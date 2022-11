Por: Raúl Terrazas Barraza

Libertad absoluta

Apenas un mes después de que se fueron los encarceladores del exgobernador Eugenio Hernández Flores, éste obtuvo su libertad absoluta, porque todas las causas penales que interpusieron en su contra fueron desechadas.

Este es otro de esos casos que hay cientos en dónde los acusados y encarcelados de manera preventiva solo reciben un, disculpe usted, porque las causas que les mantuvieron privados de su libertad resultaron un fiasco o una demostración de poder por asuntos de venganza política, como todo mundo sabe que sucedió el exmandatario que fue aprehendido el seis de octubre del 2017 en esta capital cuándo disfrutaba de un paseo en su motocicleta.

El Juez Santiago Espinosa Camacho, declaró la libertad del tamaulipeco, quien estaba preso en el Centro de Readaptación Social, Antonio Sánchez Galindo, del municipio de Tenango del Valle en el Estado de México, por ello, ya con la boleta del de libertad en la mano, los abogados defensores tramitarían la salida inmediata, porque no hay elementos que le tuvieran un minuto más en ese sitio.

Con la determinación del Juez, queda claro que el encarcelamiento de Hernández Flores fue una venganza política de los panistas de Reynosa, porque durante su administración gubernamental nomás no dio entrada a las extrañas ideas que el alcalde panista de Reynosa tenía en aquel tiempo.

Al saberse la versión de que este primero de noviembre era declarado libre, las voces de miles de tamaulipecos se alzaron para decir que en la entidad se le espera como el hombre íntegro que ha sido y no como quisieron verle los panistas un delincuente.

El equipo de abogados formado por Felipe de Jesús Rivera Riestra, Elba Marina Vázquez Mendoza, Leonel Vargas, José Isabel Luna y Javier López, creen que el trabajo está hecho porque cada una de las causas penales que esgrimieron los encarceladores, fueron desechadas y su libertad es absoluta, incluso, hasta se caerá el asunto de la extradición al vecino país del norte, porque también fue prefabricada por el panismo.

Los otros

Las organizaciones civiles o personas que quieran entrarle a la formación de partidos políticos locales tienen la oportunidad de oro para hacerlo luego de que, el Consejo General del IETAM aprobó los lineamientos para ello, los cuales permiten aterrizar todos los elementos considerados en las Leyes para que haya partidos nuevos.

Los lineamientos, dicho en forma literal, son los elementos de interpretación de las Leyes para que los ciudadanos puedan aprovechar las coyunturas que ofrecen, porque las fechas son improrrogables y en mucho aquello que las organizaciones sociales tienen que trabajar para cumplir con los requisitos del IETAM.

Los intentos que del 2014 para acá se llevaron a cabo para formar partidos políticos locales no fructificaron y a juzgar por el escaso ánimo que se advierte entre la población, es casi seguro que el interés por nuevos partidos políticos ni se alcance a ver, aunque, la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas que tiene a su cargo la consejera Deborah González Díaz, cumple con la parte que le corresponde al generar los lineamientos.

Dicho por el presidente del IETAM, la puerta a nuevas fuerzas políticas no está cerrada, porque entonces no sería democracia la profesada en México y que tiene su apertura en la pluralidad ideológica de la sociedad, en el entendido de que hay oportunidades para ampliar la participación, pero, todo bajo reglas estrictas dado que, se trata de la búsqueda del poder político.

La creencia de que formar un partido político es muy difícil quizá es incorrecta, porque en al menos una docena de entidades agrupaciones sociales se han convertido en partidos locales y presentan candidatos a todo tipo de cargos públicos.

Difícil es entender aquello que acontece con los mexicanos, porque antes de la reforma electoral del 2014, era muy deseado el otorgamiento de facilidades para la formación de nuevos partidos locales y nacionales, también era muy sentida la demanda de candidaturas independientes y ahora que ya están en Ley parece no interesar a nadie. Es el mundo al revés, se quiere cuándo no se tiene y cuándo se tiene no se quiere.

En la Jurisdicción Sanitaria de Tampico, fue nombrada nueva titular la doctora Graciela Guadalupe Arana Franco, en sustitución del MSP José Luis Sánchez Sustaita, quien estuvo al frente de la institución desde principios de este año, luego de que fuera removido del puesto el doctor Héctor Pérez Monsiváis.

El ahora extitular de la Jurisdicción trabajó a fondo para darle un giro positivo al trabajo a favor de la salud, incluso, hay quienes creen que su empeño en virar hacia la medicina preventiva fue un acierto ya que, al conocerse las causas de una buena parte de las enfermedades, su abordaje tiene que ser diferente sobre todo las llamadas crónico degenerativas cuya incidencia es alta y los casos de mortalidad por ellas numerosos.

La nueva responsable de la salud en los municipios de Tampico y Madero tiene la encomienda del Secretario de Salud, doctor Vicente Hernández Navarro de mejorar el nivel de atención de calidad a la salud de los habitantes e hizo ver la importancia que tiene la vacunación contra todas las enfermedades que existe biológico para generar inmunidad en las personas y al mismo tiempo indicó que tienen que dejarse los viejos mitos de que las vacunas enferman, porque es, al contrario.

En la Jurisdicción 12 de Altamira es dónde sucedió algo inexplicable, el doctor Alfredo Hernández Villanueva tocó base como nuevo titular por unas horas y después fue cambiado por razones de tipo político.