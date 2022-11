POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El burro hablando de orejas, Cachorro presagia derrota de Morena

Sin duda cuando Luis René Cantú Galván, presidente del PAN en el estado, dice que Morena perderá la elección extraordinaria en Tamaulipas “por errores cometidos en un mes de gobierno”, seguramente se basa en la derrota panista de junio de este año, cuando su partido no pudo retener el poder tras seis años de gobernar la entidad, y su dirigencia todo el trienio no dio resultados, de tal manera que le viene como anillo al dedo, aquello de “El burro hablando de orejas”.

Cantú Galván protagonista de los peores resultados panistas registrados en Tamaulipas en los últimos tres años, considera que a Morena no le conviene una elección extraordinaria porque el voto les podría ser adverso, y asevera que “el nuevo gobierno estatal no ha dado resultados en un mes y van a perder”.

Insiste, “No les conviene (a los de Morena) una nueva elección, lo digo y lo sostengo, no les conviene porque realmente no hay avance, no tienen un plan de trabajo”.

El “Cachorro” que ya no es un jovencito, a estas alturas debiera tener un mínimo de experiencia en este tema, debiera saber que todos las administraciones en los tres niveles, tienen una etapa de “noviciado”, que cuenta con la tolerancia de los electores, que es el primer año de gobierno, mínimo. En el segundo deben asomarse los primeros resultados, que pueden ser exitosos o no.

CON RETRASO CONVOCAN A ELECCIÓN EXTRAORDINARIA.- Por fin el Senado de la República estará formulando la declaración de ausencia del propietario y suplente del escaño, y con ello iniciará el procedimiento para que la autoridad electoral convoque a elecciones extraordinarias.

El Senado de la República ya anunció que el 23 de noviembre (45 días después del fallecimiento del Dr. Faustino López Vargas) de este año hará lo conducente, que es declarar oficialmente la existencia de la vacante, un asunto que se estará formulando con 15 días de retraso inexplicable.

Aunque cabía la posibilidad de que la Cámara Alta determinara innecesario un procedimiento de elección, en virtud de que el periodo que estará cubriendo quien resulte electo es de año y medio, o un poco menos, y de que actualmente cuenta con 127 legisladores de los 128 que conforman este foro.

La cuestión es que a partir de la declaración del Senado, el INE procederá a expedir la convocatoria para la elección extraordinaria en Tamaulipas y celebrar los comicios de los que emergerá el legislador senatorial.

Siendo un hecho la elección, podemos entender las declaraciones del presidente del PAN en Tamaulipas, que por lo visto le apuesta a una campaña de declaraciones mediáticas, y no de trabajo en territorio.

En cuanto a Morena, la presidenta Yuridia Iturbe no es proclive a las declaraciones, veremos si se pone los guantes o no para responder al “Cacharro” de enfrente, o se dedica a trabajar con su estructura, a partir del enunciado de que “Morena es pueblo” y hay que despertarlo y conducirlo a favor del proyecto guinda.

Veremos y diremos.

PROMUEVE MUNICIPIO VISITA A MUSEO DE DINOSAURIOS.- Toda una experiencia para niños y jóvenes de esta ciudad capital, es la visita al Museo Tierra de Dinosaurios, donde los alumnos de diferentes escuelas disfrutan y viven la experiencia de la prehistoria. En este caso el alcalde Eduardo Gattás Báez está promoviendo itinerarios en los que participa e interactúa con los menores de edad, fue el caso de los escolares de la primaria Mariano Matamoros.

Déjeme decirle que hay una “fiebre” entre los chicos por asistir a estos recorridos culturales-educativos que se pueden apreciar en el Polyforum Victoria, es una actividad que se ha realizado con la coordinación de la Secretaría de Educación y de Turismo del Gobierno Estatal, y en este caso el municipio participa en esta dinámica, que complementa con la presentación de una obra de teatro guiñol previa al recorrido, en el que se combina el aprendizaje con la tecnología al exhibirse dinosaurios robotizados, piezas y esqueletos reales.

Esta actividad es importante en la formación cultural de los jovencitos y jovencitas