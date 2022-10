Por: Raúl Terrazas Barraza

La visita presidencial

Los apuros en los que se encontraba Tamaulipas debido a la falta de recursos para concluir el año fiscal 2022 con normalidad, se resolvieron con el respaldo otorgado este miércoles por el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, quien autorizó el respaldo necesario, incluso hasta adelantar participaciones federales para que, los trabajadores tengan garantizado el pago de sus emolumentos.

El presidente de México que amaneció en esta capital y tras su conferencia pautada para las mañanas de cada día, acudió junto con miembros de su gabinete legal y ampliado para analizar la situación económica, de seguridad y de desarrollo de la entidad a fin de comprometer acciones concretas que potencialicen el desarrollo de la entidad, para que sus ciudadanos vivan mejor.

Desde luego, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, fue prudente en la demanda del apoyo federal, quizá porque le fue ofrecido desde antes de que asumiera el cargo y ahora había que cristalizarlo, obvio, que mejor que con la visita de los actores principales del Gobierno Federal, quienes en todo momento mostraron beneplácito ante la llegada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la administración estatal.

En ese sentido, el mandatario estatal, le dijo al presidente de la República que desde el primero de octubre Tamaulipas inicio la transformación que tiene sus ideales en los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, para luego afirmar que, se desterrará el veto y hasta el sabotaje contra las políticas públicas del gobierno de México, porque se había iniciado desde aquí una ofensiva cuyas razones políticas colocaron a la entidad en dirección distinta de las políticas de austeridad, recuperación de soberanía energética, combate a la corrupción, de la verdadera división de poderes, respeto a derechos humanos y programas de bienestar sin precedente.

El hecho de que ahora en Tamaulipas se respire diferente porque se terminó el sexenio panista, generó un ambiente de gran cordialidad, de acuerdos con olor a resolución de grandes problemas de la entidad, de diálogo y desde luego de colaboración al cien por cien, ni el presidente de la República tenía que aguantar al exgobernador, ni el exgobernador al Presidente, fueron ahora dos mandatarios cada quien en su nivel que generaron acuerdos y los hicieron público, como el hecho del respaldo económico para librar los compromisos que requiere la entidad para cerrar con números negros el año fiscal 2022.

La realidad es que fue una visita presidencial muy esperada, porque todo mundo quería saber hasta dónde López Obrador se la jugaría con los tamaulipecos y de gran expectativa, porque ya nadie quería problemas entre el estado y la federación.

A la afirmación del Gobernador de la entidad en el sentido de que Tamaulipas será un referente positivo de la patria, ello porque el desarrollo de la entidad emergerá hasta colocarse al nivel que el tiempo actual requiere, ya que hay temas de inversión para proyectos hídricos, modernización de aduanas, carreteros, de infraestructura en recintos fiscales, otros más para modernizar y terminar Hospitales, plantas de insumos para la agricultura y la ganadería, además del gran proyecto de la segunda línea del acueducto que resolver la necesidad de agua en la capital del estado.

Si alguien dijera que, a manera de balance la visita realizada por el presidente López Obrador a la entidad fue buena, nadie habría de negarlo, máxime si se toma en cuenta que estuvieron secretarios de Gabinete que dieron su respaldo a proyectos que son indispensables para el progreso de todas las regiones de la entidad. Habrá quienes consideren que debe de planearse una segunda visita para evaluar el logro de los acuerdos, que bien podría ser a mediados del año que viene.

Los otros.

En el IETAM ya están listos los lineamientos a los que deben de sujetarse las organizaciones políticas que quieran obtener el registro como partidos y todo comenzará con la notificación de la intensión que haya parala creación de partidos políticos locales, así como, existen en muchas entidades del país.

La fecha para ello es del dos al 31 de enero del año que viene, ya que, al tratarse de un proceso hay fechas que deben de respetarse y de cumplirse para la realización de los eventos que sirvan de respaldo para la formación de nuevos partidos locales en la entidad, en el entendido de que, el año siguiente al de la elección es cuándo se abre la oportunidad para que las organizaciones políticas puedan lanzarse al ruedo y busquen convertirse en partidos.

El presidente del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre y los consejeros estarán pendientes de que este proceso se realice bajo los lineamientos que ya fueron analizados al interior del organismo.

Del 2014 para acá, cuándo se llevó a cabo la reforma política y electoral, en Tamaulipas la intensión de las organizaciones políticas para convertirse en partidos solo quedó en eso, intensión, porque al dar seguimiento al proceso no se cumplieron con los porcentajes señalados en las Leyes en cuándo a apoyo social y el número de personas requerido en las asambleas constitutivas de los posibles partidos.

El licenciado Mauricio Cerda Galán, fue uno de los activistas políticos que más cerca estuvo de lograr la constitución de su partido, pero, se quedó en el camino.

Susto que se llevaron los diputados locales del PAN cuándo estuvo en el Congreso del Estado el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien fue a llevar a ese órgano colegiado y en especial a los Diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, la minuta de reforma para alargar en forma temporal la funcionalidad de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, es decir, por cuatro años más ya que, se vence el 2024 y ahora la propuesta es que sea hasta el 2028.