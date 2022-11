Por: Raúl Terrazas Barraza

El papel de Erasmo

Todas consigo no las tuvo el Diputado federal maderense Erasmo González Robledo a la hora de resolver el resultado de los trabajos realizados en la Comisión Legislativa que tiene a su cargo, porque el dictamen para el presupuesto de egresos del gobierno de la República se envía al Pleno de la Cámara de Diputados con el rechazo de 24 integrantes de la Comisión, en tanto que, 31 estuvieron de acuerdo, es decir, una diferencia de siete votos.

En términos de cabildeo al interior del Congreso, quiere decir que faltó oficio para ello, porque al tratarse del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, para el penúltimo año de la administración federal, debió de pasar por unanimidad.

Como quiera, es de reconocer el esfuerzo realizado por el Diputado González Robledo y su equipo de trabajo, porque lidiar con los panistas que son sus principales enemigos, no debe de ser fácil y menos en un escenario en el cual, se tiene amenazado al Instituto Nacional Electoral, INE, por todos los flancos, ellos al ahorcarlo en cuánto a recursos financieros y los otros diputados, los de las reformas a las Leyes porque quieren, con la reforma, reducir su campo de acción.

Dijo el Legislador maderense que el destino de los recursos presupuestales del año que viene habrá gasto eficiente, oportuno y transparente, apegado a la austeridad republicana, además de que promueve reducir la desigualdad social, la corrupción la avaricia y el despilfarro de los bienes nacionales.

Respecto a las actividades a financiar destaca el dinero del presupuesto que se invertirá en el bienestar de las personas, en especial para los adultos mayores y las personas con discapacidad, pero, sin dejar de lado el apoyo a las mujeres y a las víctimas.

Se supone que habrá más recursos para las entidades del país, cosa que al menos sucederá en Tamaulipas, porque los diputados regeneracionistas que trabajan a la par con González Robledo buscaron la manera de ampliar las inversiones, dada la inacción de la administración que tuvieron a su cargo los panistas y cuyo presupuesto, que sí existió y en buena proporción, fue manipulado por los funcionarios en su juego de ganar ganar, aunque no se hicieran las obras o las acciones.

Los ajustes a los organismos descentralizados y a los autónomos, les iría como en feria, porque en el asunto de las reducciones, se fueron a millones y millones, aunque en porcentajes pareciera no significativo, aunque en realidad lo fue, pero, se dejarán de hacer cosas que ojalá no impacten en el financiamiento de la democracia, porque al pueblo de México este modelo le ha funcionado muy bien, dado que no hay complicaciones postelectorales que atenten contra la estabilidad económica, política y desde luego social.

Las jugadas no fueron maestras y el cabildeo no se dio en su máxima expresión, pero, si las discusiones a la defensiva para lograr que los criterios previstos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantuvieran para el PEF del 2023, por eso, el papel del Diputado Erasmo.

Los otros.

Entre el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y el Congreso de los Diputados llevaron a cabo la presentación de la obra literaria del licenciado Enrique Jonguitud Blanco denominada, Tres Cartas del Rey, misma que encuadra dentro de las actividades de promoción que contribuyen a la formación cívica de la ciudadanía porque genera una real cultura democrática.

La presidenta del Tribunal Electoral, Mtra Blanca Hernández Rojas y sus compañeros, así como, la Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, Juan Vial Román Martínez, Gabriela Regalado Fuentes y Danya Aguilar Orozco, estuvieron en el evento en el cual se explicó que la obra tiene como tema central la justicia, pero, a través de una historia de fantasía que promueve valores en la niñez y los jóvenes, de ahí la presencia de personas de estos grupos de edad, en un escenario en el cual pocas veces se ha visto esto, aunque es necesario porque los órganos como el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado, son espacios que deben de llevar mensajes claros y oportunos que abonen a la cultura cívica.

No se tardó mucho, ya quedaron las modificaciones a la Legislación estatal para crear la Guardia Estatal que sustituirá a la non grata Policía Estatal que operó en el sexenio anterior y que urgía sacar de las calles debido a las historias negativas que se crearon con su actuación.

Se trató de modificaciones a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, de la Administración Pública, de la Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, de Tránsito y la del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, las cuales fueron aprobadas casi por unanimidad, porque hubo 34 de los 36 votos que tienen los Diputados de la Legislatura 65, cuya presidenta de la mesa directiva es la Diputada Cárdenas Castillejos.

Previo a la Sesión Pública, la Comisión de Asuntos Legislativos del Congreso del Estado, se reunió desde las nueve de la mañana para dar forma al dictamen que se presentaría al Pleno para las modificaciones a las Leyes que permitirán la creación de la Guardia Estatal.

Con la idea de dar un valor agregado a la preparación profesional de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las autoridades trabajan en la certificación en habilidades tecnológicas debido a que el uso adecuado de las herramientas será de gran utilidad para su desempeño laboral, por ello, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos echó a andar el programa de Certificación CIC-UAT, denominado TestingProgram.

De entrada, el programa sirve para dotar a los estudiantes de competencias en tecnologías las cuales permitirán a la hora de llegar al campo labora, responder a las necesidades de las empresas o los proyectos que desarrollen.

Esta acción se puso en marcha en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencia, Educación y Humanidades del Centro Universitario Victoria y estuvo presente el Rector Mendoza Cavazos y la directora Doctora Elsa Fernanda González Quintero.

Como está previsto que el modelo académico de la UAT cambie el año que viene, al incorporarse una línea de acción denominada Vida Universitaria, se hará una oferta de materias en el plan educativo encaminadas a complementar la formación del estudiante para que domine las herramientas que la actividad laboral del mundo actual precisa, esto será en paralelo a la formación académica de cada licenciatura impartida en la UAT.