EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya estamos en el mes de noviembre…Qué rápido se está pasando este 2022…14 meses han transcurrido ya de la presente administración municipal que preside el DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Para quienes forman parte del gobierno municipal, se les hace que ha sido muy rápido el tiempo…Y para los que ahora están afuera de la nómina con toda seguridad que se les hace una eternidad…Y es que jamás será lo mismo para los políticos estar afuera, como estar adentro…Existe un mundo de diferencia…El joven alcalde marsoteño le entendió rápido a la función de gobernar…Lo está haciendo bien…Que hay algunas asignaturas en las que se debe de aplicar aún más es muy cierto…Pero tampoco es mago para terminar con toda la problemática del municipio…Problemática muy vasta es la de Soto la Marina y que tampoco sus antecesores pudieran terminarla al cien por ciento…Cada día van surgiendo más y nuevas necesidades por parte de la comunidad…Algo que no se puede dejar de lado y mucho menos ignorar en estos momentos es el tema del arreglo de las calles…Cierto y sabido es que las benditas lluvias con todo y los beneficios que generan en la región, también se llevan a su paso gran parte de la capa asfáltica de nuestras vialidades…Pero bueno, esto siempre ha sido así y por lo tanto no es de ahora…Pero de igual manera es una responsabilidad de la actual administración en cuanto a darles el mantenimiento necesario y la reparación debida…Cierto es que el alcalde ha estado trabajando en cuanto a la inauguración de nuevas calles pavimentadas y esto genera en satisfacción para los sectores poblacionales donde se realizan este tipo de obras…Pero también se tendrá que trabajar en reparar las ya existentes…Por lo tanto, me quiero imaginar que la Directora de Obras Públicas CAROLINA BERRONES ROMERO ya ha de estar trabajando o incluso pudiera tener ya elaborado el proyecto de rehabilitación de calles en nuestra cabecera municipal…El apartado del arreglo de las calles ha sido el dolor de cabeza de todos los que han fungido como alcaldes de nuestro municipio…Pero creo que la actual administración tiene las condiciones necesarias como para que pueda marcar la diferencia en relación a sus antecesores…Y el tiempo apremia…No es un secreto que cada que un vehículo cae a un bache lo primero que se nos viene a la mente es el gobierno municipal…Y esto no es de ahora…Por lo tanto, si la dirección de obras públicas se aboca a la de ya a solucionar esta situación la imagen de la administración local es la que se fortalecerá aún más, ante la comunidad…Por ello es que creo que si el tema del bacheo en la zona urbana se pone en marcha en corto tiempo la percepción de la comunidad hacia el gobierno local seguirá conservando buenos porcentajes…En días pasados cumplió 94 años de edad Don LAYO TUDÓN…Lo vemos fuerte gracias a DIOS…Todo un ejemplo de trabajo para su familia y para la comunidad…Por supuesto que en el festejo que le organizaron sus familiares hicieron acto de presencia muchas de las amistades que ha logrado formar a lo largo de su existencia y de los cuales la mayor parte la ha pasado aquí en Soto la Marina…Pues la comunidad LGBT de Soto la Marina está muy contenta con eso de que las personas del mismo sexo ya se pueden casar ante la autoridad civil…Y es que el Congreso de Tamaulipas apoyó por mayoría ese derecho al que ahora tienen acceso quienes tienen orientación sexual diferente…No pues cada quien sus gustos…Y cada quien su bronca…Pues muy cierto es que cada ser humano es feliz de acuerdo a sus preferencias…Pues hasta el momento de cerrar esta colaboración se sentía una tensa espera en la mayor parte de las dependencias del estado y es que se aseguraba que al menos en dos de estas llegarían los nuevos funcionarios que se harán cargo de esos espacios …Al parecer no se dio ningún movimiento al menos hasta el presente viernes…Quizás la próxima semana sea vasta a este respecto…Se dice igual que JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES trae la mano muy “pesada” y se asegura que su cercanía con el poder estatal le dará el punch necesario como para meter a la mayor parte de los nuevos funcionarios del estado aquí en Soto la Marina…Se habla de que gente muy cercana al buen CHUCHO para antes de las fiestas de navidad son las que van a estar ocupando la mayor parte del organigrama del estado en nuestro municipio…A la Delegación de Bienestar y a Regionales de la Educación se asegura que hasta allá se sentirá la mano de JUAN JESUS por medio de la llegada de gente de su entorno muy cercano…Y que de igual manera elementos de su confianza van a aterrizar en otras dependencias…JUAN JESUS se ganó la confianza de la cúpula Americanista en campaña…Entregó muy buenas cuentas en lo político…Su lugar cercano con los que mandan es merecido…Trabajó y luchó para ello…Pero igual de cierto es que se debe de pensar en próximos retos electorales…Se tiene que dar entrada en el organigrama también a elementos de las otras corrientes que se la jugaron con el proyecto del ahora gobernador…Quizás algunas otras corrientes aportaron poco o regular o bastante, pero en la rueda de la política todos los equipos importan…Pero bueno el tema es que se asegura que en el reparto estatal la mano de CHUCHO va a estar pesada…Igual de cierto es que la rueda de la fortuna le sonríe a JUAN JESUS después de muchos años de banca y de participar en proyectos políticos fallidos…JUAN JESUS tuvo sus inicios políticos en el municipio en la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia municipal GASPAR ARELLANO GALVÁN y desde ahí no ha parado de participar en la grilla que tanto le apasiona…Pero esta vez como se dice en el argot del beisbol, “pegó jonrón, con casa llena”…Hablando de funcionarios del Gobierno del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien despacha como Subsecretario de Gobierno es el buen amigo TOMAS GLORIA REQUENA compañero de andanzas del que escribe en los tiempos priistas del Frente Juvenil y la Vanguardia Juvenil Agrarista…Tiene TOMAS una exitosa trayectoria política y es que ha sido líder juvenil en el estado así como regidor y alcalde en San Fernando además diputado federal y líder nacional de las juventudes campesinas…Difícil que ahora se acuerde de los de “huarache” como se dice en el rancho…TOMÁS formó parte de aquella camada de jóvenes priistas de los 90s que lograron trascender, en lo político como ALEJANDRO GUEVARA COBOS, GONZÁLEZ CHIO y JESÚS TERAN entre otros…Pues en los cargos estatales de Soto la Marina hasta el jueves solamente MARISSA CEPEDA seguía estando al frente de su responsabilidad…Todos los demás prácticamente ya entregaron las dependencias que estuvieron encabezando durante este sexenio o durante una parte…El profe. JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ ya al cien por ciento en su reconocido negocio mueblero…RENE GALVÁN anda bien metido con trabajos de su entorno personal y familiar…Y así todos los ex funcionarios realizando ahora lo que han hecho desde siempre en lo particular…La vida no se acaba cuando termina la gestión pública…Y tampoco es como para que los funcionarios, que van a entrar, se la crean que esto es eterno…Desde el Sistema DIF se reportan buenas acciones por parte de la presidenta IRMA JASSO DE MEDINA…Y es que no hay semana desde que asumió la presidencia que no se tengan informes de apoyos que entrega a personas vulnerables de nuestra sociedad…El DIF representa la parte y el lado sensible de esta administración municipal…Hablando de la administración municipal la verdad es que el alcalde TOÑO MEDINA se sacó un diez con el altar de muertos que se instaló en honor al ex presidente municipal LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Por supuesto que asistieron sus hijas MIRIAM, MOIRA y LUPITA con sus respectivas familias a este tipo homenaje que se le realizó al inolvidable gordo…LEONARDO en su calidad de alcalde que fue por dos veces, hizo mucho por su pueblo…Obras emblemáticas como el Hospital y el Gimnasio así como la Clínica del IMSS tienen por siempre tatuada la gestoría de LEONARDO…Aparte de muchas otras obras de electrificación, sistemas de agua y caminos rurales que supo hacer realidad en la zona rural como en la parte urbana de este Soto la Marina que tanto amó…También fue diputado local entre otros muchos cargos estatales y municipales que desempeñó de manera óptima…LEONARDO junto al profesor LEONEL TAVARES fueron la piedra angular de una importante corriente política que prevaleció durante unos 50 años en nuestro municipio, en la era gloriosa del PRI…Antagónico fue su grupo del equipo de GILBERTO RIESTRA con quien cada tres años se disputaban la presidencia municipal…Claro que ellos junto a GILBERTO eran políticos profesionales y con ética, pero además, con una formación personal de excelencia…En las campañas se decían de todo…Pero cuando las elecciones pasaban volvían a ser los amigos de siempre…Ahora no, en estos tiempos el que alguien simpatice por un partido o por un candidato diferente, genera que de inmediato, sea víctima, en la red social de los de enfrente…Lo calumnian y difaman sin importarles destrozar en lo mental a sus familias…Degenerada la política de estos tiempos…Ahora es pecado mortal que una persona sea de otro partido o de otro grupo…Es decir, la política de estos tiempos al menos en Soto la Marina, de plano se acorrientó…Y todo por pelear un lugar, para trabajar, en la presidencia municipal…Desde que saltó a la palestra el Facebook cualquiera puede destrozar la reputación del que sea a base de mentiras y de calumnias…Si los grandes hombres que le dieron brillo y lustre a la política en Soto la Marina como lo fueron LEONARDO BARRIENTOS, así como GILBERTO RIESTRA y JUAN ANTONIO ECHEVERRÍA, MANUEL GARZA INFANTE, TELLO IBARRA, ZENÓN SILVA, NABOR MEDINA, RUBEN HINOJOSA y OCTAVIANO CEPEDA, además LUIS MEZA LÓPEZ entre otros revivieran y vieran como es la política actual les puedo jurar que se vuelven a morir de disgusto al ver el “mugreral” de política que hoy en día se ejerce…Un saludo especial y por demás cariñoso, para el Prof. LEONEL TAVARES DE LA GARZA ejemplo viviente de lo que es la práctica y el ejercicio de la política de altura y de calidad…Una historia viviente de la política y la vida social en Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…