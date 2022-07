EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el buen amigo FRANCISCO CUELLAR CARDONA se perfila para convertirse en el próximo jefe de prensa en la administración del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Su trato abierto y directo con la gente de los medios de comunicación está fuera de toda duda…Durante la campaña del ahora gobernador electo se desempeñó como enlace con los medios y la verdad es que sacó adelante esta delicada encomienda, de lo mejor…FRANCISCO CUELLAR es un profesional de la comunicación, ya que se ha desempeñado de manera exitosa, como columnista y en cargos directivos, en diferentes medios como El Expreso entre otros…Es PACO CUELLAR el encargado de las ruedas de prensa del gobernador electo y del diálogo con el mundo periodístico en donde tiene muchos amigos que ha sabido sembrar y cultivar a lo largo de los años en este medio…En temas locales, abrió sus puertas a la comunidad marsoteña la tienda Mi Bodega Aurrera el pasado martes por la mañana…El alcalde TOÑO MEDINA tuvo a bien encabezar el clásico corte de listón ante la presencia de algunos ejecutivos del consorcio…Desde una hora antes de la inauguración ya podíamos observar una larga fila de clientes que se aprestaban a entrar a comprar o a conocer esta negociación…Más de 30 empleos directos se generaron con la apertura de mi Bodega Aurrera de Soto la Marina…Los precios, hay que decirlo con todas las letras, en algunos productos un poco más bajos que otras tiendas de regular tamaño…Pero de igual manera, un poco más altos en algunos otros productos…Ni todo lo están vendiendo más caro, como tampoco todos sus artículos son más baratos que en las demás…Esta es la competencia real…De esta manera los clientes tenemos la oportunidad de elegir en que tiendas comprar ciertos artículos y en cuales adquirir otros…La ley de la oferta y la demanda en la que la sociedad es la que termina ganando al tener a la mano más opciones de compras al alcance de los bolsillos…El pasado lunes se celebró el Día Internacional LGBT en que se sigue pugnando por los derechos de las personas con tendencias sexuales diferentes…En Soto la Marina se escucharon voces como las de JORDY JILOTE y CHANITO DEL REAL quienes de acuerdo a sus propias palabras y estilo, alzaron la voz pidiendo respeto hacia las personas cuya identidad sexual es contraria a la mayoría de la demás gente…Y claro que desde este espacio nos sumamos a sus exigencias, en cuanto al respeto que debemos de tener hacia quienes viven su sexualidad, como mejor les plazca…Un homosexual o una lesbiana no tiene que ser por fuerza de una menor importancia que quienes somos heterosexuales y a quienes también por supuesto la comunidad gay nos deben de respetar…El respeto debe y tiene que ser recíproco…En otro orden de cosas, falleció el muy estimado profesor oriundo de Soto la Marina como lo fue ELENO MEDINA VÁZQUEZ…Fue la verdad de las cosas un grande dentro del gremio magisterial tamaulipeco, pues se desempeñó como Jefe de Aecundarias en Tamaulipas con gobernadores como AMERICO VILLARREAL GUERRA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…Entre otros importantes cargos que de manera eficiente supo desempeñar…Nuestras sinceras condolencias para toda su familia…Fue a todas luces un marsoteño destacado…Con luces y sombras dentro de su desempeño político y profesional…Como todos los hombres que se saben mover en las alturas…Descanse en paz…Por otra parte, en los círculos políticos de Soto la Marina la pregunta del día es respecto a qué cargo es el que le espera al Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES quien fuera el Coordinador de la Campaña del Dr. AMÉRICO aquí en nuestro municipio…De que se tiene ganada una posición importante, de esto, no hay la menor de las dudas…En cuanto al equipo de transición del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA es un hecho que el Lic. SANTIAGO NIETO será el que encabece tan delicada responsabilidad…SANTIAGO NIETO es un enemigo político y personal del actual gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Entonces hay que esperar bien sentados y con refresco con palomitas en la mano el desenlace de la entrega recepción estatal…En la capital del estado se hablan pestes del ex alcalde del tricolor OSCAR ALMARAZ SMER, ya que aunque en su momento EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES le dio todo el poder político y económico que jamás imaginó, aseguran que muy mal le pagó por todos esos privilegios que le dio en el sexenio del corazón de Tamaulipas…Lo menos que se dice de ALMARAZ es que se alió en lo político con los más fieros adversarios de EUGENIO…Igual siguiendo con temas de los victorenses, se dice que el próximo gobernador ve con muy buenos ojos al ex alcalde de la capital del estado, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Y pueden tener razón quienes así lo pronostican, si tomamos en cuenta que ambos son victorenses y aparte sus padres ex gobernadores de Tamaulipas, como lo fueron Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ y AMERICO VILLARREAL GUERRA siempre hicieron equipo en lo político…Don ENRIQUE y el Ing. AMÉRICO y después EUGENIO HERNANDEZ FLORES le dieron forma y crearon el grupo político “Victoria” que está presto y dispuesto a tomar el poder en el estado…Porque no se crean ustedes que el triunfo del Dr. AMÉRICO solamente se construyó con la gente de Morena y con los Servidores de la Nación o los demás programas clientelares…También influyeron en gran medida los apoyos de diferentes grupos económicos y sociales de Tamaulipas y además fuertes corrientes políticas que nada tienen que ver con los apoyos que se reciben de la federación y entre estos me refiero a las fuerzas políticas y económicas que tienen y guardan serios enconos con el gobierno de los vientos que está haciendo ya maletas, para dejar la capital del estado…Ahora hay que ver quien o quienes van a tomar el liderazgo real de los panistas tamaulipecos…Vamos a esperar si siguen haciendo equipo el todavía gobernador CABEZA DE VACA y el ex candidato TRUKO…O si por el contrario sus derroteros políticos van a tomar diferentes caminos…Lo más seguro es que por cada lado no han de faltar los que estén alentando un rompimiento político entre el de Reynosa y el oriundo de Xicoténcatl…Aunque, al menos, en la campaña no se vio un alejamiento político, entre ellos dos…Por cierto los ex alcaldes de Soto la Marina HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ responden el primero al equipo del TRUKO y el segundo juega con el grupo del gobernador…Juntos, pero ni en sueños, revueltos…La Lic. MARISSA CEPEDA RODRIGUEZ en su calidad de Jefa del CREDE local patrocinó un Torneo de Basquetbol que en días pasados llegó a su culminación, con la sexteta de San Fernando alzando el trofeo que los avala como campeones…Acudió a la premiación el alcalde Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO a quien la comunidad del deporte ráfaga le agradeció por algunas mejoras a la duela donde practican este su deporte favorito…No está de más decirles que la premiación la patrocinó la Lic. MARISSA…En otro orden de cosas, el gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA resultó positivo al COVID…Por ello es que anunció a través de su red social que permanecerá recluido en su casa por algunos días…Pero claro que con los avances de la comunicación digital con toda seguridad que le seguirá dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con el proceso de entrega recepción de lo que será su gobierno a partir del uno de octubre…La danza de los nombres de quienes lo podrían estar acompañando en su gobierno sigue a todo lo que da…Algunos nombres que circulan le tiran casi a lo fantasioso…Otros solamente son parte de la buena fe de los columnistas que los mencionan…Otros que se mencionan si tienen posibilidades serias de ser invitado a la mesa del señor…MAKI ORTIZ parece estar más que amarrada y es que su natal Reynosa le generó en miles de votos a AMERICO el pasado 5 de junio…MAKI se resistió hasta la cuarta parte de la campaña a sumarse de lleno a la campaña del cardiólogo….Pero de manera astuta le levantó la mano en la parte más complicada de la campaña y con ello se convirtió en parte fundamental, para el triunfo Americanista…En días pasados un servidor anduvo en la Capital Victoria y la verdad de las cosas es que se nota que hubo poco cariño, por parte del grupo Reynosa que todavía está al frente de la administración estatal…La gente de manera injusta le reclama al actual alcalde LALO GATTAS por la carencia que se tiene en algunos servicios, pero la verdad es que no heredó una ciudad con servicios de primer mundo…Sino todo lo contrario…Se espera por parte de los victorenses que con el arribo de AMERICO al Gobierno de Tamaulipas, la capital cueruda pueda recuperar su belleza y categoría…Victoria no se ha distinguido por ser una urbe de grandes dimensiones territoriales y poblacionales…De hecho es una de las capitales en nuestro país de las más chicas…Es pequeña…Pero hasta hace poco tiempo, Victoria era motivo de halagos por parte de propios y extraños por la limpieza de sus calles y avenidas…Y por sus zonas verdes ni se diga…Hermosos jardines eran la vista maravillosa que a los ojos de propios y extraños se tenían como carta de presentación…Hoy Victoria no es ni por mucho lo que antes fue…Pero AMERICO VILLARREAL ANAYA es originario de esa ciudad y sin duda alguna que hará todo lo que sea posible para que recupere aquel slogan de “Ciudad Victoria, ciudad limpia, ciudad Amable” que por las mañanas repetía Don CARLOS ADRIAN AVILES en su programa “Alegría Matinal”…Algunos priistas que todavía la jugaron por la alianza con el PAN en la reciente campaña ya se andan poniendo a las órdenes de los principales liderazgos de MORENA aquí en Soto la Marina…Se quejan de que en el PAN a la hora de la verdad, los azules los vieron y los trataron como si fueran sus enemigos, siendo que en el papel iban de aliados…Algunos de estos ex priistas se andan alineando en los diferentes equipos cuyos liderazgos los encabezan en ciertos casos, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES, así como otros con HUGO ROJO y otro tanto en el grupo de NEY TAVARES…No hay definitivamente futuro para el PRI al corto ni a mediano plazo…Y esto del trasiego de los políticos de un partido hacia otro, es el pan de cada día…Nadie se tiene que extrañar de esto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…