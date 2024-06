EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la candidata de MORENA-VERDE-PT en este municipio, GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ se llevó la victoria electoral por la presidencia municipal de Soto la Marina el pasado dos de junio…GLYNNIS realizó un trabajo de campaña incansable por la zona rural así como en nuestra cabecera municipal acompañada por su entusiasta equipo de campaña…GLYNNIS ha entrado por la puerta grande de la política marsoteña y es que se ha llevado el triunfo por la alcaldía apenas en esta que fue su primera aventura electoral…Nadie en su sano juicio le debe de rebatir mérito alguno a GLYNNIS pues hizo todo lo que justamente tenía que hacer para ganarse el apoyo de la mayoría de la comunidad de electores que acudieron a sufragar en las casillas que les correspondían…Poco más de seis mil ciudadanos de Soto la Marina con su credencial en mano le dieron un SI al proyecto de gobierno que GLYNNIS les planteó desde el inicio y hasta el final de la campaña electoral…Del desenlace de una campaña se pueden decir una y mil cosas, pero como lo dejé plasmado en este mismo espacio hace un par de semanas, la política no es para débiles de mente…La política es el arte de la guerra en lo que tiene que ver con lo electoral y quien se mete a estos pantanosos terrenos sabe muy bien a lo que se va a enfrentar…En la grilla como en la vida misma se tiene que tener certeza de miras en los propósitos que te hechas a cuestas y por lo tanto en la política te tienes que mentalizar para cualquier resultado aunque luches con todos tus afanes por lograr el triunfo…Me gustó el mensaje de GLYNNIS ante sus seguidores el dos de junio por la noche en el que ponderó que habrá de gobernar para todos y en donde resaltó su respeto hacia el trabajo que desarrollaron sus oponentes TOÑO MEDINA y CARMEN RIVERA del Independiente y del PAN-PRI respectivamente…Dijo en parte de su mensaje que habrá de gobernar para todos y creo que esta fue una parte toral y un mensaje de aliento a nuestra comunidad pues no va a gobernar con el odio de aliado y apretujado en sus manos, sino más bien con la humildad y el buen corazón con los que se debe de ejercer el poder…Igual de cierto es que el mensaje de GLYNNIS esa noche sus seguidores no lo esperaban diferente pues a lo largo de la campaña, jamás difamó ni calumnió a sus adversarios de quienes siempre se expresó con respeto las pocas ocasiones que los llegó a mencionar…Es GLYNNIS una joven marsoteña, profesionista, como licenciada, sin pleitos en su mente ni cosas por el estilo, de ahí que la comunidad de Soto la Marina tiene los elementos necesarios a la mano que nos permitan pensar que habrá de ejercer de manera óptima, el poder de la alcaldía para mejorar el entorno de nuestra comunidad y de la población en lo general…Del Dr. TOÑO MEDINA pues podemos decir que encabezó una campaña incesante…No descansó un solo día en su propósito reeleccionista pero en esto como en todas las tareas electorales el pueblo con credencial en mano es el que tiene la última palabra y pues las mayorías eligieron el proyecto que les presentó GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ quien a partir del uno de octubre se convertirá en la alcaldesa más joven en la historia política local…Creo que los comentarios que hoy en día se puedan verter respecto al desenlace de la elección municipal ya son a toro pasado…Y de igual manera a nadie en su sano juicio se le obliga a votar por la fuerza a favor de tal o cual proyecto, pues el ciudadano en la soledad de la urna le da el rumbo que él quiere a la boleta electoral que tiene en sus manos…Al elector en la soledad de la urna nadie lo manipula ni le mueve la mano para dirigir su voto pues en esa soledad le dan el giro que ellos desean a su sagrado voto electoral aunque a los candidatos les hayan jurado otra cosa…Y esta ocasión la comunidad de Soto la Marina con su voto como poderosa arma definió la elección a favor de GLYNNIS…Al parecer los dos espacios opositores en el próximo cabildo serán uno para el Independiente y el otro para el PAN…Lo que pasa es que el PAN como tercera fuerza política al parecer rebasó con un poco el 1.5 por ciento de los votos lo que le daría un lugar en el cabildo que entrará en funciones a partir del uno de octubre…De esta manera quedaría fuera MARGARITA OLGUIN quien era la segunda propuesta Independiente al cabildo…Pero vamos a esperar un corto tiempo para que la autoridad electoral nos de un veredicto legal, en ese sentido…CHANO DEL REAL sí está más que amarrado para hacerse de un lugar en el próximo cabildo al haber sido propuesto como primer regidor por el Independiente…Total que el presidente del Consejo Municipal Electoral, LUIS ALBERTO SALAS RODRÍGUEZ dio por terminado el conteo final y de igual manera encabezó la entrega de su constancia de mayoría y como presidenta municipal electa a GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ quien estuvo acompañada por una multitud en tan importante evento…LETY MAGDALENO y FELY BERNAL, así como el compadre JUAN ALBERTO GARCIA MORALES de la zona urbana, así como ADO de allá de “Miguel de la Madrid” entre otros, como CHEMO CEPEDA de La Pesca y FERNANDO MARTINEZ PACHECO de “La Piedra” aparte de NONO RAMÍREZ de Benito Juárez entre muchos más, no cabían de la emoción el pasado miércoles por la tarde noche…Ni que decir de la emoción que embargaba al padre de la presidenta municipal electa, el empresario JORGE JIMENEZ baluarte de este triunfo político y sus demás familiares entre las que sobresale su hermana FERNANDA, quien tuvo mucho que ver en el desarrollo de la exitosa campaña…Pues nuestra estimada amiga ARELY ACOSTA MENDIOLA no pudo acceder a la próxima legislatura en el congreso local, ya que no le alcanzaron los votos el pasado dos de junio…Se tenían importantes expectativas porque en este XVI Distrito local el PAN su partido cuenta con casi el 80 por ciento de las alcaldías alineadas por el albiazul, pero la gente en las urnas decidió por la propuesta de MORENA y pues como la voz del pueblo es la voz de Dios ya ni que hablar…De todos modos esta fue una experiencia política muy importante para la joven profesionista marsoteña a quien en un futuro con toda seguridad se le seguirán abriendo horizontes políticos de participación…El dirigente de los taxistas de nuestro municipio RICARDO CASTILLO en el plano personal le apostó sus afanes políticos a favor de GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ y le atinó…Pocas ocasiones se equivoca al buen RICHARD en lo político y esta vez la volvió a hacer…De igual manera la voz del rey de los deportes en nuestro municipio como lo es Don JUAN LARA NUÑO es otro de los que se alineó por el lado de GLYNNIS y se lleva otra estrella política a su pecho…Lo cierto es que las victorias tienen muchos hijos y las derrotas son huérfanas…Con GLYNNIS con seguridad que no van a faltar los que se quieran adjudicar como merito propio el triunfo electoral…Pero la verdad es que en ambos lados no todos son culpables de la derrota de TOÑO MEDINA, como de igual manera no todos son los cerebros del triunfo de GLYNNIS…Lo cierto es que la victoria de GLYNNIS se tiene que considerar transparente además de justa si tomamos en cuenta la feroz lucha que se desarrolló en el día a día en la búsqueda del favor de la gente por parte de quienes aspiraron a la presidencia municipal…Pues como cada tres años sucede creo que la gente que trabaja actualmente en la alcaldía debería ya de estar planeando la segura salida de sus respectivos espacios laborales…Tienen poco más de tres meses para planear bien su futuro laboral, ya sea en el plano particular o bien en otros espacios en donde puedan desarrollar un trabajo de acuerdo a sus capacidades o a su preparación académica…Nadie tiene porque llorarle a la presidencia municipal pues muy cierto es que ese lugar no está escriturado a favor de nadie en lo personal…Por lo tanto, nadie se debe de encariñar con un lugar que no es de su propiedad…Y nadie se ha muerto de hambre por dejar de trabajar en la alcaldía marsoteña…Se van a ir muchos y otros tantos van a ocupar estos mismos lugares y Soto la Marina seguirá adelante con su problemática de mas y mejores servicios y en la exigencia de mejores planos de desarrollo comunitario y cada quien haciendo lo propio para sacar el pan de cada día para los suyos…En ese sentido es importante subrayar que así como se han presentado algunos avances en ciertas áreas de la gobernanza de igual manera tenemos por delante un mundo de acciones pendientes, por desarrollarse por parte de la próxima administración local a la que la ciudadanía le brindó toda su confianza en el desarrollo del proceso electoral del pasado domingo…Lo cierto es que en estos nuevos tiempos políticos que estamos viviendo es necesario puntualizar que hoy en día en Soto la Marina la presencia política es por parte de corrientes o grupos de nueva o reciente creación como lo son las marcas JIMENEZ y MEDINA…La marca JIMENEZ se ha llevado las estrellas políticas en el agarrón de este año y hará todo lo humanamente necesario, para trascender más allá de lo que será el próximo trienio…De esto podemos estar completamente seguros y es que tenemos los elementos así como los argumentos necesarios a la mano para adelantarles lo que estoy escribiendo…Por esta ocasión la marca MEDINA acaba de recibir su primer descalabro electoral desde que decidieron entrar a la parcela política municipal y me puedo imaginar que este resultado adverso no se lo esperaban…Tienen los MEDINA largos tres años para pensar y analizar a conciencia porque el voto de la comunidad de Soto la Marina no los favoreció como sí sucedió en las dos anteriores campañas…En una derrota de cualquier tipo se tiene que pensar en que se falló o en donde no se hizo lo correcto para mejorar en proyectos posteriores…Lo cierto es que a partir del uno de octubre GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se convertirá en la nueva presidenta municipal de Soto la Marina y con ello se cimentará, como una figura importante y refulgente de la política local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…