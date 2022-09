EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

A pesar de las controversias que están surgiendo entre el gobierno saliente con el entrante, AMERICO VILLARREAL ANAYA será el próximo Gobernador de Tamaulipas…Y con ello es que a partir del uno de octubre, mucho habrá de cambiar en Tamaulipas en la manera de gobernar y es que el gobernador que se va y el que está por llegar son polos opuestos…Normal, pues ni parientes son…CABEZA un fajador nato…Entrón a más no poder…Echado para adelante…AMERICO frío…Calculador…Pragmático…Heredó el carácter mesurado, reflexivo y tranquilo, de su papá el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA…CABEZA ha vivido entre las cuerdas desde hace algunos años con la asfixiante presión que desde Los Pinos le hacen llegar un día y otro también…Sabido es y para nada es secreto que el presidente AMLO no soporta que el tamaulipeco jamás se le cuadró como lo han hecho media docena de gobernadores de oposición, quienes a su salida han recibido embajadas como premios a la obediencia…El caso de CABEZA DE VACA es distinto…Que el resultado de esta política de enfrentamiento total del tamaulipeco, con el Presidente AMLO le pueda o no traer repercusiones hasta en el plano personal, esto, dentro de poco tiempo lo podremos ver…Lo cierto es que a partir de octubre el Cabecismo va a estar sometido a una intensa presión política por parte de la nueva administración estatal y el acoso del gobierno federal en su contra, no va a parar…La política dictada desde Los Pinos en los estados que gobiernan es la de asfixiar en lo político a sus adversarios…AMERICO VILLARREAL ANAYA no es de choque…No es frontal para nada…Pero ahora forma parte de un equipo nacional que se distingue por acorralar a sus enemigos partidistas…Y con eso de que AMLO va por retener la presidencia para uno o una de sus “corcholatas”…Por cierto le tocará a AMERICO con todo el poder en sus manos la operación política en Tamaulipas para quien resulte ser el o la candidata de MORENA a la presidencia de nuestro país en las elecciones del 2024…Es muy probable que ya con todo el poder político y presupuestal en el estado que MORENA salga con banderas desplegadas en la elección presidencial…Sea quien sea quien abandere a este partido…A no ser que la oposición en verdad se unan y se pongan de acuerdo…Porque si van a andar como andan hoy en día, peleados y divididos el presidente se los va a comer como un fresco y sabroso flan…Si el PAN, así como el PRI y el PRD siguen como hasta hoy, AMLO se los va a tragar de un sorbo…Del presidente se podrán decir una o mil cosas, pero es un “animal” político en toda la extensión de la palabra…En otro orden de cosas en días pasados anduvo por acá el líder del Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO quien fue recibido como debe de ser por el dirigente local TOÑO HINOJOSA ARELLANO…MUÑOZ CANO reconoció el trabajo desarrollado por el Comité Municipal del Verde que por cierto contó con una cobertura del cien por ciento, en representantes de casilla y representantes generales en Soto la Marina…La verdad es que fue titánico y de reconocerse el trabajo de TOÑO HINOJOSA y su comité si recordamos que trabajaron con escasísimo recurso, pero con muchísimas ganas y lealtad al proyecto de la 4T encabezado por el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Por cierto, Hizo acto de presencia, en esta reunión, el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA…Lo cierto es que LEONEL tiene una muy buena relación personal con MUÑOZ CANO desde hace un buen tiempo…LEONEL ha sido muy claro en cuanto a que está trabajando para el proyecto del Verde , pero todavíano es militante del partido …Comentó que de momento solo está coadyuvando en algunas tareas específicas de ese partido…Ahora lo que esperamos, que así como es la política de ingrata no vayan a salir los del próximo gobierno del estado con que a TOÑO HINOJOSA lo vayan a relegar en la repartición del pastel sexenal y en cambio le vayan a dar espacios que son para el Verde a elementos que no hayan sudado en lo más mínimo la camiseta y que jamás se les haya visto en la campaña del Dr. AMERICO…Pero todo puede suceder…En política como en la vida misma de manera lastimosa y es una realidad ese dicho que reza “unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan”…Lo cierto es que la gran decisión, para la candidatura municipal en el 2024 por parte de la coalición de MORENA-PT-VERDE en su momento la dará el jefe político como lo es el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA y nadie más…Con todo y que en un momento dado, la pudiera encabezar el Verde, para efectos formales…Por cierto a esta reunión con MUÑOZ CANO llegó PEDRO MARES…El buen amigo PEDRO MARES fungió como Director de Bienestar en la pasada administración del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ cuyo equipo la jugó al mil por el TRUKO…Por ahí anduvieron también HUGO ROJO y PANCHO SILVA, así como los hermanos P0LO y CONCEPCIÓN CÓRDOVA, además TOFIC y ARMANDO GARCIA CISNEROS además, la joven CRISTINA ARELLANO MAGDALENO y TADEO HINOJOSA, JORGE BOCANEGRA, ANGELES SALAZAR, ROBERTO AZUARA, PATRICIO MORALES y JOSE DE JESUS… Pues a ver si en la coalición de MORENA-PT-VERDE no se empiezan a pelear desde tempranas fechas por el boleto municipal…Y es que cierto es que dentro de esta triada partidista no son desconocidas las intenciones que también tienen muchos simpatizantes internos para que JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES abandere esta causa política municipal en el 2024…Y la realidad es que JUAN JESUS ha sembrado en territorio guinda de manera más que efectiva y con resultados que le han generado en excelentes calificaciones, ante el próximo gobernador…JUAN JESUS aguantó metralla pesada en plena campaña que le enviaban desde afuera, como también desde adentro…Hablando de gente de MORENA en la pasada edición les comentaba que el ex alcalde NEY TAVARES tiene ya algunos años que forma parte de ese instituto político y es de los elementos que mejores calificaciones electorales le ha presentado al proyecto Morenista ya sea a nivel municipal como regional y estatal…El gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA sabe perfectamente del trabajo realizado por NEY en la pasada campaña en la que fungió como Coordinador de la Estructura Electoral de su campaña, en más de una docena de municipios…NEY no trabajó en las penumbras…NEY asomó y dio la cara ante la gente y aparte lo hizo de una manera más que eficiente, como ha sido su constante dentro de la trayectoria política que posee…Igual de cierto es que el equipo en el poder estatal a partir de octubre por ninguna razón deberán de permitir que la borrachera triunfalista los domine en territorio marinense…Ninguna elección es igual a otra…Cada una tiene sus particularidades…Cada una responde a diferentes circunstancias…En las filas del PAN de momento no se ha visto a nadie que a simple vista traiga ganas de entrarle a la candidatura local…El PAN aún vive la cruda política, de la pasada elección de gobernador y la de alcalde un poco antes…El líder JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ es el menos culpable de los resultados electorales y es que trabajó políticamente con lo que había a la mano y con lo que estuvo a su alcance…La derrota del TRUKO en Soto la Marina se la tienen que repartir entre las diferentes facciones que lo apoyaron…Porque si el resultado hubiera sido positivo, todos los grupos que lo apoyaron se andarían ahora, adjudicando la victoria…Como siempre sucede cuando se gana…Retomando el tema de la coalición de MORENA-PT-VERDE y que tal si para Soto la Marina por la equidad de género se decidiera la candidatura para una mujer?…Digo esto porque se tiene que pensar siempre en todas las posibilidades…No sería descabellado para nada el pensar que en un momento dado por la alcaldía esta coalición decidiera ir con una fémina por la presidencia municipal…Mujeres con capacidad, también tienen y no son pocas…Fácilmente, por esta alianza partidista se pueden contar al menos tres damas que pudieran participar, no solamente de manera digna, sino además con amplias posibilidades de ganar…Y por otro lado, el personal de base o que trabajan por contrato en las dependencias del estado, en nuestro municipio se aprestan para cambiar de color político una vez más a partir de octubre…Hace un poco más de seis años y desde muy antes, eran del PRI después con la llegada de los vientos de cambio se convirtieron al PAN y hoy en día ya se alistan para la mutación que darán hacia el color guinda…Y los titulares de estas mismas oficinas realizan ya los preparativos para el desalojo de sus respectivas dependencias…Algunos se aventaron todo el sexenio…No les fue mal con CABEZA…Pero en la función pública como en la vida misma, nada es eterno…Cumplieron sus seis años con CABEZA DE VACA algunos funcionarios en Soto la Marina como son los casos de JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ en la Oficina Fiscal, así como RENÉ GALVÁN CASTILLO en el Eegistro Civil; JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ en el ITEA y FLORENTINO CASTRO NARVÁEZ en el ITAVU, así como JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO en Micro créditos…En la Delegación de SEBIEN es donde se realizaron más cambios con tres titulares diferentes, como fueron los casos de JULIO LORENZO CRUZ, LUIS MENDOZA ACOSTA y el actual JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ y dos en Regionales de la Educación, LOLIS CASTRO y actualmente MARISSA CEPEDA RODRÍGUEZ…La próxima comalada de funcionarios estatales deberá de estar representada por las diferentes corrientes políticas que jugaron con AMERICO aquí en Soto la Marina…Si es que no desean los próximos inquilinos del estado que en nuestro municipio se presenten las primeras reacciones en negativo…Y es que cierto es que para la victoria de AMERICO se requirió del trabajo político de varias corrientes internas que juegan en nuestro municipio dentro de las filas de MORENA y PT así como del VERDE…Ningún partido por sí solo le hubiera dado la victoria a la cuarta transformación en Soto la Marina y es que la ventaja no llegó a los 400 votos…Más que amarrado FRANCISCO CUELLAR CARDONA para asumir la Coordinación de Comunicación Social en Tamaulipas a partir del uno de octubre… Bien ganada esta posición ya que realizó un exitoso trabajo como responsable de la difusión político electoral de la campaña del ahora gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA….. La lista completa de quienes serán los nuevos Secretarios la dará a conocer el propio gobernador electo este lunes 26 de septiembre… …Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…