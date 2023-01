EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Pues en la oficina del INE de este municipio se preparan a conciencia para la organización de la jornada electoral del 19 de febrero, en la que se elegirá al próximo Senador o Senadora de la República…En estos días iniciarán con los trabajos con quienes resultaron ser funcionarios de casillas y es que se instalarán un total de 45 incluidas la especial en Transpaís…Fungen como responsables de la Junta Distrital del INE del Mante aquí en nuestro municipio BRENDA ALMAZÁN MUÑIZ y DORIA BERNAL…Con todo y que el presidente AMLO odie al INE, creo que este es un instituto que es garante del ejercicio y de la legalidad democrática en nuestro país…Fue el INE quien precisamente le dio validez al triunfo electoral del presidente hace poco más de cuatro años…AMLO odia al INE porque en su momento le validó el triunfo a FELIPE CALDERÓN y esto AMLO no lo supera…Pero la realidad de las cosas es que de esa derrota ante CALDERÓN el entonces candidato y hoy presidente AMLO en su momento jamás pudo presentar las pruebas de fraude que siempre ha expresado…El INE debe de seguir para que se garantice la libertad política y la democracia en México…No es sano que un instituto electoral responda a las directrices de un presidente de la república pues lo puede tomar como su rehén político…Así como sucedió en las décadas del PRI cuando el propio AMLO en su condición de líder social exigía un órgano electoral independiente del gobierno federal…En otro orden de ideas me comentó el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado LUPITO CONDE, que a partir del mes próximo de febrero inicia con el trámite para el pago de la renovación de los permisos de alcoholes en Soto la Marina…Igual de cierto es que la gente de Soto la Marina bien que ha aprovechado los descuentos en las licencias de conducir ya que están a mitad de precio por instrucciones del gobernador AVA a través de la Secretaría de Finanzas…De momento y de aquí al 19 de febrero el Ayuntamiento no puede publicar el trabajo que desarrolla el Alcalde por el tema de la veda electoral, pero El Redactor como medio de comunicación al darse cuenta de sus actividades sí podemos difundirlas y decir por instrucciones del joven alcalde se sigue trabajando en beneficio de la comunidad como en el caso de los productores beneficiados a través de la Dirección de Desarrollo Rural con fertilizante orgánico…Me dicen que ya tomó posesión ALBINO GONZÁLEZ ROSALES como Presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086 que integra a comunidades de la zona norte de nuestro municipio…ALBINO es ejidatario de la 2ª Batalla Cinco de Mayo que en su parte urbana pertenece al Ejido La Peñita…El nuevo presidente del módulo de riego sustituye en este cargo al buen amigo MARIO AGUIÑAGA MORALES a quien se le venció el periodo para el que en su momento, fue electo por los delegados de las comunidades de esta próspera zona…Una nota de lo más triste es la que nos tocó dar a conocer esta semana, ya que falleció mi gran amigo JOSÉ LUIS CAMACHO ADAME el “Bebe”…Originario del poblado Tampiquito…Buena persona….Gran amigo…Se nos adelantó realmente muy joven…Sus familiares y amigos lo despidieron en el panteón de esa localidad…Mis condolencias para su papá CARMELO CAMACHO y su mamá, así como a su esposa y sus hijos y todos sus demás cercanos familiares…Pues dice el líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ que ya se cuenta con un avance de más del setenta por ciento de la estructura electoral que trabajará el 19 de febrero en la promoción y posterior defensa del voto de su candidata IMELDA SANMIGUEL…Confía JUAN CARLOS que en unos cuantos días más se tenga ya integrada la estructura de batalla electoral en un cien por ciento…Pues el próximo miércoles se estará llevando a cabo la Expo Orienta a Primaria en la Secundaria Técnica 12 de esta localidad…Así me lo comentó la directora LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR…Se ha invitado a todas las primarias con sus alumnos que están por egresar de sexto grado…Será todo un éxito sin la menor de las dudas este evento y es que de más se ha demostrado la capacidad de organización de quienes integran este importante plantel educativo de nuestra localidad…Como que las campañas de los candidatos al Senado en nuestro municipio no terminan por llamar la atención de los electores…Esta es realmente una campaña fría en todos los sentidos…De por sí las campañas federales en nuestro municipio históricamente han sido desangeladas…Con escaso interés del respetable…Por cierto, quien tiene la responsabilidad oficial del resultado electoral en Soto la Marina por parte del JR?…Cierta y sabida es la amistad de JR con el Profr. HUGO ROJO pero esto no hace exactamente al apreciado Profr. HUGO el responsable total de la campaña, ya que él no maneja ni la campaña, ni el recurso económico para la promoción electoral…Tampoco se le tiene que anotar al ex alcalde HABIEL MEDINA el desenlace de este proceso…Sí anda HABIEL trabajando para la causa de JR pero esto no lo convierte precisamente en el responsable político…El alcalde TOÑO MEDINA se entiende que ha mandado a su gente para que operen el día D por JR…Pero tampoco puede ser el que quede como responsable del resultado del 19 de febrero…Tampoco existe un comité municipal de MORENA que de la cara en lo político en esta gris campaña que se está viviendo en Tamaulipas…Y pensar en la dirigente del PT en Soto la Marina EMILIANA GARZA CRISANTO como la responsable política tampoco tiene lógica y es este partido carece de estructura real en nuestro municipio…La campaña de JR lo más probable es que va a llegar a buen puerto, pero es también por el efecto AMLO y sus programas sociales…Tampoco es que se tenga que considerar como responsable de la campaña de JR al Secretario de Pesca y Acuacultura en Tamaulipas, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES quien anda de lo más ocupado en sacar adelante la responsabilidad que le dio el gobernador AVA aunque a nivel local el buen CHUCHO trae a su gente operando para la causa…Y en el PAN con su alianza PRI-PRD pues también es una serie de equipos los que supuestamente están trabajando para IMELDA SANMIGUEL…Pero son equipos que al igual que los que operan, en la campaña de JR no se tragan entre sí…Y en medio de estos equipos que juegan alrededor de IMELDA SANMIGUEL el líder local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ trabaja de manera institucional, tratando de mantenerse como un punto de equilibrio dentro de ese mar de intereses personales y de grupo, así como de una enorme desconfianza que tienen y mantienen los diferentes liderazgos albiazules…Lo que si estamos en condiciones de adelantarles es que la marca MEDINA una vez pasada la elección por la Senaduría va a tratar por todos los medios habidos y por haber mantener el poder político en nuestro municipio…Porque partido? Eso si no lo podemos asegurar…Pero siendo honestos se tiene que puntualizar que los MEDINA después de dos administraciones en el poder han logrado establecer una red de simpatizantes por todos los lados de nuestra geografía municipal…El poder es cierto que también desgasta…Pero de igual manera el poder permite entre tejer toda una red y una telaraña de alianzas y de compromisos políticos con importantes sectores de la comunidad…Les alcanzará a los MEDINA todo esto que han formado en dos trienios para seguir al frente de la comuna?…Esto el tiempo y las condiciones que en su momento los rodeen serán los que definan esta interrogante…Pero que desde ahora esta marca política hace los preparativos necesarios para no ser presa de nadie, lo puedo asegurar…El grupo MEDINA quiere hacer historia dentro de la vida política en Soto la Marina…Igual de cierto es que en las comunidades rurales el equipo del alcalde TOÑO MEDINA deberá de tener sumo cuidado con quienes fungen como sus delegados municipales y es que se supone y se entiende que ellos son precisamente sus ojos y sus oídos políticos en la zona rural…Es decir, los delegados se supone que son el brazo político del Dr. TOÑO MEDINA en sus respectivos ejidos y no tendrían razón si algunos de ellos le quieren dar la contra en lo oscurito…En tan delicado tema como es el comportamiento político de los delegados municipales creo que el Secretario del Ayuntamiento TOÑO SILVA debe de tener un análisis y un panorama real del comportamiento de todos y cada uno de ellos…Y aunque suene hasta cruel, creo que el presidente municipal le debería de dar las gracias a los delegados que osen darle la contra en lo electoral…A lo mejor de momento algunos no se atrevan a darle la contra al alcalde, porque de hecho las campañas federales son muy frías y mata pasiones…Pero se viene el tema político municipal y es ahí donde las deslealtades pueden empezar a aflorar…Nada que no se haya visto en anteriores administraciones…Pues al candidato de MORENA-PT al Senado JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL vaya que le gustó el corrido que le compuso y le cantó el estimado amigo EFRAIN HERNANDEZ del Poblado Lázaro Cárdenas de aquí de Soto la Marina…Se le veía la sonrisa al JR en cada estrofa que salía del ronco pecho de EFRAÍN…Por otra parte en el Sistema DIF municipal no se detienen las acciones en beneficio de las familias más necesitadas de nuestra sociedad…La señora IRMA JASSO DE MEDINA sabe muy bien los renglones de la comunidad en donde se tiene que abocar el equipo de trabajo de la institución a su cargo e incluso en no pocas ocasiones los apoyos los entrega ella misma…La acción social es el punto medular de cada administración del nivel de gobierno que sea y la realidad es que en ese sentido en el DIF local se está trabajando de la mejor manera, en beneficio de los sectores más rezagados…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…