Por: Raúl Terrazas Barraza

Amparos por aquí, amparos por allá

Claro que los intereses personales en la política salen a relucir de inmediato y nada detendrá a quienes se beneficiaron con designaciones al vapor, en el caso de las Notarías repartidas a fines de la administración pasada, por lo que, el Diputado nuevoladerense Félix García Aguiar está resuelto a enfrentar a quien sea para que no le quiten el Fiat que le fue otorgado a su esposa Blanca Isela Pérez Rodríguez.

Bueno, tan difícil anda el asunto para los panistas que, hasta el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañera que fue descalificado de su cargo porque no pasó los controles de confianza que les hacen en la Ciudad de México, se amparará para que lo dejen en su cargo, pues considera que la falla detectada por el General Audomaro Martínez Zapata del Centro Nacional de Inteligencia no es grave.

Respecto a las Notarías, ya lo dijo la titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, serán revisadas todas y así como ya fue cancelada la del abogado de Río Bravo Alfredo Treviño Salinas, las que no tengan el soporte adecuado, correrán el mismo destino, así sea la de la esposa del diputado que manejó el Congreso del Estado luego del desliz en el que incurrió el primer presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado local plurinominal de Reynosa, Armando Zertuche Zuani debido al pleito con sus compañeras.

Hay quienes creen que la abogada Tania Contreras López, debe de actuar con prontitud, porque al paso que vamos, además del amparo del Fiscal Anticorrupción, pudiera estar en proceso el del Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, quien tampoco se quiere ir, aunque deba de hacerlo a la brevedad posible por salud mental y para no dañar a la institución en la que trabaja.

Solo falta que el día de mañana haya una versión parecida del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, licenciado Horacio Ortiz Renán, que meta pleito para quitársela titularidad de esa instancia al Magistrado panista David Cerda Zúñiga, quien se quedó en su lugar, porque también extrañará el sueldo estrafalario que se pusieron durante los seis años de la administración anterior.

NO será nada del otro mundo que, para completar el cuadro de los amparos, el mismo abogado de Reynosa, gestiones otro para su ex patrón, el exgobernador de Tamaulipas, porque tampoco se quería de la oficina del Palacio de Gobierno, so pretexto de que le entregaría a uno de los suyos por, porque esperaban ganar el pleito que metieron a los tribunales entre los meses de agosto y septiembre pasados.

Desde luego, la reacción no se haría esperar, porque los trabajadores y funcionarios de las distintas dependencias de los tres poderes del Gobierno del Estado, se ampararían en forma masiva contra los reynosenses porque nadie quiere saber ya nada de ellos y todo mundo está contento porque al fin se pasaron los seis años de esa incorrecta administración la cual dejó daños muy serios a la entidad y a los habitantes.

Total, esto de los amparos está ya en el lenguaje cotidiano, porque hasta hay alcaldes que anduvieron con el amparo en la bolsa durante meses y por temor a ser detenidos desde la Fiscalía de Barrios Mojica, porque eran personajes incómodos a la administración del pasado reciente y también hay la versión de que algunos de los presidentes municipales del PAN ya fueron a ver cuánto costaba un amparo, por si el chirrión se voltea y el mismo Fiscal General del Estado se vuelca en contra de ellos.

Por aquello de los amparos por aquí y amparos por allá, deben de considerarlo los más de 25 que podrían gestionar quienes ya se sienten dueños de la Fiat de Notarios que les dieron en septiembre pasado y que, podrían ser revocadas desde el momento que no cumplen con los requisitos y criterios establecidos en la Ley del Notariado de Tamaulipas.

Las otras.

La Contralora del Estado, Norma Angélica Pedraza Melo, acudió a la reunión regional del Noreste, desde luego de Contralores, realizada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y cuya idea central es impulsar proyectos de fortalecimiento y creación de capacidades para los integrantes de las contralorías, ello, a través de seminarios, cursos y talleres para que todos estén en la misma frecuencia respecto a la forma en que su trabajo debe de dar resultados efectivos para el combate a la corrupción.

Ella, la representante de Tamaulipas cree que se está ante la posibilidad de mejorar los resultados en la formación de servidores públicos que responsan a los criterios básicos de la nueva forma de hacer gobierno.

Es difícil que los nuevos grupos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en Tamaulipas puedan aceptar la inclusión del exalcalde panista de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Villarreal entre los prospectos a la candidatura de Senador para la elección extraordinaria del año que viene y que debe llevarse a cabo, porque falta el doctor Faustino López Vargas en el escaño del Senado, debido a su fallecimiento en un accidente carretero.

El hermano de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú, desplazaría la intensión de muchos otros políticos que se mueven en función del regeneracionismo y que entregaron su capital positivo ya sea desde el 2018, 2021 y 2022, para contribuir al triunfo en los procesos electorales ganados por ese partido.

Entre ellos el doctor Felipe Garza Narváez, el licenciado Ricardo Rodríguez Martínez, el Diputado Erasmo González Robledo, el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández y desde luego el licenciado Rodolfo González Balderrama, quien fuera precandidato a la gubernatura de la entidad y se sumó al proyecto del actual mandatario estatal, Doctor Américo Villarreal Anaya.