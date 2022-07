POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Todos deseamos que la transición que viene no se convierta en un periodo de crisis, los ciudadanos indudablemente votaron a favor de un cambio, un cambio que fortalezca la confianza, que construya, que sea capaz de conservar lo que ha funcionado y transformar lo que necesita modificarse. Aunque una cosa es el Poder Ejecutivo y otra el Poder Legislativo, está claro que los señores diputados de filiación morenista tienen que aprender a partir del 1º de octubre su nuevo papel, ya no serán oposición, sino constructores de la transformación ofrecida.

Ojalá, a los morenistas del Legislativo no les ocurra lo que a diputados del PRI, que nunca aprendieron a ser oposición, aquí es lo contrario, esperamos que no se queden en el papel de continua protesta contra sus oponentes, que si bien tendrá mucho que discutir, ojo, en la Tribuna, para construir condiciones favorables para el nuevo gobierno, pero que no sea postura permanente el conflicto y enfrentamiento mediático que solo conduce a crear un clima negativo para tomar acuerdos constructivos.

Es el tema de seguridad la principal asignatura que debe aprobar en su ejercicio el gobierno de Morena próximo a conducir el destino de Tamaulipas. Preocupa al sector productivo que los avances logrados durante el sexenio que está por concluir desaparezcan, y con ello las condiciones de reactivación económica que se recuperaron. Eso es tema en los cafés y en los corrillos políticos.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas dan certeza de que la labor de la Policía Estatal de Apoyo Carretero, sumada a la operación de 23 estaciones TAM de Policía, han sido fundamentales en la estrategia de seguridad en el estado y factor que ha incrementado la confianza de los viajeros en el uso de las carreteras en la entidad.

El bando adversario al actual gobierno, ha intentado demeritar el papel que desempeñan las “Estaciones TAM”, situadas de manera estratégica en todas las regiones de Tamaulipas al estar separadas una de otra por 50 kilómetros, lo que da una cobertura de apoyo y asistencia en las principales carreteras, al estar dotadas estas unidades con policías las 24 horas, además de contar con patrullas que realizan recorridos simultáneos y de esta manera tienen siempre presencia en los caminos.

La estrategia de vigilancia en los caminos ha contribuido de manera importante a disminuir el robo de transporte en carreteras, así lo testifica el hecho de que en 2016 fueron reportados 26 casos, mientras que en 2021 sólo hubo 4 de estos sucesos.

Una gran parte de la sociedad reconoce la recuperación de la tranquilidad, y no olvida que hubo un momento en que las familias se encerraban a las 8 de la noche como medida preventiva, que los jóvenes tuvieron que cancelar una etapa de su vida al no poder asistir a sitios de diversión, incluso las fiestas en casas particulares disminuyeron, nadie quiere regresar a eso.

De ahí que vean con preocupación que desde el Congreso traten de demeritar el servicio de las “Estaciones Tam”, presumiblemente con el propósito de cancelar este servicio cuyos resultados están a la vista. O bien, es el recurso de asustar con el “petate del muerto” luego de las reformas panistas que invaden el poder transexenal, y que, hay que decirlo, los guindas no fueron capaces de negociar, porque todo en esta vida tiene su precio.

La realidad es que ambos bandos están en un absolutismo que no parece conducir a nada. Unos logran ganar batallas en este periodo de aquí al 30 de septiembre y los contrarios tendrán que modificar lo que puedan después del 1º de octubre y eso siempre que logren recuperar la mayoría simple en el Congreso.

2.- En el tercer día de entrega de la pensión a adultos mayores por parte de la SEBIEN (Secretaría de Bienestar Federal), procedimiento realizado en las instalaciones de la Presidencia Municipal, el alcalde Eduardo Gattás hizo acto de presencia para saludar a los “jefes” y “jefas” de los hogares victorenses. En ese marco aprovechó para dar a conocer que el proyecto de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria fue validado e ingresado en oficinas centrales de la CONAGUA.

La importancia de este trámite es que de esta manera el proyecto podrá ser considerado en el presupuesto 2023. Obviamente el Jefe Edilicio no abandonara sus pretensiones de ser favorecido con esta importante obra que representa un satisfactor para los victorenses en su abastecimiento de agua, significa que estará dándole seguimiento a través de los diputados federales de Morena para ser considerado en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En noviembre la Cámara de diputados deberá aprobar el dictamen correspondiente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 2023 y desde antes Lalo Gattás tendrá que estar tocando puertas para conseguir la inclusión del proyecto.

Cabe mencionar que el referido proyecto ya existía antes de la administración municipal actual, el mérito de Gattás es que puso manos a la obra, primero lo actualizó para que pudiera cubrir los requisitos y ser aceptado, y ahora su desempeño estará en la gestión, que tiene que ser permanente y no aflojar el paso hasta lograr el recurso.