POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El asesinato del compañero Antonio de la Cruz cimbró no sólo al gremio periodístico, sino a la sociedad en general, es nota nacional que trasciende e irrumpe en los más altos niveles del poder, seguramente será tema en La Mañanera de este jueves. Sin embargo la experiencia que tenemos por sucesos similares acaecidos en el pasado reciente, es que la trillada frase de “reprobación” y condolencia de los gobernantes y políticos del Estado y Federación no son materia suficiente para resarcir el dolor de una familia, ni el desaliento de un gremio hermanado frente a sucesos de esta naturaleza.

Tony de la Cruz trabajaba para el periódico el Expreso de esta ciudad capital y prestaba sus servicios de comunicador al partido Movimiento Ciudadano. El artero crimen de este miércoles puso de manifiesto una vez más, a periodistas y sociedad que tan frágiles somos; y es probable que se escriba un capítulo más de impunidad, al igual que en el pasado reciente ocurrió con el asesinado del periodista Héctor González Antonio, también perpetrado en Cd. Victoria, en la colonia Estrella de esta capital, él era corresponsal del periódico Excélsior y de la cadena televisiva Imagen.

Estos dos asesinatos, uno cometido a golpes y con saña, y el de este miércoles a balazos, quedan registrados en el historial del actual sexenio que está por concluir el próximo 30 de septiembre. El de Héctor ocurrió el 29 de mayo de 2018 y en cuatro años un mes no fue resuelto, de tal manera que no podemos esperar con optimismo que se haga justicia en el caso de Tony de la Cruz, no por lo menos durante el desempeño del actual régimen.

Si me permite le comento que la UNESCO se ha pronunciado (condenado) y denunciado en su ámbito, los ataques violentos perpetrados contra periodistas en la zona noreste de México, en uno de sus comunicados hace referencia al asesinato de nuestro compañero Héctor González Antonio en Ciudad Victoria y el de Alicia Díaz González en la ciudad de Monterrey, también golpeada y apuñalada en el interior de su casa, ella era reportera del periódico El Financiero.

La UNESCO intenta promover la seguridad de los periodistas mediante campañas mundiales de sensibilización, programas de formación y a través del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad, que sigue siendo una asignatura que no han logrado aprobar las instituciones investigadoras responsables.

2.- En este marco de circunstancias es que en diferentes puntos geográficos de Tamaulipas se han montado protestas del gremio periodísticos y este jueves y viernes proseguirán otros movimientos como marchas pacíficas, pero firmes en su exigencia de hacer justicia a nuestro querido compañero Antonio de la Cruz.

No está en nuestra manos hacer más, que elevar la voz para reclamar que se realicen las investigaciones de rigor para encontrar al, o a los culpables de este artero crimen, que la muerte de nuestro amigo no sea un número más en las frías estadísticas de este país y de Tamaulipas.

A sus familiares enviamos un abrazo solidario que los fortalezca en tan difícil momento y sumamos nuestras plegarias por su eterno descanso, así sea.