EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Contador LUPITO CONDE VAZQUEZ asumió la Jefatura de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina…Su nombramiento lo firmó la Secretaria de Finanzas, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ por instrucciones del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Tiene el nombramiento del apreciado contador toda la mano del Secretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Acompañaron a LUPITO CONDE a recibir la dependencia algunos funcionarios estatales y amigos que lo felicitaron por la encomienda recibida…Pudimos saludar por ahí al Coordinador del ITEA, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA y a la Delegada de Bienestar NORALBA JUÁREZ HERNANDEZ entre otros…Poco a poco va quedando todo el equipo de nuevos funcionarios estatales y se espera que para antes del inicio vacacional de navidad y de fin de año, el organigrama estatal ya esté integrado en su totalidad…Faltan entre otros los nuevos jefes del Registro Civil y del Programa de Microcréditos…Se espera que estos dos puestos que les estoy mencionando también va a influir el buen JUAN JESUS…Por cierto en Soto la Marina al igual que en el resto del estado quienes encabezaron la organización AVANZADA son los que están llevando mano en los cargos estatales de sus respectivos municipios…Y en Soto la Marina ya sabemos que JUAN JESUS presidió esta organización en la campaña del ahora gobernador…Algunos funcionarios del Ayuntamiento local han comentado en círculos cerrados que lo mejor para el gobierno local sería que trabajaran en lo político por el lado de MORENA en el juego por la Senaduría…Claro que esto lo comentan como parte de sus deseos personales…Pues igual aseguran que jalarán por el lado que finalmente les marque su jefe político el alcalde TOÑO MEDINA…Ahora que si ya andamos en este caliente tema, creo que tienen razón quienes así lo piensan…Del gobierno estatal guinda el alcalde va a requerir de su apoyo para una serie de proyectos que tiene el presidente municipal en cuestión de algunas obras de gran relevancia que trae en mente…Aparte que en lo político el alcalde le tiene que dar vuelta a la hoja y ser práctico además de frío en sus decisiones…El panorama no puede ser halagüeño con un gobernador emanado de un partido distinto y de igual manera con un gobierno federal adverso…Es muy seguro que el Alcalde haga equipo con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Los compromisos en política no tienen que ser para nada, eternos pues aparte, estos tienen fecha de caducidad…TOÑO MEDINA y su papá HABIEL le cumplieron a la perfección al TRUKO con su apoyo en la pasada campaña estatal…Jugaron de manera leal para el TRUKO…Había un compromiso personal así de grande…Creo que es momento para el joven alcalde el darle vuelta a la hoja en lo político y ver hacia delante de una forma práctica y pragmática…El pueblo de Soto la Marina requiere del apoyo y la buena voluntad del gobierno del estado y por lo tanto en cuanto se tenga un mejor nivel de relación entre el Dr. TOÑO MEDINA y el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA creo que de manera más oportuna y generosa, se podría sentir la mano de la administración guinda en nuestro municipio…En otro orden de cosas, casi me confirman que el Lic. ANTONIO CORONADO tiene todas las posibilidades del mundo de ser el próximo Oficial del Registro Civil en nuestro municipio…La Presidenta del Sistema DIF local IRMA JASSO DE MEDINA no descansa en la entrega de apoyos a las familias más necesitadas de nuestro municipio…Su llegada a la presidencia del DIF le vino a imprimir a este espacio un ritmo de trabajo más intenso así como un mejor trato hacia las personas que acuden a ese espacio en busca de apoyos de diferente tipo…La señora IRMA es mucho muy conocida y estimada a lo largo y ancho de Soto la Marina…Es la Presidenta del DIF local sin la menor de las dudas un activo político muy importante para la administración y el equipo que lidera su hijo el presidente municipal…Creo a no dudarlo que la señora IRMA JASSO sin hablarle propiamente de política a la gente, en los hechos hace mucha política de la buena a través de sus acciones en beneficio de las familias más necesitadas de Soto la Marina…Pues ya vinieron dos de los candidatos a la dirigencia de la Sección 30 a nuestro municipio…La semana pasada vino ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO y el pasado miércoles pisó tierra marsoteña GUADALUPE IBARRA…Por cierto la experimentada periodista KARLA CABRERA es la encargada del área de comunicación social de GUADALUPE IBARRA…Faltaba de venir a este municipio NAHIF HAMSCHO, pero me dicen que estaría precisamente el viernes en el salón de la Ganadera local…Se nota de inmediato que el apoyo de la parte oficial lo trae el Prof. IBARRA…Mientras que el ex líder estatal ARNULFO RODRÍGUEZ anda luchando a contra corriente…Y por otro lado, de NAHIM HAMSCHO se maneja que también trae apoyo de no pocos maestros de nuestro municipio que le darán su voto el día D…La elección se realizará el día nueve de este mes de diciembre…En Soto la Marina se instalarán dos centros receptores de votos…Digo que se nota que el Prof. GUADALUPE IBARRA trae el respaldo de la parte oficial pues cuadros muy cercanos incluso al actual líder J. RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ como los marsoteños GUADALUPE GÁMEZ y VICTOR YÁÑEZ ARELLANO andan al mil por este lado…También andan por este lado el coordinador de la Región V, mi tocayo FERNANDO MARTINEZ PACHECO y el líder de los pensionados y jubilados APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ…De igual manera varios supervisores escolares de educación básica de Soto la Marina, así como directores los vimos hacer presencia en el evento local de apoyo al Prof. IBARRA…Que la moneda está en el aire, es también una verdad de a kilo…Se entiende que la clase magisterial es una de las más inteligentes y menos proclives a ser dominadas y que esta ocasión en que se les ha dado la libertad de elegir a su líder, sin la menor dudar que lo habrán de hacer con la libertad democrática que hasta tiempos recientes no se les había brindado al cien por ciento…A ver a ver como está eso de que el Lic. ANTONIO CORONADO trae la encomienda de revisar la nómina de algunas dependencias que albergan a trabajadores del estado y que están por contrato aquí en Soto la Marina?…De ser así entonces creo que se va a echar de a gratis algunos adversarios para toda la vida…Pues de ser cierta esta versión se imaginan como quedaría el Lic. CORONADO ante todos los que causarían baja en un momento dado?…Repito este es un rumor que circula y del cual aún no contamos con los argumentos necesarios que nos permita confirmar esta versión…Pero así se dice…Contentos es como se encuentran los trabajadores asignados a la Jefatura Regional de la Educación, pues resaltan que el Prof. JUAN HERNANDEZ FORTUNA ha llegado con todas las intenciones de hacer sinergia con todos ellos por lo que se desempeñan en sus responsabilidades, dentro de un ambiente terso, que les permite sacar de la mejor manera sus respectivas comisiones…El Prof. HERNANDEZ FORTUNA tiene la experiencia de los años vividos y el mucho tiempo que se ha desempeñado dentro del quehacer educativo, por lo que creo que esto le viene siendo de gran ayuda para encabezar un equipo de trabajo en el que cada quien está entregado a sacar de la mejor manera lo que les corresponde…Alimentos y cobertores entregó acompañada de su equipo de trabajo, la Presidenta del DIF local IRMA JASSO DE MEDINA a personas de la tercera edad en días pasados…Como las temperaturas han estado bajas, les viene siendo de mucha utilidad los cobertores y las despensas, ni se diga…La señora IRMA sabe perfectamente donde y en que sectores se ubican las familias más necesitadas de nuestro municipio, por lo que su trabajo como presidenta del DIF lo está sacando adelante y de la mejor manera…En otro orden de cosas, el pasado miércoles cumplió un año más de vida el líder del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ quien por tan importante motivo, recibió muchas felicitaciones, en primer lugar de su familia así como de sus muchas amistades…Platiqué hace días con mi estimado amigo RENÉ GALVÁN CASTILLO quien durante el pasado sexenio se desempeñó como Oficial del Registro Civil aquí en Soto la Marina…Lo noté relajado y tranquilo, entregado a cuestiones de carácter personal…Esperando según le entendí, mejores tiempos en el terreno político y me dejó muy clara su lealtad hacia el PAN instituto del que es miembro activo…Igual de verdad es que piensa el de la pluma que al PAN le espera bastante trabajo por parte de sus liderazgos en cuanto tiene que ver con el tema de la unidad…Pues la realidad es que por ahora hacia el interior de Acción Nacional sigue imperando la búsqueda de culpables por los sonoros fracasos electorales que en las últimas elecciones han tenido aquí en Soto la Marina…Y claro está, que en el desorden interno de los azules locales para nada tiene la culpa JUAN CARLOS ALCOCER quien ha trabajado en lo político con lo que ha tenido a la mano…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…