Por: Raúl Terrazas Barraza

Mejor con cubrebocas

Hace un año la población mexicana, dio rienda suelta a las posadas, la navidad y las fiestas decembrinas y las consecuencias se vieron en forma negativa dos semanas después, porque casi para comenzar este 2022 los casos de COVID-19 se incrementaron y apareció aquello que denominaron la tercera ola de la enfermedad viral que paralizó al mundo debido a la rapidez con que se propagaba el virus, el aumento vertiginoso de casos y que incluían hospitalización.

La falta de cuidados en diciembre pusieron a pensar a los estudiosos de la epidemiología al no vislumbrar la salida de la pandemia, sin embargo, para mediados de este año, todo cambió y dado que los efectos de la vacunación eliminaron los cuadros fatales de la enfermedad y la población comenzó a lidiar con el virus SARSCov2, al grado, para las vacaciones de semana santa se dio por hecho que el torno a clases presenciales se daría después de ese periodo y las universidades comenzarían su semestre en las aulas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud que se reunió esta semana para analizar los datos epidemiológicos, resolvió y así sería publicado en el Periódico Oficial del Estado, que se mantendrán las medidas preventivas y el cubrebocas deberá de usarse en espacios cerrados y lugares muy concurridos, para que, una ola más de la enfermedad no se presente ahora y deje consecuencias para inicios del año.

El Secretario de Salud de la entidad, doctor Vicente Hernández Navarro fue muy específico al hablar de los sitios en los cuales, el cubrebocas debe ser indispensable, Hospitales, centros educativos, guarderías, espacios cerrados con aglomeración de personas, también lavarse las manos de manera continua y usar gel antibacterial del que proporción los establecimientos y que las personas no pierdan esta costumbre, porque también ayudará a que haya menos casos de influenza y de gripa estacional.

Nada cuesta a nadie y esto ya no es asunto de las autoridades, sino de las personas evitar concentraciones de personas y no dejar de usar el cubrebocas y el gel, ya que, de esa manera, además de protegerse de contagios da margen a que siga viva la cultura del autocuidado, desde el momento que, los dados del área de epidemiología hacen ver que muchas enfermedades dejan de ser un grave problema de salud pública

Tradiciones son tradiciones y en medio de las posadas navideñas de todos tamaños y colores, el cubrebocas y las medidas preventivas siempre serán el mejor aliado de la población para evitar contagios que, aunque ya no generen tasas considerables de mortalidad, valen la pena porque además de prevenir el COVID-19, tiene efectos en las neumonías y la gripa.

Para bien de la salud pública todo es mejor con cubrebocas, usarlo no cuesta nada y se abonará mucho a sostener esta acción como cultural para reducir las tasas de enfermedades respiratorias agudas y como dirían algunos nutriólogos, que lástima que el cubrebocas se quite con gran facilidad y demasiada rapidez cuando se trata de ingerir alimentos, porque debería de funcionar para reducir los niveles de consumo de comida chatarra, refrescos y productos que no aportan nutrientes al organismo, porque si fuera así, la epidemia de sobrepeso y obesidad se reduciría en grandes proporciones.

Los otros

Suena raro, pero, la Diputada priísta Alejandra Cárdenas Castillejos, señala que sí puede con la presidencia del comité estatal de su partido y con su trabajo en el Congreso del Estado, del cual es presidenta de la Mesa Directiva, de ahí la gran pregunta en el sentido de que, ella si podrá y el expresidente Edgardo Melhem Salinas, que también es Diputado local plurinominal, dijo que dejó la dirigencia porque le absorbe mucho la actividad legislativa.

Ni como dejar de creer que hay otro tipo de motivos, máxime cuando en la secretaría General de Gobierno que tiene a su cargo alcalde con licencia de Río Bravo, Héctor Villegas González tiene abiertas las puertas a gente de diferentes partidos políticos y mejor si son oriundos de aquel municipio de la frontera.

Esto de localidades en las que hay mucha producción agropecuaria, recuerda que tras la salida de Francisco Javier Trujillo Arriaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA de la Secretaría de Agricultura Federal, el Gobierno de la República designó al doctor Francisco Javier Calderón Elizalde en el cargo, nombramiento que era necesario para entidades como Tamaulipas, en dónde los responsables de la importación y exportación de productos alimenticios tienen que ver dada la dinámica de las mercancías entre México y los Estados Unidos.

También en cosas del campo, pero, ahora del lado ganadero, el ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, rindió protesta como presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, cargo en el que sustituyó al reynosense Julio César Gutiérrez Chapa que no hizo nada por los ganaderos, porque solo sirvió a uno, su paisano el poli ranchero de la zona de Soto La Marina y Aldama.

El vallehermosense avecindado en la capital de Tamaulipas desde hace más de 40 años, es uno de los mejores ganaderos de la región y por ser una de esas personas que disfruta ayudar a los demás y sus buenas artes para la ganadería, seguro hará un buen papel en la presidencia de ese organismo que también dirigió el ahora presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el tamaulipeco Homero García de la Llata, quien estuvo en la Asamblea General Extraordinaria y reconoció el liderazgo político del Gobernador Américo Villarreal Anaya en la entidad.

El ingeniero Guerrero Gamboa tiene la oportunidad de su vida para hacer un gran papel como dirigente de los productores pecuarios y como estuvo inmerso durante mucho tiempo en la organización, ahora que el escenario es suyo echará a andar los proyectos que tuvo en mente. Con la representación del Gobernador de la entidad, estuvo el Secretario de Desarrollo Rural, médico Dámaso Anaya Alvarado.

De la misma manera estuvo el ingeniero José María Núñez Vargas, el médico Jorge Zertuche Rodríguez y los presidentes de todas las Asociaciones Ganaderas de la entidad que forman la estructura sólida de la organización.