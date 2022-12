EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues Morena va a ir solamente con el PT en la elección para la Senaduría que se realizará en Tamaulipas el 19 de febrero del próximo año…Y es que el Partido Verde anunció en voz de su líder estatal MANUEL MUÑOZ CANO, que ésta ocasión irán solos en la boleta electoral po la Senaduría…Quien sabe si esta decisión de los del Verde tenga razón en cuanto al desaire político que han recibido por parte de la naciente administración estatal, en donde para nada se acordaron de MANUEL MUÑOZ CANO a la hora del reparto sexenal…Pierde Morena un importante aliado que le arrimó varios miles de votos en la pasada elección para gobernador…Claro que a los guindas no parece importarles demasiado perder esta vez a tan importante aliado político…Le apuestan en Morena a la luna de miel que el gobernador AVA tiene y mantiene con la mayor parte del electorado estatal, para sacar adelante este reto electoral que es poco común y cuya causa es el fallecimiento del Dr. FAUSTINO LÓPEZ VARGAS…Por MORENA sobran los tiradores a la candidatura…Esta decisión de la cúpula del PRI de ir en alianza con el PAN creo que al jerarca tamaulipeco EDGAR MELHEM no le ha de haber caído de lo mejor, si recordamos que con los azules jaló más a fuerzas que de ganas en la fallida campaña del TRUKO…En Soto la Marina solamente la voz del dirigente de la CNC, el estimado amigo MARIO CRUZ OCHOA es la que hasta el momento se ha escuchado, en el sentido de que el sector agrario municipal del tricolor, si va a votar por el abanderado de la coalición de su partido con el PAN y el PRD…En el grupo MEDINA es donde todavía no se marca línea a su gente a este respecto…Se dice en Victoria que el TRUKO tiene toda la intención de venir a suelo marsoteño a platicar de este tema con el patriarca de esta familia HABIEL MEDINA FLORES…Quiere el TRUKO que HABIEL jale por ese lado…Es decir, por el PAN…Aunque igual de cierto es que hoy se viven otros tiempos políticos en nuestro municipio…De la decisión política que tome la marca MEDINA dependerán muchas cosas en el presente y futuro inmediato para ellos…Hasta ahora al menos en la parte institucional se ha visto un trato atento de parte del gobernador AVA hacia el presidente municipal TOÑO MEDINA…En lo institucional, aclarando… Que han tenido sus diferencias políticas no es algo que se esté inventando en esta colaboración…Pero que el joven alcalde está a tiempo de ganarse la confianza del gobernador, es igual de cierto…Y es precisamente en la próxima campaña por la Senaduría cuando se pudiera dar inicio a este proceso de ganarse su confianza…Que las presiones del TRUKO para que la marca MEDINA jale con Acción Nacional, las podemos esperar casi como un hecho, es también una verdad de a kilo…También se puede esperar que el grupo del ex alcalde ABEL GÁMEZ vaya a trabajar para la causa azul…Y más si el abanderado azul resulta ser algún cuadro cercano al ex de los vientos…Que los panistas esta ocasión la van a seguir teniendo de lo más difícil es igual de cierto…No están en el poder estatal, con lo que esto significa…Es decir, ya no contarán con una caja de las galletas llena y lista para la operación política…Y la realidad es que a los panistas al menos a los grandes liderazgos, no se les da eso de operar a base de pura “saliva”…Los azules están impuestos y tienen impuestos a su gente a trabajar con lana…Y pues están esperando a ver quien es el “guapo” que le va a meter dinero por carretadas a esta campaña…Lo cierto es que una vez más hacia el interior de la campaña de la alianza PAN-PRI-PRD se espera un pleito interno como el que vivieron en la campaña del TRUKO…Sus celos no han terminado…Sus pleitos y desconfianzas están incluso en un porcentaje más alto…Hay rencores de la campaña pasada…A ver si les gana la inteligencia y la sabiduría política para superar todos esos fantasmas del pasado reciente…Creo que el porcentaje tan importante de popularidad del presidente AMLO así como el alto nivel de aceptación del gobernador AVA le va a dar a Morena el oxígeno necesario para salir con banderas desplegadas en la elección de febrero…Lo que se tiene que esperar y será para el análisis es el número de votos que pueda sacar Morena en nuestro municipio así como en la geografía estatal….Cuestión de recordar que al menos hasta la fecha el reparto de puestos estatales, no se ha desarrollado de una manera, equilibrada, según lo comentan algunos cuadros que jalaron con el ahora gobernador y quienes no han visto que les llegue la justicia de la revolución como se decía en los tiempos del viejo PRI…A nivel local esperaremos a ver cómo se comportan en lo político los equipos que no han sido tomados en cuenta en la distribución del organigrama estatal…La salida del Verde de la coalición que integraron con Morena y con el PT le podría generar en algunas restas el día de la votación y de hecho, así va a ser…Pero de igual manera, dichas restas se podrían recuperar y a gran escala si el grupo MEDINA decide ir por el lado del abanderado guinda…Vamos a esperar la decisión del grupo MEDINA pues de ahí va a depender y mucho el destino electoral que se tenga en Soto la Marina el día D…Por otro lado se cumplieron los pronósticos y el Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ recibió su nombramiento como Oficial del Registro Civil en nuestro municipio…Tomó posesión de la oficina en Soto la Marina el pasado martes por la mañana…Lo acompañaron varios de sus compañeros y compañeras que trabajaron en el bunker de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en la pasada campaña del ahora gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Estamos seguros que el Lic. CORONADO va a realizar una exitosa gestión al frente de esta dependencia del gobierno de Tamaulipas en nuestro municipio…Y bueno pues ya sabemos y de sobra que a prácticamente, todo este equipo de nuevos funcionarios estatales lo comanda el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES cuya fuerza política en este sexenio descansa en la fraterna amistad que guarda con AMERICO JUNIOR…El alcalde TOÑO MEDINA llevó a cabo el encendido del pino navideño el pasado jueves por la noche en la plaza principal y ante gran cantidad de familias que se congregaron para dar la bienvenida de manera oficial a esta hermosa etapa del año en nuestro municipio…Pues de los puestos del estado en nuestro municipio ya solamente falta ver a quien ponen en el programa de Micro Créditos que durante casi seis años estuvo a cargo de JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO…De seguro no termina el presente año 2022 acéfala esta posición de relativa importancia y es que tiene que ver con el apoyo crediticio a pequeños comerciantes y emprendedores…Nos reportan que la tienda COPPEL de esta localidad se estará inaugurando el próximo jueves…La verdad es que tiendas de este tipo nos dan un realce y distinguen como una comunidad en crecimiento y en franco desarrollo…Que bueno que empresarios de consorcios de este nivel pongan sus ojos y confíen en Soto la Marina para invertir su dinero…Por algo será que nuestro municipio está en sus proyectos comerciales…Para nada es casualidad…El pasado jueves se llevó a cabo el proceso para el cambio de las tarjetas bancarias de más de 300 beneficiarios del programa federal de los adultos mayores de nuestro municipio…Ya podrán cobrar ellos en el banco del Bienestar a partir del próximo bimestre…La atención de primera para los abuelitos por parte del equipo de trabajo de los Servidores de la Nación a cargo de MARYJOSE MARTINEZ…Hasta el momento de cerrar esta edición aún no se terminaba el proceso de elección del nuevo líder de la Sección 30 del SNTE …Lo que es realidad es que como nunca, los miembros del sector educativo de Soto la Marina han andado de lo más divididos en la política sindical…Pero es parte de un proceso al que se van muy rápido a acostumbrar y es que nunca antes los trabajadores de la educación habían tenido la oportunidad de elegir de manera directa a su dirigencia sindical…Bienvenida la auténtica democracia a las filas del sindicalismo magisterial tamaulipeco!…Ya luce limpio el parque de Bienestar de la Colonia Tres de Septiembre y es que la gente de la Delegación Estatal de Bienestar aquí en Soto la Marina a cargo de NORALBA JUÁREZ HERNANDEZ puso manos a la obra en días pasados…Igual de cierto es que siguiendo con los funcionarios estatales el Coordinador del ITEA para Abasolo y Soto la Marina LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA participará en una importante reunión de trabajo los próximos días 14 y 15 de diciembre y tendrá que ver con temas de administración y certificación entre otros…Pues este próximo domingo se realizará un torneo relámpago de futbol para veteranos en el campo de la Colonia San Benito que se denominará “VETARROS EN ACCIÓN” de 45 y Más…Lo estarán patrocinando el dirigente del PAN en el municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y el Lic. ISAAC GARZA CUELLAR…Tanto JUAN CARLOS ALCOCER como ISAAC GARZA son dos jóvenes entusiastas deportistas y a la vez les gusta la política, lo cual no tiene nada de malo…Y si aparte de su gusto por la política, también están en condiciones de apoyar a los deportistas, pues que bueno…Ambos forman parte de la nueva camada de políticos de nuestro municipio y está muy bien que desde sus trincheras respectivas apoyen y promuevan el deporte entre la gente de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…