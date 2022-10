POR: ANA LUISA GARCÍA G.

<Esta vez va en serio, habrá apoyo Federal para Tamaulipas

La segunda semana de gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, cierra con grandes expectativas al tener en puerta la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador con una agenda prometedora, por el hecho de que se hará acompañar por los diferentes secretarios que conforman el gabinete federal y donde el tema de seguridad será examinado con la participación de los secretarios de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda Durán y de Gobernación, Adán Augusto López.

Tentativamente la agenda contempla dos días de estancia que puede iniciar el martes o el miércoles, aún está por definirse. El escenario de las reuniones de trabajo con el gabinete federal encabezado por el Jefe de la Nación, tendrán lugar en la 48 zona militar en Cd. Victoria, donde está el 77 Batallón de Infantería en la capital tamaulipeca.

Villarreal Anaya inició durante su etapa de gobernador electo una serie de gestiones realizadas en diferentes secretarías de Estado, de tal manera que no partirá de cero sus propuestas o peticiones durante estas reuniones de trabajo, donde asiste el gabinete federal en pleno, y con el ofrecimiento del Presidente López Obrador de acuerdo a declaraciones a la prensa de la Cd. de México, de que en esta ocasión “se definirá con mucha claridad el apoyo que vanos a seguir destinando al pueblo de Tamaulipas y el respaldo al gobernador Américo Villarreal”.

Por otra parte el gobernador Villarreal Anaya dictó varias líneas que vienen a reconsiderar decisiones que se pusieron en práctica en el gobierno que le antecedió, y que en forma resumida son las siguientes: reducción del monto de las compensaciones en un 15 % en los niveles superiores de dirección, no así en las de trabajadores de confianza con salarios menores; revisión de las plazas otorgadas al final del sexenio anterior para verificar que su asignación esté dentro de lo justo y no que sea privilegios de un sector: asimismo instaló el Comité Estatal de Salud, con un llamado a fortalecer acciones de prevención. También ha asistido a las mesas de seguridad, tema prioritario en la agenda del Estado.

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS NOTARIALES EN MANOS LIMPIAS.-La cascada de nombramientos en las diferentes áreas del servicio público del Gobierno del Estado de Tamaulipas continúa. Una de estas designaciones es la otorgada a la licenciada Guillermina Reynoso Ochoa como Directora de Asuntos Notariales. Nombramiento que ha sido muy bien recibido por los fedatarios de la entidad, así lo manifestaron en un desplegado firmado por el Colegio de Notarios Públicos de esta entidad, organismo que preside la licenciada Mercedes Patricia Delgado Lerma, y de la que es secretario el Lic. Alejandro Etienne Llano y tesorera Lic. María del Carmen Tejeda Ramírez.

La designación de la notaría Guillermina Reynoso es un reconocimiento a una trayectoria limpia, de arduo trabajo con apego a los lineamientos éticos. Además a lo largo de su carrera se esforzó en acrecentar su formación profesional como consta en su currículum académico.

Compartimos con el Colegio de Notarios Públicos de Tamaulipas el reconocimiento a la Lic. Reynoso, porque hemos sido testigos de su desarrollo y crecimiento profesional, que garantizan los mejores resultados dentro del marco de legalidad y pulcritud que reclama esa responsabilidad.

La notaria Reynoso Ochoa, es orgullosamente egresada de la Facultad de Derecho de la UAT campus Victoria, donde fue una de las mejores alumnas, obteniendo un promedio general de 9.6. Cursó Maestría en Derecho Constitucional, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Derecho-Victoria, de la UAT , titulandose en octubre de 2004.

Además ha realizado múltiples cursos y diplomados en materia de Derecho Constitucional; Derecho Procesal Constitucional; Argumentación Jurídica; género y derecho; amparo; civil, familiar, mercantil, contratos, derechos humanos, derecho notarial, fiscal notarial, de prevención de lavado de dinero, herencias y sucesiones por su puesto.

Esta formación académica representa una garantía para el buen desempeño de la Dirección de Asuntos Notariales. Definitivamente un acierto del gobernador Américo Villarreal Anaya al que Guillermina Reynosa corresponderá con total disposición para servir en los términos que exigen los compromisos asumidos por el ejecutivo en su toma de protesta.

Por su parte la hoy Directora de Asuntos Notariales expresó a esta columna, “nuestro actuar será bajo los principios rectores que la Ley del Notariado nos marca, y los que proclama el tiempo político de este momento: no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo.