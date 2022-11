EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se asegura que el Lic. ANTONIO CORONADO HERNÁNDEZ se convertirá en el próximo titular de la Oficina del Registro Civil en nuestro municipio…Tiene lógica este fuerte rumor que se escucha dentro del ámbito político en Soto la Marina…El Lic. CORONADO como más se le conoce, participó de manera muy cercana al Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en la pasada campaña del ahora gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Es decir, el Lic. CORONADO juega en el equipo del Lic. JUAN JESUS con todo lo que ello implica…Pero bueno, tómenlo simplemente esto como un rumor de las mesas de café…También como les comenté la semana pasada, se asegura que el Contador LUPITO CONDE se encuentra más que listo para asumir la Jefatura de la Oficina Fiscal aquí en Soto la Marina…LA verdad es que por su perfil profesional LUPITO CONDE podría encajar a la perfección en este importante cargo del gobierno de Tamaulipas…Mientras tanto en el DIF municipal se sintió para bien la llegada de la señora IRMA JASSO DE MEDINA a la presidencia de este sistema…Toda la gente trabajando a todo lo que da y sin reservas…Me imagino que la señora IRMA apretó en las áreas que andaban flojas y donde los resultados no eran los mejores…Y de esto los resultados positivos, claro que se están viendo…Y quienes salen ganando, claro que son los ciudadanos que por necesidades diversas se acercan a solicitar apoyos a esta que es el área más sensible del equipo de gobierno en Soto la Marina…Por otro lado en el ITEA también traen mucho trabajo y una permanente actividad y es que esta semana el Coordinador, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA encabezó la entrega de certificados a 30 alumnos que concluyeron su educación secundaria algunos y la primaria otros, en menor número…Trae el Profr. LUIS FELIPE muchas ganas y deseos de trascender desde esta dependencia estatal a su cargo y la realidad es que desde que tomó posesión se le vio el deseo por hacer sinergia con quienes son ahora su equipo de trabajo…Por otro lado sí habrá elección para la Senaduría y se realizará en los primeros meses del 2023…Se puede asegurar que MORENA habrá de sacar adelante este proceso sin el menor problema…Son varios y poderosos los factores y escenarios que nos pueden dar argumentos para adelantar el triunfo del partido guinda en Tamaulipas…Estamos en Tamaulipas en plena luna de miel con el naciente gobierno del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y a nivel federal gobierna MORENA con el presidente AMLO como su mayor referente…El PAN por ahora no parece tener los alcances necesarios que le permitan ir con fuerza por la victoria electoral…Poca es la gente que en estos momentos y bajo la serie de circunstancias políticas que rodean el escenario electoral, que confíe realmente en una buena participación azul el próximo año…Y la realidad es que “El Cachorro” CANTU no despierta como fracasado dirigente que ha sido de los azules el menor de los entusiasmos ni siquiera dentro de la gente de su propio partido…Aparte el “Cachorro” perdió todas las elecciones que comandó en los tiempos de CABEZA DE VACA y ni con todo el mundo de dinero que manejó pudo sacar adelante los procesos…Mucho menos ahora sin ese filón de lana que desde el sistema estatal se le proveía…Pero de igual manera se espera que con todo y las múltiples carencias de hoy en día, al menos en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ junto a su comité directivo y los simpatizantes comunes puedan dar una digna batalla en las elecciones de febrero o marzo del próximo año…Un saludo para el nuevo Director de Prensa del Ayuntamiento de Soto la Marina….y es que la información de las actividades del alcalde TOÑO MEDINA está fluyendo de manera óptima…Y la verdad es que al joven GAUDAZA como que no le interesaba demasiado el dar un informe a tiempo de los eventos del presidente municipal…GAUDAZA tiene juventud y ésta es un hermoso tesoro en los seres humanos…Sin la menor de las dudas que al paso del tiempo y con el trabajo en territorio habrá de aprender la importancia de la relación que se tiene que dar, entre la parte oficial, con los medios de comunicación…Tengo la “corazonada” que para la gente del Verde de nuestro municipio no habrá la menor rajada del pastel gubernamental de la nueva administración tamaulipeca…Ojalá que un servidor estuviera equivocado y es que el dirigente TOÑO HINOJOSA se la partió en serio en la campaña del Dr. AMÉRICO…El Verde tuvo representación en todas las casillas que se instalaron en Soto la Marina…Y hasta el momento de cerrar la presente colaboración ni siquiera un mísero rumor se escucha en cuanto a que alguna posición pudiera ser para alguien del Verde, acá, en nuestro municipio…En renglones anteriores les comentaba sobre la ceremonia de entrega de certificados del ITEA…Pues bueno en esta emotiva ceremonia se tuvo como padrino al Lic. HÉCTOR ABEL JIMÉNEZ SALINAS quien dirigió un emotivo mensaje a sus ahijados a quienes invitó una comida en su residencia familiar…Y de igual manera su esposa la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN quien es regidora en el cabildo local entregó uniformes a un equipo de futbol….Este tipo de acciones que encabezan el Lic. HECTOR ABEL y su esposa la Lic. DIANA, fortalecen, su imagen de personas y seres humanos comprometidos con acciones y buenas causas, ante la comunidad…Pues se pospone por las condiciones del clima, el desfile revolucionario del 20 de noviembre en esta localidad…Se pospone para su realización el miércoles 23 de este mismo mes…Pues doce días más y con la gracia de DIOS nuestro señor entraremos al mes de diciembre que es la recta final de cada año…Otro año más está por irse de nuestras vidas…Esperamos ver con la gracia del gran padre el próximo 2023…Igual de cierto es que en el 2023 se empezará a calentar la grilla municipal…Y para finales de ese año estará en su máximo punto de ebullición…Empezarán a asomar la cabeza los y las que deseen ocupar el lugar que hoy tiene el Dr. TOÑO MEDINA…No sabemos con certeza porque adivinos no somos, sobre la fuerza que algunos aspirantes de ese tiempo puedan traer…Lo cierto es que el alcalde TOÑO MEDINA no creo que vaya a querer entregar el poder municipal así nada más a lo fácil…Que por ahora el joven alcalde tiene asignaturas de gobierno pendientes, es muy cierto…Que en la zona urbana el tema del arreglo de las calles es un tema que le ocupa y además le preocupa es igual de cierto…Pero que está trabajando a este respecto, eso, lo podemos ver…También es verdad que sin apasionamientos de ningún tipo, el presidente municipal va a tener que luchar en lo electoral contra prácticamente todos los grupos políticos que están integrados en los diferentes partidos que tienen presencia en Soto la Marina…Es un hecho, que en cierto momento, le van a querer echar montón como siempre ha sucedido con quienes han estado como él, despachando en la alcaldía…Pendiente está el asunto de su relación política con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…A partir del tipo y de relación que incluso en lo personal se le pueda ir viendo con el gobernador es como a su tiempo podremos tener una idea más clara sobre el destino político que tomará el joven alcalde de nuestro municipio…También es verdad que desde hace muchos años que en esta localidad no teníamos agua las 24 horas…Este es un logro muy importante que se le tiene que anotar al Dr. TOÑO MEDINA…Propios y extraños, lo debemos, de reconocer…Un saludo afectuoso para mi primo MARIO BARRIENTOS líder del grupo norteño, “Los Hermanos Barrientos” cuyo origen se remonta al Ejido La Piedra en la zona sur del municipio…Me comenta que tiene en su agenda bastante trabajo para la época navideña y de fin de año cuyo aliento ya casi lo sentimos en nuestros hogares…Pues déjenme les comento que al momento de hacer comentarios sobre quienes pueden ser nuevos funcionarios estatales en nuestro municipio se empezó a escuchar con insistencia el nombre de la joven profesionista oriunda de Soto la Marina, pero que trabaja en la capital del estado como lo es YAZKARA ARELLANO…Unos buenos amigos de Ciudad Victoria deslizaron algunos comentarios en este sentido…Hablan de importantes padrinazgos de YAZKARA que la estarían apoyando con todo ante el poder estatal…Dicen…A mí no me lo crean…Como diría mi inolvidable amigo el Prof. FIDEL MARTINEZ LUMBRERAS “a mi no me creas, Cuca es la que cose”…Pues me dicen algunos buenos amigos de Tampiquito que sí habrá riego en este nuevo ciclo de siembra para los ejidatarios de las comunidades integradas al Módulo VI a cargo de MARIO AGUIÑAGA MORALES con quien tengo la intención de platicar en estos días para que nos defina este asunto tan importante para cientos de familias que residen en los ejidos que conforman ese módulo …La economía de comunidades como La Peñita, Gutiérrez de Lara, Las Tunas, Segunda Batalla 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas, Tampiquito, El Saladito y Los Laureles depende casi al cien por ciento del suministro de riego…De ahí la importancia de que se les garantice el suministro de riego…Por cierto al parecer se viene ya el cambio de la presidencia del Módulo VI de Riego…Pues ante la cercanía del cambio en la dirigencia estatal del sindicato de maestros casi nadie dice nada acá en Soto la Marina…Los maestros más grillos del municipio no se han atrevido hasta ahora a hacer declaración pública de apoyo a ninguno de los que aspiran a la silla que ocupa desde hace algunos años el Profr. RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ…Pero de que los maestros tocan el tema, lo tocan…Pero solamente lo hacen en círculos cerrados y en el mayor de los sigilos…El Coordinador de la Región V de la Sección 30 del sindicato del magisterio FERNANDO MARTINEZ PACHECO guarda prudente e institucional silencio ante tan delicado tema…Y hace bien pues forma parte de la organización sindical que encabeza el Profr. RIGO…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…