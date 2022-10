EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues los días pasan y nada más no surgen los nombres de los nuevos funcionarios estatales de Soto la Marina…Claro que sí hay quienes desean formar parte del organigrama estatal en nuestro municipio…Algunos que le apuestan al trabajo que desarrollaron a ras de tierra en la pasada campaña…Mientras que como todo, los hay quienes le tienen depositadas sus esperanzas a algunos padrinazgos de esos que están muy cerca del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Lo que no se vale es la campañita que desde ahora le andan enderezando a algunos cuadros del equipo de los Servidores de la Nación, a quienes están tratando de hacer quedar mal ante el alto mando en Tamaulipas…Si algún equipo en sus ratos libres trabajó para la causa del Dr. AMERICO ese fue el de los Servidores de la Nación, por lo que la verdad es que no se vale, que por grillas baratas, los quieran hacer quedar mal…Ya quisieran algunos que se las dan de los “constructores” del triunfo Americanista haber aportado en lo político lo que en la pasada campaña aportaron los Servidores de la Nación en calidad de ciudadanos, quienes la verdad de las cosas son parte fundamental en las campañas de Morena, en todas partes…Todo lo que se diga de más, son solamente chismes de barrio bajo…Al César lo que es del César…Así de sencillo y fácil…En otro orden de ideas el alcalde TOÑO MEDINA asistió en días pasados a una reunión de presidentes municipales con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Hizo lo correcto…Más allá de temas de partidos, el alcalde tiene que buscar y no solamente eso, sino también generar una relación sino de amistad, si de respeto y colaboración con el ejecutivo estatal…Y es que aparte de todo, el ejemplo del ex gobernador CABEZA DE VACA se debe de recordar porque el dos no puede estar nunca por encima, del uno…En Tamaulipas el uno se llama AMERICO VILLARREAL ANAYA y los alcaldes en un acto de inteligencia y de madurez política tienen que buscar los poros por los que se le pueden acercar al mandamás tamaulipeco…Por beneficio propio…Y por salud de sus respectivas administraciones y el bien de sus municipios…Urge que se den los nombramientos estatales en nuestro municipio y es que por ejemplo el Parque de Barrio de la Colonia Tres de Septiembre luce en condiciones deplorables con la hierba casi tapando las bancas que ahí se instalaron, desde hace tiempo…Se está poniendo candente la serie final por el gallardete local del beisbol…Van empatados a dos partidos ganados por bando las novenas de Noche Buena y la de El Porvenir…El próximo domingo se vuelven a ver las caras en la catedral del rey de los deportes de esta cabecera municipal…Si una de estas novenas gana los dos juegos se llevará el campeonato…Pero si vuelven a repartir victorias entonces hasta el ooootro domingo en un solo juego se definirá el campeón de Soto la Marina…Por cierto el buen amigo JUAN LARA tiene ya 18 años de ser la voz oficial en el parque local de beisbol y sigue narrando con el conocimiento que le dan los años de experiencia y con la pasión que le causa este que es por mucho, su deporte favorito…Se vienen las fechas de todos los santos y fieles difuntos…Común que en estas fechas se recuerde con mayor vehemencia a quienes ya se nos fueron de este plano terrenal…Y es válido recordarlos por todo lo que hicieron por nosotros o por los momentos que hayan compartido durante el tiempo que los tuvimos…Pero de igual manera, sería excelente entregar mucho de nuestro tiempo a quienes todavía tenemos entre nosotros…Pues en vida si pueden sentir nuestro amor si se los demostramos…Y es que igual de verdad es que desde el día que dejamos a un familiar en el panteón ya nunca podrá ver si les llevamos la más lujosa de las coronas o las más caras flores…”En vida hermano, en Vida”…Igual de cierto es que se espera una muy buena derrama económica para los comercios que se dedican a la venta de flores y coronas en esta cabecera municipal…Es bueno que haya circulante en Soto la Marina…Pues cierto es que el dinero es uno de los motores que mueven el mundo…Que no lo es todo es cierto…Pero que sirve de mucho, es igual de verdad…Pues la destacada portera de futbol de Soto la Marina GISELLE LARA se nos va a otro torneo internacional…Ya debe de estar en estos momentos en el Estado de Coahuila con la S,elección de Tamaulipas que representará a nuestro país ante selecciones de cinco diferentes países…Pues ante el fallecimiento del senador por Morena FAUSTINO LÓPEZ se tendrá que elegir a su sustituto en los primeros meses del próximo año…Por MORENA llevará mano el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien seguramente decidirá con quien la juegan…Por el PRI no se tiene la certeza con quien participarán…Y en el PAN hasta el nombre del ex gobernador CABEZA DE VACA se maneja…Pero no creo que el líder de los vientos puedan tener ganas de volver a Tamaulipas en corto tiempo…Y menos para hacer campaña…Tiene al gobierno de la cuarta transformación resoplándole en las orejas…Y de que AMLO y los suyos le traen ganas, ni quien lo dude…El alcalde de Tampico CHUCHO NADER podría ser una buena carta azul para la senaduría…Pero NADER se encuentra en su zona de confort en la zona del puerto y no creemos que le parezca atractiva la idea de embarcarse a una aventura que en lo político le podría generar muy poco y en lo económico, todavía menos…Ante este escenario, la realidad es que quien sea el candidato de MORENA es quien tendría todas las posibilidades de ganar…Pues los tamaulipecos esperamos que por fin la cuarta transformación genere en acciones de bienestar para la comunidad…Ya no podrán alegar los guindas nada en contra sentido pues por fin el presidente AMLO tiene a uno de los suyos como gobernador…Así que hasta se le está pasando el tiempo para que el dineral de la federación se haga presente en Tamaulipas…Con el desarrollo que esto genera…Y hablando de los guindas vamos a ver como cae en su momento entre los de este partido el tema de los próximos funcionarios del estado en Soto la Marina…Y claro que mucho cuidado deberán de tener en el alto mando estatal en ese sentido pues siempre será mejor un reparto además de equilibrado que sea justo…La elección en este municipio se ganó mediante la suma de esfuerzos de varias corrientes…No solamente de un equipo…Dicen y es cierto que en la política como en la vida misma, un espejo por pequeño que parezca también refleja y mucho…Se vienen gastos para los padres de familia, con lo del desfile del 20 de noviembre…Por ello es que como que se está notando un importante bajón en la actividad comercial en estos días…Solamente serán buenas las ventas en estas fechas para los comercios de flores, por el día de finados…Pues la problemática en las Escuelas Lázaro Cárdenas y Alberto Carrera Torres se ha solucionado y desde hoy viernes se reanudan las clases que estuvieron suspendidas más de media semana en toda la Zona Escolar Número 34…Que bueno que las autoridades de educación del estado tomaron cartas en el asunto y es que los más perjudicados son los alumnos al haberse alargado esta situación…Pero es bueno que ya hay clases a partir de hoy…En otro orden de cosas la semana pasada cumplió 23 años de fallecido el ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Un ícono de la política del pasado reciente de nuestro municipio…Con LEONARDO abrevaron muchos de los políticos que todavía hoy en día andan en la brega electoral de Soto la Marina…LEONARDO fue priista hasta la médula…Claro que hoy en día los tiempos y la forma de hacer política han cambiado…Y mucho…Pero el legado del inolvidable gordo sigue presente en el colectivo de la comunidad marsoteña…Obras de su administración, son símbolo hasta el día de hoy que siguen de pie y son parte del orgullo de quienes aquí vivimos…De las más notables el Hospital Rural así como el Gimnasio y la Clínica del IMSS que está en la zona centro de Soto la Marina…Fueron y siguen siendo obras majestuosas…Ahora que si hablamos de otras obras pues fueron kilómetros y más kilómetros de caminos rurales y sistemas de agua en la zona rural…Además se debe a LEONARDO BARRIENTOS la importantísima obra como fue la introducción de la línea de la luz desde el Ejido El Verde que pasó por comunidades como El Socialista y Santo Domingo el Charco Largo, Santa Rosa y hasta llegar a Enramadas…LEONARDO fue alcalde de Soto la Marina en dos ocasiones…La primera en el sexenio de su compadre ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ y la segunda en el gobierno de MANUEL CAVAZOS LERMA con quien también fue diputado local…Cuando alguien le preguntaba a LEONARDO como andamos? Les contestaba, “esta campaña no me preocupa, me preocupa la otra, pues ésta ya la tengo en la bolsa”…Aunque trajera la corriente política atravesada!…Por cierto como que la política de antaño era de más altura que la de hoy en día…LEONARDO y GILBERTO RIESTRA eran adversarios políticos de toda la vida…Pero una vez que pasaban las elecciones volvían a platicar y a convivir como si nada hubiera pasado…El que ganó su grupo a gobernar…Y el que perdió se regresaba a sus actividades de siempre…Y como si nada hubiera pasado…Y vaya que las políticas de ese tiempo eran un infierno por lo candentes que eran…En cambio ahora los que se dicen “políticos” odian a los de enfrente…Como si el pensar diferente en política fuera un pecado mortal que mereciera la muerte en la hoguera…Bien le habría servido a la mayor parte de la clase política de la actualidad, el que hubieran tenido la oportunidad de convivir y con ello aprender y abrevar del enorme conocimiento y la sabiduría, de los zorros de la política del pasado reciente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…