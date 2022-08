EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES fue electo como Delegado al Congreso Estatal de MORENA en donde se elegirá la próxima dirigencia en Tamaulipas…Es una buena decisión la de los Morenistas de este distrito, pues el Lic. JUAN JESUS tiene la camiseta guinda de lo más puesta y con hechos se ha encargado de demostrarlo…Más allá de situaciones o diferencias de cualquier tipo que pueden existir hacia el interior de MORENA en nuestro municipio, nadie en su sano juicio puede poner en tela de duda la lealtad política que le ha demostrado al proyecto del por ahora gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA…El futuro político que le espera a partir del uno de octubre, ese es otro tema…El destino político que le espera a JUAN JESÚS depende del próximo gobernador…Como le espera a todos los que se la rajaron en este que fue el proyecto ganador en Tamaulipas…Claro que hay otros políticos marinenses que también se entregaron al mil en la campaña del doctor…Y que también aspiran a ocupar posiciones en la próxima administración estatal…Por cierto, no debería de causar extrañeza si en un momento dado algunos cuadros marsoteños aparezcan en puestos estatales, en Ciudad Victoria…Pues tampoco es que todos los Americanistas con influencia a fuerzas quieran estar en Soto la Marina…Lo cierto es que no pocos priistas que formaron parte del equipo del TRUKO en nuestro municipio ya están más que puestos para jalar con la cuarta transformación…De hecho, votaron por AMERICO formando parte de la estructura electoral del TRUKO por el tricolor…Dicen que en el equipo del TRUKO nunca les dieron su lugar…Que los veían como contrarios, siendo que andaban en el mismo barco…De ahí que de última hora votaron por AMERICO…Creo que la derrota para la gente del PAN que es realmente quien encabezó el proyecto del TRUKO les habrá de servir y mucho para analizar a fondo las causas de su derrota…Aunque al menos en Soto la Marina no hay que ser muy duchos para llegar a la conclusión de que fueron víctimas de sus propias y marcadas diferencias…Todos contra todos…Peleándose entre los mismos un pastel que ni en sueños era suyo todavía…Ahí está el resultado de sus celos…El ostracismo político les espera a los panistas, priistas y perredistas… Seis años a la banca los que se queden en esos partidos…A pero en plena campaña, unos andaban, en una esquina y otros en la otra…Se olvidaron por completo que el adversario estaba en otro lado…Ahí tienen ahora el resultado…Seis años en la banca son muchos…Cuando estás adentro se te hacen pocos…Pero afuera, son una eternidad…En fin, las condiciones políticas están servidas para que los de Morena puedan acceder a la alcaldía dentro de dos años…Tendrán como aliados al próximo gobernador y al presidente de la república…Allá los guindas si replican lo que acaban de hacer los azules con eso de pelearse entre ellos mismos…La mesa está servida para que los de MORENA-PT hagan historia política de la buena en nuestro municipio…Pero si repiten la historia de los del PAN se pueden llevar una monumental sorpresa…Y es que el pueblo así como da, también quita…Todo está en no tropezarse con la misma piedra…Los liderazgos guindas locales como son los casos de JUAN JESÚS HERNANDEZ TORRES, HUGO ROJO y NEY TAVARES deben de abrevar de las experiencias que acaban de sufrir los panistas…Bien se pueden repartir las parcelas o cotos de poder…Pero despedazarse entre ellos mismos, no va a ser la solución ni la fórmula para que accedan al poder en Soto la Marina…Tienen que recordar los liderazgos Morenistas que cada elección es diferente a las demás…Enfrente siguen teniendo a un alcalde como lo es LUIS ANTONIO MEDINA JASSO muy bien posesionado ante la comunidad…La derrota del TRUKO en nuestro municipio no tiene que ser precisamente una caída monumental para el presidente municipal…LUIS ANTONIO MEDINA IASSO jugó por el TRUKO…Pero de ninguna manera se le puede enjaretar el total resultado adverso del pasado mes de julio…Y es que todos sabemos que también jugaron otros grupos políticos a favor del de Xicoténcatl…Por lo tanto el resultado adverso para el TRUKO en nuestro municipio no tiene por fuerza que llevar la firma única del alcalde…Dentro de la campaña del TRUKO en Soto la Marina participaron varias corrientes, no fue una sola…Aproximadamente una semana es la que se pudo observar al alcalde como en cierto estado de shock por la derrota del TRUKO pero igual a los ocho días o menos ya andaba entregando obras y apoyos a la comunidad, lo que da nos da una idea clara de su fortaleza sicológica…De ahí que pueden estar muy equivocados quienes pretendan hacer creer que el alcalde está tras las cuerdas en lo político…Que a lo mejor con el nuevo gobierno del estado se le pudieran dificultar algunos temas es igual de cierto…Pero en territorio marsoteño la imagen del joven alcalde está bien posicionada…Es la mera verdad…Lo cierto es que ahora el alcalde deberá de pensar y muy bien respecto a su futura participación en lo político…Es decir si va a seguir participando en las filas del equipo panista del TRUKO…O si le va a dar por otra franquicia política diferente a los azules…Y es que igual de verdad es que la marca MEDINA sigue estando fuerte y con mucha presencia dentro de la arena política en Soto la Marina…O hay otras corrientes azules, verdes o rojas que puedan decir que tras la derrota del TRUKO hayan quedado fortalecidas?…Claro que todos los que jugaron en la alianza Vamos por Tamaulipas resultaron derrotados…Pero posterior a esto que partido o grupo quedó menos debilitado en lo político?…El grupo de ABEL GÁMEZ o el de HABIEL MEDINA o los funcionarios del estado o el de don ALEJANDRO ZÚÑIGA?…Se me hace que cada una de estas corrientes tienen el suficiente tiempo para analizar a fondo sobre sus participaciones futuras…Por cierto me aseguran que aunque falta mucho tiempo, pero que los CASTRO van a buscar la candidatura del PAN rumbo a las elecciones locales del 2024…Por cierto se irán a acordar en la cúpula estatal del próximo gobernador de elementos como el líder del Verde en el municipio TOÑO HINOJOSA en eso de invitarlo a la mesa del señor?…No tengo a la mano los números exactos de los votos que en el municipio le aportó el Verde al Dr. AMÉRICO, pero TOÑO jugó limpio y de buena fe…Sería un ingrato el dirigente estatal MANUEL MUÑOZ si se olvida de cuadros como TOÑO HINOJOSA quien siempre lo atendió de lo mejor las veces que en la campaña lo visitó aquí en nuestro municipio…Porque me dicen que MUÑOZ CANO ya está amarrado para un cargo en el próximo gabinete en Tamaulipas…Pero se irá a olvidar de los que realizaron la chamba política en los municipios?…En otro orden de ideas, me dicen que el regidor de Morena HUGO ARELLANO está trabajando muy de cerca con el alcalde, LUIS ANTONIO MEDINA en eso de aprobarle diversos proyectos que tienen como destino, el bien de la comunidad…Hablando de temas que tienen que ver con el cabildo de Soto la Marina cuando se han presentado algunas temáticas delicadas el alcalde ha mostrado temple, serenidad y madurez lo que la ha permitido salir airoso de algunas interrogantes que se le presentan por parte de algunos integrantes del cabildo…Esto nos habla de una madurez política y personal del joven alcalde que no se prende a la primera en algunas ocasiones en las que cualquier otro en su lugar, podría haber explotado…En otro orden de ideas, me dicen que el respetado periodista FRANCISCO CUELLAR CARDONA está más que amarrado para asumir la Coordinación de Comunicación Social a partir del uno de octubre que inicia el sexenio de su jefe el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA…CUELLAR viene desde abajo y sus inicios dentro del mundo del periodismo están sustentados en la talacha diaria…Y bueno pues ahora de manera más que justa se le menciona con muy amplias posibilidades de asumir la jefatura de prensa en Tamaulipas a partir del sexenio guinda en nuestro estado…Se dice que de Soto la Marina se podría incorporar al menos un político de estos lares a la administración estatal próxima…Podría ser a un cargo de nivel director…Pero a nivel Tamaulipas, lo que no sería poca cosa…Para el próximo mes de septiembre se viene la promoción del Mes del Testamento de acuerdo a lo que me comentó, el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN quien es el titular de la Notaría 303 de aquí de Soto la Marina…En este tradicional Mes del Testamento se aplican descuentos hasta de un cincuenta por ciento, indicó el fedatario local…Hay que aprovechar todas aquellas personas que no tienen en orden legal tan importante trámite…No les dejen pleito a sus familias, si tanto las quieren…Los precios en artículos de la canasta básica, andan por las nubes…Todo está subiendo a un porcentaje, súper elevado…Las amas de casa no saben cómo hacer rendir el ingreso monetario de los jefes de familia…El presidente AMLO dice que estamos muy bien en economía…Y mucha gente no le echa en cara la situación por la que atravesamos, pues con el depósito que cada dos meses les hace en los diferentes programas, los tiene con la boca cerrada…Pero la verdad es que más allá de lo generoso que es el presidente con estos apoyos, la escalada de precios en la canasta básica está causando estragos en la economía de las familias de nuestro país…El Profr. JUAN MANUEL AZUARA MONTELONGO del Ejido el Sabinito expresó en nuestra red social su agradecimiento hacia el presidente municipal TOÑO MEDINA por los trabajos de rehabilitación del espacio que fungirá como Centro de Salud de esta localidad enclavada en la Sierra de Tamaulipas y que pertenece a Soto la Marina…La señora IRMA JASSO DE MEDINA mamá del alcalde TOÑO MEDINA sin tener precisamente un cargo honorífico en el sistema DIF municipal desde su posición particular, como parte, de la sociedad marsoteña bastante le ayuda en acciones de apoyo a familias de sectores vulnerables de Soto la Marina…La señora IRMA dedica parte de su tiempo a la atención en temas que tienen que ver con la solución a diferentes problemáticas de gente muy necesitada, de nuestra comunidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…