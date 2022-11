POR: ANA LUISA GARCÍA GARCÍA

Las corrientes panistas que dieron vida y forma al Partido Acción Nacional antes de 2016 empiezan a reorganizarse, a buscar en su pasado el ideario y principios que fueron sustento para esta corriente política en el pasado reciente. “En Tamaulipas gobernó el cabecismo, no el panismo, estamos en el peor momento en la historia del PAN en Tamaulipas” afirma Agustín “El Guty” De la Huerta Mejía

De la Huerta, ex director general del CONALEP y distinguido militante de Acción Nacional de la zona sur del estado, en entrevista con el periodista Gumaro Martínez, misma que fue difundida por video en redes sociales, define su postura, que es la de los auténticos panistas, a los que se negó oportunidades en el sexenio pasado.

Pero no sólo es el Guty, sino muchos panistas doctrinarios, cuyas voces no fueron escuchadas en el pasado reciente y hoy manifiestan que el “Cachorro” Luis Cantú, debe de entender su papel de presidente, que es de unir al panismo, de apertura a los auténticos militantes y no continuar con la línea impositora de compadrazgo y amiguismo.

Veremos si los panistas son capaces de sacudirse la injerencia de los fantasmas de ayer, o sucumbe como el priismo, sometido por los fantasmas del pasado.

El refranero dice, “los valientes duran, mientras que los cobardes quieren”, lo cual quiere decir que los poderosos de ayer necesitan de la valentía de los de hoy para sacudirse la bota opresora. Veremos y diremos cuál es la evolución.

SENTIDO SOCIAL EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO: AMÉRICO.- El próximo domingo 4 de diciembre el gobernador Américo Villarreal sostendrá una reunión con 13 alcaldes de la zona centro del estado, el tema es operar la integración del Plan Estatal de Desarrollo, donde deben figurar propuestas que enriquezcan el anteproyecto de lo que será el Plan Estatal de Desarrollo, el cual se construirá con sentido social y humanista.

El Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas será la hoja de ruta de las acciones que emprenderá el Gobierno Estatal a través de sus diferentes dependencias y organismos, basadas en las demandas ciudadanas, y que se fijan como meta ejecutar dentro del periodo constitucional 2022-2028.

Estas demandas o propuestas ciudadanas se captan municipalmente, también habrá un Plan Municipal de Desarrollo en cada una de las 43 entidades que conforman Tamaulipas y estos en conjunto también estarán alineados al Plan Nacional de Desarrollo, de esta manera se integra una herramienta eficaz para un mejor desempeño de los tres niveles de gobierno.

El gobernador Villarreal convoca a todos los alcaldes de Tamaulipas a que escuchen a los diferentes sectores sociales, cámaras y organismos empresariales, para integrar un documento sólido y que provenga del consenso de los tamaulipecos, su opinión es muy importante y se le dará respuesta a lo largo de los próximos seis años.

CONCLUYÓ LA XXVI EDICIÓN DE CATEDRA INEGI.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas cumplió con un capítulo más en la difusión de la Cátedra INEGI, la clausura de la XXVI edición, tuvo lugar durante una ceremonia presidida por el rector Guillermo Mendoza Cavazos y la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Dra. Graciela Márquez Colín.

En ese marco el diputado federal Erasmo González reconoció el importante papel de la UAT para crear conciencia sobre la importancia del trabajo estadístico en la generación de políticas públicas en el país.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, tuvo palabras de reconocimiento para ambas instituciones por hacer posible esta cátedra que viene a reforzar los vínculos entre los órganos del estado con estudiantes de toda la república.

Erasmo González transmitió su mensaje a través de un video, en el reconoció en la UAT a una de las instituciones con más prestigio del país, manifestó que la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas es un referente a nivel nacional, que forma profesionales de excelencia y aporta conocimiento, impulsando el avance socioeconómico, cultural y ambiental de nuestro estado y del país.

Efectivamente la Cátedra INEGI facilita el acceso a la información de la comunidad universitaria, para los trabajos de investigación, viene a proporcionar una cultura estadística contribuyendo a la formación de capacidades técnicas en estudiantes, docentes y académicos investigadores.

En general fue una jornada reconfortante para la comu