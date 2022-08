EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Un mes y medio más y el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA estará tomando protesta como Gobernador de Tamaulipas…Se espera que con el Dr. AMÉRICO se vaya a contar con un nuevo estilo de gobernar en nuestro estado…No tiene por qué ser extraño que vaya a gobernar diferente al actual ejecutivo FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Pues ni entre hermanos existen coincidencias al cien por ciento…Se percibe que el proceso de entrega recepción entre las administraciones saliente y entrante no va a ser de lo más tersa…Pero es un proceso al que la ley exige que se desarrolle a través de mecanismos y reglas muy claramente establecidas, desde antes…La llegada de SANTIAGO NIETO como responsable del equipo de transición del Dr. AMERICO le ha venido a inyectar mucha más tensión al asunto y es que nadie en Tamaulipas ignoramos la tirria existente entre CABEZA DE VACA y el primero…No es un secreto que muchos de los elementos cercanos al próximo gobernador desean con toda su alma que su jefe se le vaya con todo al actual gobernador…Que se incendie el estado, en lo político, desean, no pocos…Pero la verdad es que el Dr. AMERICO heredó no solamente muchos rasgos físicos de su papá el ex gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…También le heredó el carácter mesurado y sereno que le permitirá tomar medidas y acciones bien pensadas más que con el corazón, con el cerebro…Que CABEZA le va a dejar un estado en buenos niveles de seguridad es un hecho que no pueden negar ni los más fanáticos Americanistas…Se vive en un Tamaulipas mucho más seguro que el de hace seis años…Que de igual manera el sexenio que va de salida se vio muy limitado en otros rubros, es igual de verdad…Me dicen por otro lado que en torno al gobernador electo se tienen excelentes comentarios sobre el trabajo que algunos de los responsables electorales realizaron en la pasada campaña estatal…Se refieren claro está a los responsables de las zonas en las que se ganó como en el caso del Coordinador Regional de por acá NEY TAVARES quien tuvo a su cargo este tema en ocho municipios…Igual de cierto es que en Soto la Marina se sigue recordando a NEY como uno de los alcaldes que más trabajo presentó, en el rubro de la obra pública…Hablando de ex alcaldes marsoteños, estoy con la impresión de que LEONEL ARELLANO OCHOA pudo haber quedado muy bien posicionado con la próxima administración en Tamaulipas si se hubiera decidido a abrirse al mil por ciento por el Dr. AMÉRICO…Sabemos que sí simpatizó el de La Pesca con el proyecto del ahora gobernador electo, pero como que nunca se animó a salir al ruedo político, de manera frontal y abierta…Y en política como en la vida misma, tienes que marcar territorio y exhibir tus ideales, sin medias tintas…Igual de cierto es que es un enigma el camino político que a corto plazo habrá de tomar don ALEJANDRO ZÚÑIGA quien echó todas sus canicas a favor del proyecto del TRUKO por medio del PRD…Le puso todas las ganas del mundo don ALEJANDRO a la campaña del TRUKO…Pero la realidad es que los mayores adversarios los tuvo el equipo de don ALEJANDRO ZÚÑIGA dentro de los mismos que andaban en esa campaña…Algunos que se decían cercanísimos al TRUKO se quisieron comer solos el pastel que todavía ni en el horno se encontraba…Voten por el PAN no lo hagan ni por el PRI ni por el PRD expresaban algunos y algunas que se ostentaban como gente cercana al TRUKO…Ya estos son comentarios a toro pasado…Pero les pueden servir estas malas prácticas para que no las realicen en próximas campañas…Sus adversarios políticos, no estaban adentro…Estaban en frente!…En caso de que el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTU decidiera ya no participar en política, quien de sus allegados les gustaría para estar al frente de este equipo?…O solamente que el médico ABEL tenga ganas de seguir liderando su grupo…Ya veremos y el tiempo pondrá las cosas en su lugar…Lo cierto es que el médico ABEL sufrió en carne propia la traición y la deslealtad tan propia del ser humano…Gentes que hasta la última quincena cobraron en su gobierno el día de la elección municipal salieron de sus casillas con el cuchillo de la traición, todavía chorreando sangre…Lo bueno es que el karma les pegó en la cara al no ser tomados en cuenta por el ahora alcalde TOÑO MEDINA quien de seguro pensó que así como traicionaron al médico ABEL en su momento a él le harían lo mismo…Por otro lado lo que es un hecho es que todos los funcionarios del estado asignados a nuestro municipio ya deberían de estar poniendo en ordenes sus respectivas dependencias…Unos primero y otros quizás un poco después, pero todos van a ser sustituidos por la gente del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…La semana pasada estuvieron en nuestro estudio la buena amiga ROCIO LARA y la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO…Nos comentaron sobre el proyecto de “Radio Mar,” en la frecuencia modulada en Soto la Marina y que estaría iniciando sus transmisiones a partir del 15 de septiembre…Claro que les agradecemos que haya elegido precisamente a El Redactor para dar a conocer oficialmente sobre esta nueva empresa de comunicación en nuestro municipio…Soto la Marina está teniendo un desarrollo importante en estos últimos tiempos…Soto la Marina va que vuela para convertirse en unos pocos años en una importante ciudad…Las bases se están sentando de manera óptima en estos últimos años…Ni el Covid con su maldita presencia ha podido frenar el desarrollo de nuestro municipio como sí es el caso de otras localidades…Que tenemos necesidades y carencias de diferente tipo como todas las comunidades es cierto…Pero la verdad es que como pueblo y como municipio gracias a DIOS hemos podido soportar tan difícil temporada como es el caso particular de la pandemia Covid…Pues seguimos creciendo como municipio a un muy buen paso…Me comentó el líder del partido Verde a nivel local TOÑO HINOJOSA ARELLANO que se estará iniciando con un intenso trabajo de afiliación partidista…También es cierto que hay muchas probabilidades de que TOÑO sea ratificado como dirigente en Soto la Marina…El mes que entra se celebrará el Día del Locutor en nuestro país…Por lo pronto les adelantamos la invitación que le hemos hecho a mi amigo y compadre JUAN ALBERTO GARCÍA MORALES “La voz del Pueblo” para que nos acompañe en nuestro estudio con una entrevista en vivo…Ahora que MORENA será gobierno en Tamaulipas, por fin se decidirán a integrar comités en los municipios?…Digo esto porque en todo el estado solamente se cuenta con encargados partidistas…Me imagino que el Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS va a ser de los beneficiados políticamente en el nuevo sexenio…Tiene el Prof. HUGO una importante trayectoria partidista dentro de la comunidad guinda…Cuenta además con el padrinazgo político de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL uno de los hombres de mayor cercanía con el gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA…Tiene importante trabajo de campo con la gente…Entonces podemos pensar que el profe. HUGO ROJO va a quedar bien posicionado a partir del mes de octubre…Pues un importante producto de la canasta básica de las familias de Soto la Marina como es la tortilla acaba de aplicarse un aumento y es que de 22 pasó a 25 pesos el kilogramo ante el mostrador…No es culpa de los comerciantes de la masa…Son los aumentos que a ellos se les aplican en los insumos los que han generado que hasta la tortilla esté a punto de convertirse en un artículo de lujo en nuestras mesas…Pero el presidente AMLO dice que en nuestro país vamos “muy bien”…En nuestro país no hay carestía ni hay inflación expresa a diario desde su púlpito mañanero…Excelente respuesta y positivos comentarios son los que se generaron en nuestra página electrónica con la publicación del Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA y su hermano ARNOLDO en días pasados…Los dos, personajes muy respetados dentro de la sociedad marinense…El Profr. LEONEL ya sabemos, fue alcalde dos ocasiones en nuestro municipio además de líder de una importante corriente política de la que emergieron muchos presidentes municipales y diputados, entre otros…Por su parte ARNOLDO un comerciante de abolengo con sus depósitos “El Aguaje” primero y después “La Jarrita”…ARNOLDO siempre con una charra o un chiste que hacía reír a sus clientes…En fin, creo que sin ellos verdaderamente proponérselo, forman parte de la rica historia de destacados marsoteños…Honor a quienes honor merecen!…Sus hermanos CÉSAR y NAPOLEÓN de igual manera donde se paraban a platicar de inmediato se les formaba una rueda de amigos que ya sabían que de sus labios iba a salir una sabrosa talla o un chiste de cualquier color…La verdad es que nuestros respetos por los trabajos que se estén realizando en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, rumbo a las fiestas patronales y de aniversario de Soto la Marina…Y con lo que todavía le falta, les podemos asegurar que este recinto católico de los marsoteños, quedará de lujo!…El alcalde TOÑO MEDINA hizo entrega de 62 tinacos rotoplas de subsidio, al mismo número de familias de nuestro municipio el pasado jueves en el auditorio local…Lo acompañó en este evento el director de SEBIEN del Ayuntamiento LUIS ACOSTA MENDIOLA…Le agradeció al alcalde por este apoyo la señora LORENA HERNÁNDEZ…Por lo que vemos el joven presidente municipal para nada se distrae en cosas de política…Está entregado al cien por ciento a la entrega de apoyos para la comunidad…Entiende muy bien el Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO que estos son tiempos de gobernanza y los aprovecha muy bien…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…