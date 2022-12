Por: Raúl Terrazas Barraza

El escaño tamaulipeco del Senado

Tiempo para pelear las candidaturas a la Senaduría que está desocupada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión no lo hay.

El plazo para la designación de quienes disputarán en las urnas el espacio que dejó tras su fallecimiento el Senador Faustino López Vargas, es este martes, es decir el 13 de diciembre, no el de la semana que viene, vamos, ni siquiera el fin de semana, es ya.

La convocatoria que fue dada a conocer por la legislatura establece las fechas y, en ella puede leerse que la campaña para tratar de jalar la atención de los electores deberá comenzar el 27 de diciembre, porque la elección es el 19 de febrero, serán, por tanto, 50 días de campaña proselitista, del 28 de diciembre al 15 de febrero del 2023.

Da la impresión de que todo será demasiado rápido y que, en un abrir y cerrar de ojos, ya habrá quien ocupe el escaño desde el cual se forjó un proyecto político que convirtió al Doctor Américo Villarreal Anaya en el actual Gobernador de Tamaulipas

Ello, porque desde el momento que ganar la elección de Senador a los panistas en el 2018, en automático se convirtió en la carta fuerte para la sucesión que se llevó a cabo este año con la votación el cinco de junio pasado de los tamaulipecos.

Aunque hay muchos prospectos a la candidatura del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, casi todos tendrán que entender que son más precandidatos que tiempo, así que, si se analizan los perfiles de al menos cuarto, será suficiente para que Mario Delgado Carrillo decida quien se quedará en la silla que ocupó el Gobernador Villarreal Anaya.

A juzgar por la intensidad el perfil de algunos, mejores serán el del alcalde de Matamoros con licencia, Mario Alberto López Hernández, el Diputado Federal Erasmo González Robledo, el ex manejador de los programas federales en la entidad, José Ramón Gómez Leal y el doctor Felipe Garza Narváez.

Por el lado de la competencia, el peor error que puede cometer el dirigente del Partido Acción Nacional, diputado local plurinominal Luis Cantú Galván es caer en el juego del exgobernador, su patrón, en el entendido de que, más que votos busca fuero e impunidad para que nadie pueda meterlo a la cárcel.

Sería un grave error, porque es mejor prospecto el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y además es uno de los panistas del sur de la entidad que pusieron a disposición del grupo de Reynosa la unidad que mantuvieron por muchos años.

El alcalde y su gente pretendieron usar esa unidad como divisa para quedarse con la candidatura de la sucesión gubernamental de junio pasado, pero, no se dio ante la ambición política que de última hora el grupillo de panistas reynosenses que se despachó con la cuchara grande en sexenio pasado tuvieron para repetir seis años más, cuándo en realidad le tocaba a Nader.

Ahora bien, por aquello de las coaliciones, queda claro que toca los priístas poner candidato y si es así, la lógica dice que corresponderá registrarse al nuevoladerense y exdirigente Ramiro Ramos Salinas, sin embargo, todavía no sale comentario alguno del dirigente, diputado local plurinominal Edgardo Melhem Salinas.

En el caso del partido Movimiento Ciudadano, se supone que el acuerdo se tomó este fin de semana y que el martes será dado a conocer el nombre del abanderado y se cree que, por contar con recursos propios y la decisión de invertirlos en sus proyectos políticos, podrían echar mano del ex regeneracionista, expanista y ahora militante del MC, Rigoberto Ramos Ordoñez, en virtud de que, no son muchos los recursos que el INE dará a los partidos para la elección extraordinaria y todo mundo sabe que, al menos el ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro no es de aquellos que ponen dinero de su bolsa en la política, siempre quiere que todo le paguen, porque él ya puso su imagen.

En la campaña los candidatos tienen como tope invertir 12 millones 361 mil 418 pesos, pero, el INE solo dará seis millones 743 mil 561 al PAN, seis millones 352 mil 302 al PRI, tres millones 107 mil 869 al PRD, doc millones 717 mil 946 al Partido del Trabajo, dos millones 966 mil 971 al Verde Ecologista, dos millones 857 mil 684 al Movimiento Ciudadano y 12 millones 272 mil 879 a Regeneración.

Total, los tiempos para la elección extraordinaria ya están encima y las candidaturas deberán de quedar conformadas este martes, para que puedan registrarse, en el entendido de que, desde el pasado cuatro de diciembre está el proceso de precampañas y se supone que, del viernes para acá los que pretendan ser candidatos. Independientes a la Senaduría vacante, ya andan en la colección de los apoyos que marca la Ley, para que el INE pueda aprobarla, el plazo para este es el 17 de diciembre, es decir, el sábado próximo.

Los electores que podrán votar el 19 de febrero serán los mismos que estuvieron en el listado nominal de la elección del pasado cinco de junio, esto es dos millones 722 mil personas, quienes seguro no se equivocarán y rechazarán a los panistas porque tras sus movimientos políticos está la ambición, arbitrariedad y manipulación. Ni modo que se vean bien los hermanos García sentados en las sillas del Senado con todo el daño que hicieron a Tamaulipas y su población.