EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Prof. JUAN HERNANDEZ FORTUNA asumió la Jefatura Regional de la Educación en sencilla ceremonia desarrollada el pasado viernes en las propias oficinas de la dependencia educativa ahora a su cargo… Vaya que el buen CHUCHO trae un punch político fuertísimo con el gobierno tamaulipeco de la cuarta transformación…Hasta ahora con excepción de la joven que despacha como responsable del ITAVU, todos los demás cargos estatales de Soto la Marina tienen la señal política del Secretario de Pesca y Acuacultura estatal, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Así que si algunos de los elementos de la clase política local tienen deseos de acercarse al poder tamaulipeco deberían primero agarrarse de JUAN JESUS…Es ésta la realidad…Que de estas decisiones y la manera de repartirse el pastel sexenal no sabemos que resultados le habrán de generar a MORENA a mediano plazo, también es cierto…Pues adivinos, no somos…Que igual, es un fuerte argumento que la Delegada de Bienestar y el Coordinador del ITEA, así como el ahora Jefe del CREDE se pusieron la camiseta del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA al mil por ciento a lo largo de la pasada campaña…En caso de que en estos días se confirme lo del Lic. TOÑO CORONADO al Registro Civil y lo de LUPITO CONDE a la Oficina Fiscal, entonces se estaría cerrando la pinza en torno a la fortaleza del grupo de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES ante el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…También es cierto que el grupo de JUAN JESUS está quedando casi al cien por ciento con la responsabilidad de que el proyecto de la cuarta transformación siga navegando sobre un barco político seguro…Se tiene que analizar así mismo como se sienten los demás equipos que en mayor o en menor medida se sumaron en la pasada campaña por la gubernatura y que hasta el momento siguen esperando, que siquiera les den las gracias los nuevos inquilinos del poder estatal…Pero bueno, este será tema para próximas colaboraciones…La ventaja que de momento tienen los de MORENA rumbo a la elección por la senaduría del próximo año es que en los demás partidos se siguen teniendo un coraje y recelo de los mil diablos entre ellos…Y aparte no tienen apoyo ni del sistema estatal, ni del orden federal…Y aparte como están fuera del poder los padrinos de dinero prefieren apostar e invertir su lana con los candidatos de MORENA…En la elección para la Senaduría del año que entra ni en sueños le podrían ganar el tiro a quien sea el candidato de MORENA…La marca y el fierro políticos de MORENA son imbatibles por ahora en Tamaulipas y a corto plazo hasta es una niñería el siquiera pensar que el PAN el PRI o el PRD le puedan ganar la próxima elección en nuestro estado…Con un gobernador como AMERICO emanado del partido guinda y un gobierno federal al mando de AMLO va a ser MORENA el triunfador el próximo año…Por cierto creo que el alcalde de Soto la Marina TOÑO MEDINA ha de estar ya pensando en ese importante y crucial tema como es el del proceso electoral que está casi enfrente…No podemos tapar el sol con un dedo, si les decimos que al alcalde le están haciendo política fuerte en el círculo cercano al gobernador, allá en Ciudad Victoria…Las fotos del joven alcalde con el gobernador de Tamaulipas pueden reflejar el ánimo del ejecutivo estatal en cuanto a trabajar con todos los alcaldes…Pero después de las sesiones de fotos, las grillas palaciegas retoman su fuerza y su rumbo…Ahí es donde toma importancia por demás el hecho de que el Dr. TOÑO MEDINA tiene que buscar por un lado y por otro los vínculos que le permitan acceder un poco más allá de lo institucional con el gobernador…Y es que sería un pecado político capital el pensar que un alcalde no requiere del apoyo de un gobernador…Esto hasta un niño en política lo entendería…Creo que en este delicado tema el Secretario General de Gobierno como lo es el “CALABAZO” puede fungir como un aliado del presidente municipal marsoteño y puede ser en cierto grado, confiable, como responsable que es de mantener en buenos términos el renglón de la gobernabilidad política en Tamaulipas…Pero bueno, cada cabeza es un mundo…Pero la realidad es que más allá del presupuesto que a cada municipio se le asigne por parte de los programas ya establecidos, siempre será de enorme valía el apoyo extra de un gobernador para los municipios…En otro orden de ideas quien sabe si el Subdirector de Obras Públicas del municipio ADAN HERNANDEZ CASTILLO haya cambiado de numero de teléfono, pues no contesta las llamadas…Y tampoco se le puede ver, por la oficina de la que funge, al menos, nominalmente, como subdirector…Igual ya no urge verlo…Era un tema referente a su trabajo, como funcionario municipal…Se pone “caliente” en nuestro municipio la elección para la nueva dirigencia estatal del sindicato de maestros…Por lo pronto el Profr. PANCHO SILVA anuncia de manera pública su respaldo al Profr. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, de quien es amigo de muchos años y es que fueron compañeros de generación en el internado de Tamatán…Claro que por acá en Soto la Marina también otros candidatos como el caso de ABELARDO IBARRA traen sus simpatizantes para ocupar la silla que tiene por ahora todavía el Profr. J. RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Total que por primera vez el magisterio tamaulipeco elegirá de manera directa a su dirigente sindical…La apertura democrática ha llegado a todo lo que da a las huestes magisteriales…Esto es bueno!…El presidente municipal TOÑO MEDINA presidió el desfile que con motivo de 112 Aniversario de la Revolución Mexicana se desarrolló el pasado miércoles por algunas de las principales calles de Soto la Marina…Estuvo acompañado el joven alcalde por su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA Presidenta del Sistema DIF local…El alcalde trae buen raiting con la gente de este municipio y es que esto se nota cuando lo saludan y a la hora de que lo presentan en los eventos…Pues al buen amigo PANCHO GUERRA este sexenio le inició pintando de lo mejor…Es el responsable del Centro Tortuguero de Tepehuajes…Buen sueldo y seguro…Jaló al mil por ciento en el cuadro de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en la pasada campaña estatal…Y bueno, pues no se podrá quejar PANCHO de semejante premio nominal que le tocó…Igual de cierto es que aunque no la ubico en específico en que área le tocó, pero mi buena amiga CHARO HERNANDEZ VILLAFUERTE también está dentro del organigrama estatal de nuestro municipio…También un espacio más que merecido…Por cierto, aún no escuchamos los nombres de JOVANA HERNANDEZ y de SUZUKY WONG dentro de algunos de los espacios estatales que se tienen en Soto la Marina…A no ser que nuestras antenas nos estén fallando y ya formen parte del organigrama estatal de este municipio…Ellas dos jalaron en la campaña a favor del ahora gobernador y lo hicieron al mil…Bueno y la familia de los CASTRO que dentro del PAN tienen vida política propia que estarán pensando en lo referente a su futuro político cercano, como el caso por ejemplo de la elección para la Senaduría del próximo año?…Con CABEZA DE VACA les fue muy bien…La mayor parte de quienes integran esta clan tuvieron espacios públicos a lo largo de todo el sexenio…No los trató para nada mal el gobernador de los Vientos…Ya sabemos que no coincidieron y de hecho no coinciden internamente con el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTU, pero fue evidente la estima que les guardó el sexenio estatal anterior y que les respetó prácticamente los espacios que les abrió de manera generosa desde el primer día que inicio el gobierno de CABEZA DE VACA en Tamaulipas…Por decir a TINO CASTRO lo sostuvo todo el sexenio en el ITAVU, al igual que a JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ en el ITEA, así como a JAVIER CASTRO en el Programa de Micro Créditos y a la maestra LOLITA CASTRO casi la tuvo todo el sexenio en Regionales de la Educación…El que menos recibió del gobierno de los Vientos fue TONY CASTRO quien no estuvo ni los tres años completos como tesorero con ABEL GÁMEZ CANTÚ…Una muy excelente cuota política que se les abrió de par en par a esta familia de profundo raigambre albiazul durante el pasado gobierno estatal…Por otro lado el alcalde TOÑO MEDINA JASSO asistió a la instalación del Consejo de Protección Civil en el que funge como vocal y cuyo evento presidió el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Siempre serán buenos para Soto la Marina este tipo de acercamientos que tenga el presidente municipal con el gobernador del estado…Me reportan desde Ciudad Victoria que el tocayo FERNANDO ORTEGA se encuentra dentro del radar idóneo que le puede permitir hacerse de una representación deportiva aquí en Soto la Marina por parte del gobierno estatal…Nada sería más justo y es que el tocayo se la rifó en la campaña estatal y es que organizó como parte del equipo de JUAN JESUS HERNANDEZS TORRES no sé cuantos eventos de futbol como promoción para el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Para cerrar la presente colaboración me dicen que otro de los fauleados ante el naciente gobierno estatal fue el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA que porque jaló con el Partido Verde… A caray, pues no que era lo mismo jalar por MORENA, que por el Verde o el PT?…Ya de plano no le entendí a esto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…