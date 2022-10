EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La presente semana inició con un importante movimiento dentro del DIF Soto la Marina…. La señora IRMA JASSO DE MEDINA recibió nombramiento como presidenta de este sistema, por parte de su hijo el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…La señora IRMA llega nuevamente a la Presidencia del DIF con la experiencia que le da haber fungido antes al frente de esta delicada encomienda en los tiempos que su esposo HABIEL MEDINA FLORES fue alcalde…Durante el primer año estuvo al frente del DIF su hijo HABIEL, pero por motivos de trabajos de tipo personal dejó de estar al frente de esta responsabilidad…Anunció la señora IRMA un recorrido por algunas comunidades rurales y en diferentes sectores de la zona urbana con la intención de conocer de manera particular algunas de las más importantes necesidades de las familias en situación vulnerable, ya que aunque tiene experiencia en esta gestión, han estado surgiendo nuevas prioridades durante estos últimos años…Creo que todos los cambios son para bien y con la llegada de la señora IRMA JASSO al DIF, que es la dependencia humanista de toda administración de gobierno se retoma de una mejor manera el rostro social de este organismo…La señora IRMA nos concedió una amable entrevista el pasado lunes, apenas recibió su nombramiento…Pues la contadora DOMMY CEPEDA BEAS dio el campanazo de la semana ya que recibió nombramiento como Subsecretaria de Planeación en la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas…La contadora DOMMY buscó ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Soto la Marina durante el pasado proceso electoral…Ella es nativa del Poblado La Pesca, por lo que con toda seguridad que desde este importante cargo que ha recibido habrá de gestionar importantes proyectos no solamente para su comunidad, sino también para todo el municipio…No es para nada un cargo menor el que recién acaba de recibir…Se dice que es muy allegada al Secretario de Obras Públicas en el Estado, PEDRO CEPEDA ANAYA……Siempre será bueno para Soto la Marina que gente oriunda de este solar quede bien ubicada en las esferas de gobierno…Por cierto con la contadora DOMMY se incrementa el número de marsoteños que quedan bien ubicados en la naciente administración guinda del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Cuestión de recordar, que JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES está al frente de la Secretaría de Pesca y Acuacultura , mientras que y NEY TAVARES se integró a la Secretaría del Trabajo a cargo de OLGA SOSA RUIZ, de quien goza de su entera confianza…Con el agregado de que un personaje muy ligado a nuestro municipio como el Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLAREAL quien fue Rector de la Universidad Tecnológica del Mar de la Pesca durante varios años y a quien mucho se le relaciona y ubica con nuestro municipio, fue nombrado Subsecretario de Educación Media y Superior…Siempre va a ser bueno para Soto la Marina que muchas gentes de aquí queden bien posicionados en cargos estatales y es que de esta manera estarán en condiciones de influir para el tema de la realización de importantes obras y apoyos sociales para nuestra gente…Ya tenía tiempo que Soto la Marina no bateaba a nivel de grandes ligas dentro del gobierno en Tamaulipas…Ahora lo que sigue es ver como se conforma el organigrama del estado a nivel local…Ojalá y para bien del nuevo sexenio que se lleve a cabo un reparto equitativo además de justo en los puestos estatales de nuestro municipio…Pues cierto es que fueron varias las corrientes políticas que trabajaron para el proyecto político del ahora gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en su calidad de coordinador en Soto la Marina le echó todas las ganas del mundo en la exitosa campaña…JUAN JESÚS logró integrar un muy activo y excelente equipo de trabajo que poco descansaba a lo largo de la campaña pasada y el gobernador le ha respondido de la mejor manera…Peeeero de igual manera existen otras corrientes que sacaron adelante sus respectivas responsabilidades…Las victorias y las derrotas, ambas requieren del trabajo de más de un solo equipo…Nunca los triunfos se le deben de achacar a una sola corriente…Como tampoco las derrotas se le pueden enjaretar a un solo grupo…Y además MORENA tiene enfrente la elección para Senador en los primeros 3 meses del año que entra…Y con todo y que tengan el poder en sus manos, van a requerir de que los mismos equipos que se sumaron a la exitosa campaña estatal estén tranquilos y en paz, sin nada de reclamos o sentimientos por haber quedado fuera del pastel sexenal…Es decir, la política sigue en el estado y mucho más pronto de lo originalmente planeado ante la muerte del Senador FAUSTINO LÓPEZ VARGAS…En otro orden de ideas, el Director de Bienestar del Ayuntamiento local, LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA anuncia un paquete de apoyos que el alcalde TOÑO MEDINA pone a disposición de la comunidad de manera coordinada con la Congregación Mariana Trinitaria…Entre los apoyos mencionados destacan los que tienen que ver con semilla agrícola, así como laptops, tabletas y rotoplas, así como cemento, entre otras y que bastante contribuyen a la economía de las familias de nuestro municipio…Retomando lo de la próxima elección para Senador por Tamaulipas un cierto sector del panismo insiste en nombrar al ex gobernador CABEZA DE VACA como probable prospecto por parte de ese partido…Poco probable es que el ex gobernador de los vientos se interesara en una aventura política de esta magnitud, en virtud a los problemas legales que viene arrastrando tras de sí…Sabemos que CABEZA DE VACA es un hombre echado para adelante y de poco miedo…Pero la verdad es que no creemos que sean los tiempos para que se embarque en un proyecto político de este nivel…CABEZA tiene soplándole en la nuca el respiro del gobierno federal por medio de sus respectivas instancias judiciales…Por cierto el líder del PRI en el estado EDGARDO MELHEM insiste que su partido participará en la elección para el senado…Pero dice que no irían en alianza con el PAN si el candidato llegara a ser el ex gobernador de los cuernos de Vaca…Como que MELHEM nunca estuvo cómodo participando en alianza de su partido con el PAN en la pasada campaña…Eso se vio y se notó por parte de todo mundo en Tamaulipas…MELHEM tuvo que dar la cara en campaña porque lo apretaron fuerte desde el comité nacional de su partido…Pero la realidad es que las querencias de MELHEM siempre estuvieron bajo sospecha…MELHEM pertenece al equipo del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y tiene fuertes vínculos de amistad con la familia del ojiverde que por cierto puede salir de prisión en próximas fechas…Una vez que ya ha terminado el mandato de CABEZA DE VACA se le pueden abrir de par en par las puertas de la libertad a GEÑO que la verdad de las cosas es de los ex gobernadores más queridos, por nuestra gente…GEÑO en su gestión como gobernador pudo haber metido a la cárcel a CABEZA cuando era alcalde de Reynosa, pero no lo hizo…Lo tuvo en sus manos y lo dejó ir pues jamás dio la orden de que lo aprehendieran tras las auditorías que se le realizaron al vacuno…Pero en cambio CABEZA no le tuvo la menor consideración cuando llegó al poder y es que apenas a un año de su toma de protesta ordenó que empapelaran, con todo el abuso de su poder, al de los ojos verdes, quien aún está en prisión…Dicen los duros de la política que cuando tengas en tu poder al enemigo, lo debes de acabar…GEÑO no se atrevió con CABEZA y ahora sufre las consecuencias…Los papeles ahora se invierten…CABEZA anda huyendo…Mientras que EUGENIO es muy probable que pase la navidad con su familia en Ciudad Victoria…Reza una máxima, “Los carniceros de hoy serán las reses del mañana”…El gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA tiene en buen aprecio a EUGENIO quien lo hizo alto funcionario del sector salud, en su sexenio…Además, entre sus respectivas familias, hay cariño y aprecio de toda la vida…Ambos son de profunda raigambre victorense…En temas locales, para comentarles que el alcalde TOÑO MEDINA participó el pasado domingo 9 de octubre en los festejos por el 75 Aniversario del Ejido Soto la Marina del que forman parte los Poblados de Tampiquito y Las Tunas y en los que se realizó una cabalgata así como un evento cívico cultural en la primera comunidad para concluir con un baile, entre otras actividades desarrolladas en tan importante celebración…Y para la elección de Senador hacia donde irá a jalar el equipo de don ALEJANDRO ZÚÑIGA?…O esta ocasión don ALEJANDRO irá a reposar del tema político?…Con eso de que él siempre en las campañas le mete lana de su bolsa y nunca les anda pidiendo babas a los candidatos con los que participa…Son muy seguidos los golpes al bolsillo de don ALEJANDRO por lo que vamos a esperar a ver como define su participación en la próxima elección…En la pasada campaña del TRUKO los encargados de la lana siempre le negaron el recurso de operación política a don ALEJANDRO ZÚÑIGA y en cambio se la malgastaron quitándole los votos del PRD y hasta a los del PRI siendo que iban de aliados…De todos modos y con estos desaires don ALEJANDRO le cumplió a su gente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…