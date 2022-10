EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta para que no se le permita al ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA salir del país…Como que le están tendiendo el cerco al que fuera el gobernador de los vientos en Tamaulipas…Ha demostrado CABEZA que le sabe a eso de defenderse…Pero una cosa es cuando tenía aún el manto de la gubernatura…Hoy en día el ex gobernador no tiene los hilos del poder que le permitieron concluir en libertad su sexenio…Se ve venir otra andanada feroz contra el de Reynosa por parte del gobierno federal y sus instancias de justicia…Ya sabemos que estas instancias responden a las directrices del presidente AMLO quien no tiene precisamente a CABEZA DE VACA dentro de su círculo de amistades más apreciadas…Sino todo lo contrario…Por ello es que podemos decir que la suerte del ex gobernador CABEZA DE VACA parecer estar echada…Como les comentamos en la edición pasada el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES recibió nombramiento como Secretario de Pesca y Acuacultura en el estado por parte del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Con tan importante nombramiento el buen JUAN JESUS hace su aparición dentro de la vida política de grandes ligas en Tamaulipas…No es ocasional su llegada a este relevante cargo…Se le dieron las cosas y los astros que rigen la política se le alinearon de forma óptima…Pero de igual manera el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES creó las condiciones necesarias para que lo astros del firmamento político voltearán a verlo…Se dice y con entera razón que en este nombramiento se vio la mano de uno de los hijos del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y es cierto…Pero también tenemos que decir que si JUAN JESUS no hubiera trabajado lo que trabajó en la campaña, no hubieran intervenido dentro del núcleo familiar del gobernador para que se le diera tan importante cargo…Siempre será bueno para Soto la Marina que uno de sus hijos sea llamado a la mesa política de los grandes señores y que por ello tengan acceso a puestos de importancia desde donde puedan hacer mucho por su tierra…En otro orden de cosas me dicen que a partir de la próxima semana se pudieran estar dando a conocer los nombres de algunos de los que serán próximos funcionarios del estado aquí en nuestro municipio…El Americanismo se apresta a quitar todo vestigio del Cabecismo que tuvo el sartén por el mango en estos recientes seis años y claro que están en todo su derecho pues para nadie es un secreto que este fue el cambio de gobierno más ríspido que la historia política moderna tenga registro, en nuestro estado…CABEZA DE VACA hasta el último momento le hizo una pesadilla la vida al ahora gobernador…Mientras tanto en lo que tiene que ver con Soto la Marina está más que claro que el alcalde TOÑO MEDINA tiene que buscar los conductos necesarios que le permitan acercarse al gobernador AMERICO…El alcalde tiene un buen ambiente entre sus gobernados…La gente del municipio tiene en buena estima al joven alcalde… Y no se duda que el Doctor tenga ese acercamiento con el gobernador AMERICO, porque ante todo está el progreso de Soto la Marina y el Presidente Municipal sabe lo importante que esto es para su gobierno …Y además el gobernador dijo en su toma de protesta que gobernará para todos…Por cierto el presidente de Soto la Marina atendió la invitación que se le hizo y estuvo presente en la toma de protesta del gobernador en la capital del estado…Lo cierto es que la derrota del Cabecismo va a generar en una serie de reacomodos dentro de las fuerzas políticas locales y sus liderazgos…Ya se habla de connotados panistas y reconocidos priistas que se han incorporado al activismo de MORENA para las elecciones que vienen…Para la campaña presidencial muchos que hasta la pasada campaña estatal jugaron para el TRUKO ya se declaran listos para ir con la candidata o el candidato presidencial que MORENA defina…Y tienen razón, pues dentro de la clase política del nivel que sea, casi nadie quiere jugar con los del bando caído…Pues déjeme decirle que mi gran amiga MOIRIN BARRIENTOS estuvo en esta localidad el pasado lunes, ya que encabezando una organización productiva hizo entrega de semilla para agricultores de diferentes comunidades del municipio…Para mayores señas de las nuevas generaciones, MOIRIN es hija del ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA y de la señora MOIRA PÉREZ (ambos fallecidos ya) y de más que gratos recuerdos para la gente de Soto la Marina…No sabemos si MOIRIN traiga inquietudes políticas, pero en caso de que decidiera participar la verdad es que no batallaría mucho para hacerse de seguidores en el entendido de que el recuerdo y la memoria de su papá LEONARDO BARRIENTOS sigue presente dentro de la mayor parte del colectivo local…En otro orden de cosas, la clase política local sobre todo los que participaron con el Dr. AMÉRICO están esperando ser tomados en cuenta en el reparto de los cargos del estado…Y es que también la gente de NEY TAVARES trabajó a todo lo que da y los que lidera HUGO ROJO no se quedaron de brazos cruzados, también ellos sudaron la camiseta Americanista al mil por ciento y ni que decir del trabajo que llevaron a cabo los del Verde encabezados por TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Van a seguir ocupando los nuevos inquilinos de palacio de gobierno estatal a todos los liderazgos locales para lo que sigue y es que para el 2024 realmente no falta mucho…Pueden hacer desde la cúpula Americanista lo que se hacía en los buenos tiempos del PRI en cuanto a repartir los puestos del estado entre los diferentes grupos políticos…Y así todos felices…Todos contentos…Y a jalar!…Y es que así tiene que ser porque de por sí las chambas del estado son muy pocas aquí en Soto la Marina, pues el 70 por ciento de los trabajadores estatales son de base…Hablando de los funcionarios estatales que designó el gobernador a principios de semana, vaya que causó sorpresa no ver al líder estatal del Verde MANUEL MUÑOZ CANO en ningún espacio…Se le había mencionado para ocupar la SEDESOL estatal o la Secretaría del Medio Ambiente…Pero al final no quedó en ninguna de los dos en las que por cierto reunía el perfil para ellas…Qué sucedió?…Que o quienes se atravesaron?…Cual fue la causa?…Que habló o que dijo o que se comió MUÑOZ CANO antes de tiempo?…O lo tiene jugando de reserva el gobernador?…Quien sabe…Igual de cierto es que MANUEL MUÑOZ CANO tiene como aliado político en Soto la Marina al ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA más allá de que el de La Pesca sea o no miembro activo o simpatizante del Verde…Todos sabemos en nuestro municipio que el Prof. HUGO ROJO es un elemento muy cercano al ex delegado de los programas federales JR GOMEZ LEAL y que este último no aparece en el equipo del gobernador por ningún lado…Justa o injusta, pero esta es la realidad…Pero igual de cierto es que injusto sería también que al Profr. HUGO se le relegara también de un espacio público del estado…Los de MORENA van a necesitar a todos los equipos, chicos, medianos y grandes para el 2024…O no?…Por cierto me reportan que mi compadre LUPE LEAL ya está instalado con una chamba al lado de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES, así como también, el buen amigo MIGUEL SAUCEDA JIMENEZ, en la Secretaría de Pesca y Acuacultura del gobierno de Tamaulipas…Y unos buenos amigos de la zona sur del municipio me reportan que PANCHO GUERRA ya tiene un espacio de trabajo en el centro tortuguero de Tepehuajes, también por parte de esta misma secretaría…A media semana se les pudo ubicar a ellos dos con maletas en mano en la oficina de Transpaís de esta localidad con destino a las oficinas estatales de Pesca y Acuacultura y las reacciones de sus amistades no se hicieron esperar a través del Facebook…El ex alcalde de San Fernando y diputado federal con licencia TOMAS GLORIA REQUENA recibió nombramiento como Subsecretario General de Gobierno en la naciente administración estatal…Lo cierto es que en política no hay porque creérsela eso de que los cargos son eternos…Los puestos siguen siendo, con pronta fecha de caducidad…JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ fue electo como presidente del PAN en nuestro municipio…Fue mediante un proceso de unidad por parte de los miembros activos del albiazules…La militancia panista local le dio su voto de confianza al famoso “Cachorro” para estar al frente de su partido, una vez más…Hay que recordar que JUAN CARLOS estaba ya al frente del partido, pero era de manera interina…Ahora ya es formalmente el dirigente municipal de Acción Nacional…Creo que la decisión que tomaron los azules fue la correcta y es que no había la menor necesidad de que fueran a otro proceso interno al ver como andan de por sí los ánimos políticos por esos rumbos…Aparte JUAN CARLOS es activo y muy participativo en lo que tiene que ver con las actividades partidistas…Pues el Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL recibió nombramiento como Subsecretario de Educación Media y Superior en Tamaulipas…Tan importante nombramiento se lo entregó la Secretaria de eEducación en el Estado LUCIA AIMÉ CASTILLO PASTOR en las oficinas centrales de la dependencia a su cargo…El Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL fue durante un buen tiempo el rector de la Universidad Tecnológica del Mar del Poblado La Pesca…Felicidades!..Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…