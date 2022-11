EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Profr. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA asumió la Coordinación del ITEA el pasado martes, ante la presencia de la planta laboral de esta dependencia educativa…Dentro del marco de su inicio de labores en esta dependencia ahora a su cargo se realizó una reunión virtual que presidió la Directora estatal, Lic. Gloria González González……..LUIS FELIPE se desempeñó de manera muy activa en la pasada campaña por la gubernatura dentro del cuadro cercano a JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Sin menoscabo de los méritos profesionales y de campaña de LUIS FELIPE se siente la mano de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en la expedición del nombramiento a su favor…Y sigue JUAN JESUS demostrando que tendrá la mano pesada en este incipiente sexenio…Pero igual de cierto es que LUIS FELIPE no desconoce los terrenos a los que ha llegado y habrá de sacar adelante su trabajo de manera positiva…Hablando de elementos que se pueden convertir en funcionarios estatales en nuestro municipio se escucha y muy fuerte el rumor de que el contador LUPITO CONDE está más que amarrado para hacerse de la jefatura de la Oficina Fiscal en nuestro municipio…Tómelo como un rumor…Pero rumor, muy insistente…En otras cosas, la Presidenta del DIF Soto la Marina IRMA JASSO DE MEDINA sigue trabajando en beneficio de las familias más vulnerables y con hechos lo demuestra cada día que pasa desde que asumió la titularidad de este organismo…La semana pasada hizo entrega de aparatos funcionales a una señora de Tampiquito, así como a un pequeñito de este municipio, con lo que se les facilitará poder caminar de manera más eficiente, ya que ellos tienen serias lesiones en sus piernas…Esto es trabajo…Estas son acciones que benefician a las personas…Este tipo de acciones son las que marcan diferencia y las que permanecen dentro del colectivo de la comunidad que es beneficiada…Se viene el desfile revolucionario del 20 de noviembre…Y la verdad de las cosas es que fuera de temas que tienen que ver con esta gesta de 1910, los padres de familia andan bien atorados con los gastos extraordinarios que se requieren para la participación de sus hijos…Y como en todo, hay algunas escuelas en donde están siendo de lo más consientes por el vestuario que se está pidiendo para sus alumnos…Pero las hay donde de manera prácticamente criminal están pidiendo un montonal de cosas con tal de que sus planteles sean los más lucidos…La semana pasada anduvo por acá el líder de la Sección XXX del SNTE, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ quien aparte de premiar un Torneo Magisterial de Futbol también hizo entrega de un cheque para el edificio de los pensionados y jubilados de nuestro municipio…Lo acompañó como casi siempre nuestro buen amigo VICTOR YÁÑEZ ARELLANO, quien forma parte de su círculo más cercano y quien es su amigo, desde hace muchos años…Se viene de manera pronta el cambio en la dirigencia estatal del magisterio y son varios los tiradores que se han apuntado para sustituir al Profe. RIGO…En Soto la Marina hasta el momento al menos de manera visible no se ha dado muestras de respaldo hacia algunos, de los que se mencionan, para participar en el proceso de esta próxima elección…Pues muchas felicidades para el equipo de Noche Buena que de manera justa se llevaron el trofeo de campeones del beisbol en nuestro municipio…Derrotaron el pasado domingo a El Porvenir ante un abarrotado parque local de esta localidad…Creo que a juzgar por la calidad de pelota que desarrollaron y por la pasión que se vivió en las gradas, es que ha nacido un nuevo clásico en nuestro municipio entre estas dos fuertísimas novenas…Nuestro reconocimiento para los jugadores de El Porvenir…Y nuestras sinceras felicitaciones para los de Noche Buena!…Por cierto entre los aficionados más contentos que pudimos saludar fue al Prof. PEDRO MARES ya retirado de la pelota caliente pero que dentro de su trayectoria registra diez temporadas con la camisola de Noche Buena…Retomando lo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA en el ITEA, a primera vista y de manera muy particular me causó la mejor de las impresiones su postura de amistad y buen ambiente que se le notó hacia quienes forman parte de la plantilla laboral y que en su mayor parte tienen ya años de trabajar en ese espacio…Lo he comentado y lo reitero, los trabajadores del ITEA son institucionales y es que así como en su momento en lo político trabajaron para el PRI, cuando el gobierno del estado cambió al azul, de igual manera trabajaron a favor del sistema azul, por lo que con toda seguridad que cuando se vengan tiempos políticos los trabajadores del ITEA van a andar en sus ratos libres, operando para MORENA…Por ello es que creo que LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA ha iniciado con el pie derecho al tenderles su mano amiga y aparte, ellos tiene encaminados los diferentes programas educativos que incluye el de alfabetización y no tendría caso el cambiar nada más por cambiar…Falleció mi primo hermano GUADALUPE INFANTE DE LOS REYES el pasado martes…Un infarto fulminante lo alejó de este plano terrenal…Y fue precisamente en el lugar de sus querencias donde enfermó por última vez en su vida…En el Café Arellano en donde departía con algunos de sus amigos ese día por la mañana…Lo trasladaron de inmediato al Hospital Rural pero ya iba mi primo agonizando…Me quedo con su aprecio y el gran cariño que siempre me prodigó desde que tengo uso de razón…”Como estás mi primo?” fue el saludo que me dio durante toda su vida…Por supuesto que de mi parte siempre le ofrendé un gran respeto por ser mi primo hermano y por los enormes detalles y atenciones que siempre junto a mi familia me prodigó…Muy pulcro y elegante en su vestir y en el calzar…Su papá, mi tío LUPE INFANTE y el mío FERNANDO INFANTE RIOS hermanos…Por lo tanto su muerte me pegó de frente y sin compasión…Raíces profundas y cuyos cimientos nacían en nuestro Ejido La Peñita…Que en paz descanse…En otro orden de ideas, hubo cambio de Director de Prensa en el Ayuntamiento local y es que le dieron las gracias a un joven de apellido GAUDAZA quien había iniciado la administración como encargado de esta sensible área…Al parecer GAUDAZA aún sigue en ésta área aunque ya no como titular…Todos los cambios son para bien y esperando que sean para mejorar…Y a este respecto se nota la mano del nuevo jefe de Comunicación Social, ABEL LÓPEZ PALOMO, ya que desde que asumió nos hace llegar la agenda de actividades del alcalde TOÑO MEDINA desde un día antes…Por otro lado, desde El Sabinito llega la nueva Delegada de SEBIEN estatal en Soto la Marina….En días pasados, NORALBA JUÁREZ HERNANDEZ recibió su nombramiento que la avala como tal…NORALBA pertenece al equipo político que en Soto la Marina encabeza el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES de quien se siente y se nota su cercanía con el poder, que parte y además, reparte el pastel político en Tamaulipas…Sí me sorprendió el muy amplio equipo de trabajo que arribó a Bienestar del estado en nuestro municipio…Y de igual manera GABRIELA ALFARO JUÁREZ es la nueva delegada del ITJUVE en nuestro municipio y llega también procedente del Ejido El Sabinito…O sea que el Sabinito está bateando fuerte en la naciente administración estatal en nuestro municipio…Tanto ellas dos como el Delegado del ITAVU en Soto la Marina, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA forman parte del entorno cercano a JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y se nota que su llegada se debe a la recomendación que éste hizo llegar al alto mando tamaulipeco…Independientemente del trabajo y los méritos que hayan generado en la campaña del Dr. AMERICO…Y es que cierto es que para llegar a un cargo de gobierno no solamente es haber trabajado en campaña, también se requiere de tener un fuerte padrinazgo, ante los que mandan…De igual manera desde inicios de la presente semana funge ERIKA VERANIA VELA PEÑA como encargada del Despacho del ITAVU en nuestro municipio…Puede ser que en el transcurso de la próxima semana reciba ya de manera oficial su nombramiento…Aquí en este espacio podemos casi asegurar que es una concesión que se la da al grupo del alcalde TOÑO MEDINA, pues desde La Pesca nos dicen que trabajó muy bien en la campaña por la alcaldía y que lo apoyó a más no poder..Y bueno en las mesas del café y otros lugares de reunión y de pláticas políticas la gente se pregunta si para el equipo del Prof. HUGO ROJO de plano no habrá un solo espacio en el organigrama estatal o para la gente del Verde y del PT que se la rifaron también, pero en serio…Aquí cobra relevancia este tema porque en unos tres meses se habrá de realizar la elección para la Senaduría…Y es donde va a requerirse el apoyo de los demás equipos y partidos a favor de quien resulte ser el candidato de MORENA…Lo de la propuesta de ERIKA VERANIA creo que es una muy clara e inteligente señal política que desde el estado le hacen llegar al Alcalde de Soto la Marina y es que le están demostrando el interés que existe por hacer sinergia con él…Bueno y pensando en la elección para la senaduría que Tamaulipas tiene vacante, quien se querrá hacer cargo del PRI en nuestro municipio?…Sin dinero, sin operadores y sin estructura…Y además, con la moral política por los suelos…A ver, habrá un valiente?…Creo que está en chino…Además, dentro del poco priismo que todavía queda en Soto la Marina, todavía se quejan del mal trato, los desaires y el desdén con el que los enviados del TRUKO los trataron en la pasada campaña por la gubernatura…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…