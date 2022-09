EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el Presidente Municipal ANTONIO MEDINA rendirá su tercer informe este próximo 9 de septiembre y lo estará llevando a cabo en la explanada principal a las 19:00 horas…El joven alcalde tiene bastantes obras y acciones que informar a la comunidad de nuestro municipio…Podemos ver acciones emprendidas por su administración que hasta sus adversarios políticos tienen que reconocer como positivas para la sociedad…Por principio de cuentas el joven presidente municipal inició su gestión con un importante programa de pavimentación en la zona urbana…Y el tema del agua en las comunidades no lo ha dejado de lado, pues le ha brindado la atención que esta situación se merece…Que pueda haber algunos renglones en los que aún se está quedando a deber es cierto…Pero la voluntad y las ganas del alcalde por hacer bien su trabajo, nadie las puede poner en tela de duda…Por cierto el pasado domingo puso en marcha el programa de traslado de estudiantes a Ciudad Victoria…Durante una pequeña ceremonia exhortó a los muchachos que cursan sus estudios profesionales en la capital del estado a que le echen todas las ganas del mundo a sus estudios y les reiteró el firme compromiso de su gobierno a todo lo que tiene que ver con el tema de la educación…En verdad que este es un enorme apoyo para quienes como un servidor tenemos hijos estudiando en Victoria…Y es que por ejemplo un transporte de UBER genera un gasto a los padres de familia de 370 pesos en ida y vuelta para cada joven a la semana…Pero si los mandamos en Transpaís aumenta más y es que en ida y vuelta Transpaís te aplica un cobro de 570 pesos…Casi la misma cantidad que se gasta un estudiante de familia modesta, por semana…Claro que los papás que tienen la manera pueden decir que a sus muchachos les dan 2 o 2 mil 500 por semana…Pero la realidad es que la mayor parte de los papás no tenemos esta misma capacidad económica…Entonces con esto se tiene que considerar como muy importante el apoyo del alcalde con el servicio gratuito del autobús, para nuestros muchachos…La verdad es que el promedio de una familia modesta estará de acuerdo conmigo en cuanto a lo difícil que es tener un hijo estudiando fuera de Soto la Marina…Pero igual de cierto es que bien vale la pena el sacrificio…Pues es lo único y lo mejor, que como padres, les podemos heredar…La Educación…En otro orden de ideas los de MORENA ya tienen dirigencia estatal y es que fue electa como líder partidista Yuriria Iturbe….De esta manera ahora si ya se le podrá ver forma a lo referente a un liderazgo formal a los guindas que por cierto ya se frotan las manos ante el pastel sexenal que tienen frente a sus ojos…De seguro que de igual manera los liderazgos se habrán de trasladar a los municipios en donde hasta ahora nadie puede erigirse como dirigente…Y bien que les hace falta un comité directivo formal como en el caso de Soto la Marina por citar algunos…Por cierto, ya que andamos con la gente de MORENA en verdad que no se les entiende a algunos guindas del municipio que ponen mantas de CLAUDIA SHEINBAUM frente a sus casas a la vista de todo el mundo y luego se hacen los ofendidos porque se publican dichas mantas en este medio de comunicación…Con todo y que sean notas meramente informativas y ni los nombres de las familias de esos domicilios se mencionan…Digo esto porque si están simpatizando con SHEINBAUM pero no quieren que la gente se entere, pues muy sencillo, no las pongan a la vista de todo mundo…En otro orden de cosas, quiero recordar desde este espacio a quien fuera un gran amigo del que escribe como lo fuera el Dr. JOSE MALDONADO AQUINO quien desde que llegó a Soto la Marina siempre nos brindó una fraterna amistad…Misma que fue correspondida por quienes formamos parte de esta casa editora y de un servidor en lo particular y mi familia…JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES acudirá en fechas próximas al Congreso Nacional de MORENA en su calidad de Consejero Estatal…Así me lo comentó en días pasados…Igual de cierto es que en la dirigencia estatal del Partido Verde sí están pidiendo al gobernador electo un par de posiciones en los puestos del estado que se renovarán en Soto la Marina a partir de octubre…Así me lo comentó una creíble antena de la capital del estado…Pero claro que los de MORENA también están pidiendo la mayor parte del pastel sexenal en este municipio…Para los del PT sabrá DIOS a que santo le estarán rezando para ser tomados en cuenta en la próxima repartición estatal…Igual de cierto es que hasta ahora no conozco a nadie que ande perdiendo tiempo e incluso dinero en ocasiones y que lo anda haciendo sin interés de un puesto, en una campaña política…También es verdad que no pocos de los próximos funcionarios del gabinete que se asegura que estarán con AMERICO VILLARREAL ANAYA tienen cargando tras de sí un fuerte tufo e inconfundible olor a reciente pasado priista…Muchos de ellos formaron parte de los sexenios tricolores que encabezaron EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y MANUEL CAVAZOS LERMA e incluso algunos, que no pueden esconder el fierro y la señal de TOMAS YARRINGTON RUVALCABA…Pero tenemos que darles el beneficio de la duda y esperar a que suceda el milagro de que con tan semejante giro político que han dado les pueda llegar la anhelada transformación mental, política y espiritual para que sepulten su pasado tricolor y se “purifiquen” al estilo de la 4T…Esperamos que todos los que van a ser funcionarios con AMERICO en verdad se pongan la camiseta de Tamaulipas a todo lo que da…Y que AMERICO les exija números y resultados que impacten en beneficio de la gente…AMERICO llegará a la gubernatura a partir del uno de octubre y va a llegar dentro de un escenario de altísimas expectativas, por parte de la sociedad, que le dio su voto el pasado mes de junio…AMERICO es nacido en Ciudad Victoria…Quiere mucho a la capital de Tamaulipas y los victorenses esperan que le vuelva a dar el señorío y la elegancia que ha perdido en gran medida en los últimos años nuestra querida capital…No tendrá pretextos AMERICO para no darle resultados a su gente…Cuenta con todo el poder político y presupuestal de la federación que encabeza el presidente AMLO…Si muchos en Tamaulipas aseguran que los apoyos de la federación han escaseado por la pésima relación entre el actual gobernador CABEZA DE VACA con AMLO, ya no podrán decir lo mismo ahora que entre el gobierno de AMERICO VILLARREAL ANAYA a quien el presidente quiere bien…Por ello es que los tamaulipecos bien nacidos esperamos que a nuestro estado le vaya mucho mejor a partir del mes de octubre…En otro orden de ideas, el Alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO puso en marcha el ciclo lectivo actual en la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito…Lo recibió al igual que a otras autoridades civiles y educativas presentes el director de ese plantel FRANCISCO JAVIER DE LEÓN ARRATIA…Hizo uso de la palabra de igual manera la Lic. MARISSA CEPEDA RODRÍGUEZ como Jefa del CREDE y representante de la SET en Soto la Marina…De las “corcholatas” del presidente AMLO por la candidatura presidencial de MORENA al parecer en nuestro municipio las tendencias hasta ahora favorecen a la jefa del gobierno de la capital del país CLAUDIA SHEINBAUM…Son fácil más de una docena de casas particulares en las que tienen colgadas las mantas de CLAUDIA…Del Secretario de Relaciones Exteriores, MARCELO EBRARD y del de Gobernación, CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ no se ve nada todavía…Del líder del senado RICARDO MONREAL todo indica que irá por la libre en el juego presidencial próximo…No lo quiere el Presidente AMLO…Pero en cambio es asediado al mismo momento, por importante número de políticos de la oposición…Puede MONREAL aparecer como candidato a la presidencia…Es lo más seguro…Pero igual de seguro es que por MORENA no lo será jamás y es que el presidente no tolera que alguno de sus cuadros tenga independencia o luz propia…Y la verdad es que MONREAL tiene luz propia y una viveza política fuera de toda duda…Su futuro?…Eso nadie lo podemos saber…En temas locales, para comentarles que este mes se estarán cumpliendo 50 años de que la Secundaria Técnica 12 abrió sus puertas a la comunidad estudiantil de Soto la Marina…Durante todos estos años la Técnica a contribuido a formar jóvenes de bien para la sociedad…Algunos ya profesionistas y otros tantos dedicados a diferentes ramas de la vida laboral que recuerdan con cariño a este que fuera su plantel de secundaria…Sería injusto mencionar algunos maestros y maestras de gran calidad que han pasado por las aulas de la institución y otros tantos más que hoy en día imparten en la técnica y es que podríamos omitir algunos de ellos y no sería justo…Tuvimos oportunidad en días pasados de estar en la oficina del Director de Deportes del Ayuntamiento, CHANITO DEL REAL y la verdad es que tiene material de sobra en cuanto a pruebas e imágenes del trabajo que ha estado realizando y la realidad es que lo ha hecho muy bien…En su oficina cuenta con una amplia colección fotográfica del sin número de eventos y torneos de diferentes disciplinas que ha tenido a bien organizar con el respaldo de su jefe el Alcalde TOÑO MEDINA…Pues en estos días se han incrementado las fallas en el servicio por parte de la CFE a lo largo y ancho de nuestro municipio…La verdad es que los empleados de la paraestatal no responden con una gran eficiencia ante los reportes que realizan los usuarios…Y eso que los de la CFE dicen que nos brindan un servicio de “calidad mundial”…Tal parece que los de la CFE “disfrutan” con el sufrimiento de los usuarios cuando hacemos algún reporte de fallas en nuestros hogares…La página electrónica de este medio de comunicación por lo general recibe media docena de reportes de fallas en el servicio de energía eléctrica…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…