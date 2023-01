Por: Raúl Terrazas Barraza

Pensar ya para votar

Con la llegada de los tiempos de política, los ciudadanos que tienen derecho al voto tienen la oportunidad de cumplir de nuevo con su derecho a elegir a sus representantes en las instancias gubernamentales, como sucederá en este proceso extraordinario mediante el cual será elegido un Senador que falta en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Desde luego, por ser tiempo de política, cada elector que tiene vigente su credencial para acudir a las urnas, tiene frente a sí las propuestas de los tres candidatos que fueron postulados por seis de los siete partidos que tienen registro ante el INE, José Ramón Gómez Leal que tiene el respaldo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN y del Partido del Trabajo, Manuel Muñoz Cano que va por el Partido Verde Ecologista de México y la diputada local con licencia, Imelda Sanmiguel Sánchez de la coalición Va por Tamaulipas del PAN, PRI y PRD.

No tiene candidato el Partido Movimiento Ciudadano, PMC, en virtud de que corría el riesgo de no obtener la votación suficiente para mantener su registro cuya base es el tres por ciento de la votación y, en virtud de que la elección de un Senador es de carácter federal, no quisieron arriesgarse y quedar por debajo de ese porcentaje y con ello estar fuera de la jugada para las votaciones federales del 2024.

Ante ello, es mejor que digan ahora que de aquí corrió que hasta aquí llegó y todo porque nunca concretaron que el postulado por la candidatura a Senador fuera el diputado local plurinominal Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el único que garantizaba más del tres por ciento de la votación, así que, decidieron que las aspiraciones de Juan Carlos Zertuche Romero o las de su paisano el empresario ex regeneracionista y expanista, Rigoberto Ramos Ordoñez.

Propuestas, ofrecimientos, razones y deseos, son expuestos por los tres candidatos con la idea de que los electores consideren desde ya la idea de acudir a las urnas y lo hacen a través de sus actos políticos de grupos grandes, pequeños y medianos o bien por los medios de comunicación permitidos por el INE para que difundan sus spots.

Es tiempo de política debido a la elección extraordinaria que, por azares del destino, debido al fallecimiento del Senador Faustino López Vargas, debió de cumplirse con la Ley para que, ante un hecho de esta naturaleza se abriera la convocatoria para un proceso que permita completar los integrantes de la Cámara de Senadores.

Decir en este momento que la moneda está en el aire sería justo si se toma en cuenta la competencia en la que están enfrascados los tres candidatos para ganar la preferencia del electorado y porque cada día está más cerca el momento de decidir es que los ciudadanos tienen que voltear a ver las propuestas, analizarlas a efecto de hacer compromisos con su asistencia a las urnas el 19 de febrero que viene.

Quedan tres semanas de campañas y los candidatos llevan ya cuatro, por tanto, rebasaron la mitad del tiempo comprendido en el calendario de la elección extraordinaria y, bajo la premisa de que, durante este mes de actividad públicas de los candidatos la intención del voto todavía no se alcanza a ver, vale la pena que los electores vean que hay actividad política, que las elecciones se ganan con votos y que se legitiman con alta participación ciudadana.

Los otros

Por allá en la Ciudad de Tampico donde se reunieron los Diputados Federales del PAN para analizar temas de política, el Legislador Santiago Creel Miranda se abrió de capa y dijo que está listo para ser el candidato del PAN y de sus coaligados para la sucesión presidencial del 2024.

Citó que está en condiciones de jugar al tú por tú con cualquiera de los señalados por los dirigentes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, que tienen muchos meses en el desarrollo de actividades proselitistas que les permitan afianzar el respaldo de grupos de su organización.

Creel Mirada está cierto de registrarse en cuanto su partido abra el proceso interno, además, listo, decidido y animado para buscar la reconciliación del del país y virar en el sentido del progreso que los mexicanos reclaman.

Solo no debe perderse de vista de que, además del Diputado Creel, también aparecen con posibilidades de ser precandidatos, el exgobernador de Guanajuato Juan Carlos Romero Hicks y los mandatarios actuales Mauricio Vila de Yucatán, María Eugenia Campos de Chihuahua y Mauricio Juri de Querétaro.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a Senador, Gómez Leal estuvo en Ciudad Victoria con maestros de todos los niveles y se comprometieron con él de que le convertirán en Legislador Federal, porque están identificados con los propósitos de su actividad política.

Para dar forma a acuerdos que beneficien a los maestros, el nuevo secretario General, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño se comprometió con sus representados de la zona centro de la entidad a dialogar muy pronto con el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya a fin de resolver pendientes que hay con el magisterio, porque no quieren llegar al mes de mayo con las mesas de diálogo sin funcionar y con las demandas de los trabajadores sin ser tratadas para la búsqueda de soluciones.