Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

*Compromisos

Los tres candidatos a conquistar la vacante en el senado de la Republica siguen haciendo campaña como desde el primer día. Es decir, primero las damas, Imelda Sanmiguel Sánchez, de la coalición PRI, PAN y PRD; Manuel Muñoz Rocha, del PVEM y José Ramón “JR” Gómez Leal, de la alianza Morena-PT, y ahí la llevan como pateando un bote.

Pero el electorado afines a sus siglas de cada uno de ellos como que no les interesa participar en esta elección extraordinaria del 19 de febrero, e incluso hasta los del INE cuando anduvieron invitando a la ciudadanía casa por casa para que fueran representantes de casilla les dijeron que no y a otros simplemente no les abrieron.

De tal manera que hasta los mismos alcaldes emanados del PAN y hasta los casi nada del PRI siguen agachados, sin asomarse y definirse a quien van a apoyar en esta contienda venidera.

Tan solo en el altiplano tamaulipeco, ahora que anduvo hace días la candidata azul por esas tierras semiáridas como que no la pelaron y hasta se afirma que le hicieron el fuchi.

Y si hablamos del verde de Manuel Muñoz, pues más le hacen el vacío por allá ya que no hay compromiso con él y no lo conocen; además los poquitos tricolores que aún recuerdan al de los ojos verdes menos lo apoyarían, ya que a inicio de su campaña lo negó ante los compañeros de los diferentes medios de comunicación y por lo tanto esta frito.

Sin embargo, es probable que la mayoría de las y los ediles se vayan con el candidato oficial de Morena, José Ramón “JR” Gómez Leal, para no quedar mal con el jefe, es decir, con el Primer Morenista de Tamaulipas, para que en su momento se les apoye en sus municipio; generando así más obras de infraestructura, sobre todo con el tema del agua, apoyo al campo y más bienestar social a la gente, sobre todo a los más desprotegidos.

Aunque en la pasada elección apoyaron a su gallo azul, ahora será distinto y más si la elección en esta ocasión no les representa en nada por allá. O sea, son libres por donde se vayan y es válido.

Por tal motivo, no se sorprenda que las y los ediles panistas y el independiente se muestren firmes para apoyar al candidato morenista. Al tiempo.

Así que, compromiso es compromiso y no duden que por allá ya estén muy comprometidos con “ya sabes quién” y su candidato.

NOTAS CORTAS

1.- Lo que se afirma en esta columna desde un principio sobre la posición que van a tomar las y los ediles del altiplano tamaulipeco, sobre la contienda que está en juego de la senaduría vacante en el Senado de la Republica, se podría dar más en forma ya que siguen los conflictos al interior de su partido en el Congreso del Estado y aun no se ponen de acuerdo, ya que culpan a su líder estatal Luis Rene “Cacharro” García Galván, que les viene dando línea a sus diputados para que voten y rechacen lo que él diga. Por eso, no hay duda que se vayan en contra de su partido y de su candidata azul, la neolaredense Imelda Sanmiguel Sánchez.

2.- Ya todos lo saben y no lo podemos ocultar. Que familia muy cercana a la alcaldesa de Miquihuana Gladys Magalis Vargas Rangel se involucra mucho en la toma de decisiones en esta administración municipal, trascendió en los recientes días y así no se puede avanzar en nada.

3.- Mucha gente puede llegar a pensar que Epigmenio Villarreal Valadez y José Gudiño Cardiel son grandes amigos, pero la verdad se odian. Esto lo supe por otro ex alcalde de Jaumave. Y que José Ramón Eguía Navarro es toda una fichita en chismes, dimes y diretes.

4.- Por cierto, este miércoles 18 de enero se realizó en la Ciudad de México el Consejo Nacional del SNTE, con la asistencia de todos los Concejales Nacionales del país y por supuesto Tamaulipas estuvo presente, con la honrosa representación del Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, quien según los que lo vieron, platicó largo y tendido con el líder nacional Mtro. Alfonso Cepeda Salas, por lo que hay que estar pendientes que trataron para informar. Ojalá buenas noticias para la base trabajadora del sector educativo.

4.- Condolencia: Desde este espacio nos unimos a la pena que embarga a las familias de Bustamante: Verber Bustos, Verber González y Verber Rodríguez, y muy en especial a la alcaldesa Brisa Verber Rodríguez, por el sensible y reciente fallecimiento de su ser querido, su abuelito Don Eliseo Verber Bustos, por lo que elevamos nuestra oración esperando que encuentren el consuelo que necesitan. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.