Por: Raúl Terrazas Barraza

A unos días del Grito de Independencia

En algunos municipios de la entidad ya comenzaron a trabajar en la organización de los desfiles conmemorativos de la Independencia de México, entre ellos Matamoros y es que, debido a la pandemia de COVID-19 desde hace dos años no hay este tipo de festejos, así que, la gente de todos lados está con ganas de participar tanto en la festividad del Grito de Independencia que es el día 15 por la noche y el desfile al día siguiente.

Por demás está decir que es importante pensar en el festejo de la independencia de manera local, en lugar de ponerse a ver que acontece a nivel nacional en las transmisiones televisivas.

Además, en ciudades como Victoria, la capital de Tamaulipas los ciudadanos podrán escoger entre acudir al Grito de Independencia que dará el Gobernador del Estado desde Palacio de Gobierno o de plano irse desde temprana hora al 17 Hidalgo, porque allí tendrá el suyo el alcalde Eduardo Gattás Báez, quien podría tener de invitado al Gobernador electo de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Faltan 10 días para la ceremonia del Grito de Independencia y alcaldes como Mario Alberto López Hernández de Matamoros, su compañera de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, el de Madero Adrián Oseguera Kernión que son del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, no tienen que pesar en directrices que sean enviadas desde Ciudad Victoria para que limiten sus acciones, menos cuándo estarán a dos semanas de que la administración estatal panista concluya.

En tanto, alcaldes del PAN como Jesús Nader Nasrallah de Tampico, tienen que lucirse el día del Grito y durante el Desfile de Independencia, porque la situación política, aunque desfavorable, está obligado a mantener los presuntos niveles de popularidad y de buen desempeño que las encuestas señalan sobre él, así que, quedar muy bien con los ciudadanos de su municipio es una acción obligada, en virtud de que, después del primero de octubre que viene las cosas cambiarán de manera radical para él.

El Grito de Independencia es quizá el evento más importante en el país, por la connotación que tuvo el movimiento iniciado por Don Miguel Hidalgo y Costilla, llamado el Padre de la Patria, es también una fecha en la cual debe demostrarse el orgullo de la raza, pero, también alimentar el arraigo en la patria, obliga a ver los antecedentes patrióticos y nacionalistas.

Con el paso de los años se han acuñado frases en ocasión del Grito de Independencia, como esa de que, los mexicanos no quieren un país para sus hijos, sino hijos mejores para México o bien aquella que hace ver el simbolismo que tiene el 15 de septiembre en la vida de los mexicanos, porque significa libertad absoluta sea de pensamiento y de acción.

Llama mucho la atención que, mientras en más de una docena de ciudades estadounidenses la celebración de la Independencia de México sea una fiesta muy lucida, en países europeos o de manera particular España, consideren que los 120 millones de mexicanos no celebran con la misma enjundia el Grito de Independencia, incluso, consideran la fiesta como una celebración gubernamental que abarca desde la identificación con los símbolos patrios hasta aquella actitud crítica que piensan en eventos menos populares de aquello que se cree y que, hasta es intrascendente.

El asunto es que, el grito de libertad que lanzó el Cura Hidalgo aquel 15 de septiembre de 1810, identifica a los mexicanos del ayer, antier y de ahora, no le hace que los jóvenes solo piensen que el 16 de septiembre es un día sin clases o de asueto en el cual no tiene que hacerse nada, sin embargo, pensarían diferente si participasen ya sea como parte de los Desfiles o de forma simple como observadores ya que, allí están las raíces de este país y no puede ser posible que las vivan con mayo vehemencia quienes están fuera de México que los que viven aquí.

Hay quienes opinan la noche del 15 de septiembre no debe ser pretexto para la pachanga y la tomada, más bien debe de ser un día y compromiso serio con la patria, de unidad para erradicar la injusticia y pensar en actuar positivo para desarrollar una cultura que a través de la historia y de las artes, con más amor a México y la determinación de hacer patria todos los días.

Claro, cada persona tendrá su forma de celebrar la Independencia de México, en un escenario donde aquello cuestionable es pasar la noche del 15 de septiembre y el Desfile del 16, sin saber de qué se trata, porque fueron muy poderosas las razones que tuvieron los mexicanos citados en la historia de la Independencia y de la Revolución que, con sus ideas lograron cambiar el rumbo de la nación y enfilarla al desarrollo político y social armónico.

Mientras tanto, los colores patrios comienzan a aparecer en todas partes, escuelas, comercios, en las calles, instituciones pública, vehículos y se respira ya el ambiente del Día relevante para los mexicanos en asuntos de civismo, en virtud de que aparecieron los artículos típicos de la temporada, como banderas, banderitas, listones, arreglos tricolores, gorras, camisetas y luces como las que pueden observarse ya en las Paredes del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria y que son admiradas por quienes acuden a la Plaza ubicada allí.

Para cuando llegue el Día de la Independencia, los presidentes municipales de Tamaulipas terminaron de dar los reportes de sus actividades en el primer año de la administración que les corresponde llevar a cabo porque ganaron las elecciones de Ayuntamientos el año pasado. Ya informó la alcaldesa de Nuevo Laredo y en el caso de Ciudad Victoria ya aparecieron en los postes de las calles carteles, que por cierto apenas se alcanzan a ver, en los cuales se da a conocer la fecha en la cual el alcalde Gattás Báez, dará a conocer sus actividades al Cabildo ya quienes quieran escucharlo.