspondiente de esos requerimientos en una carpeta para dar sustento a los planteamientos, obteniendo una respuesta favorable y el compromiso de una próxima visita de la máxima autoridad del instituto de seguridad, que tentativamente será el miércoles (22) de la semana próxima.

Además de entrada, Robledo le informó la reactivación de los hospitales del IMSS en Ciudad Madero y Matamorosyla infraestructura que sustituirá a los nosocomios General y Civil en Nuevo Laredo.

Otra buena noticia que recibió el gobernador Américo Villarreal, es la confirmación de que será una realidad la edificación de un hospital en San Fernando, el cual tendrá una inversión de alrededor de 300 millones de pesos.