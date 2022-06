EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA va a tener todo el apoyo del Presidente AMLO a partir del uno de octubre que inicie su función oficial como gobernador de Tamaulipas…Durante una de sus ordinarias mañaneras el presidente se deshizo en elogios tanto para AMÉRICO como para el pueblo tamaulipeco al que consideró de heroico por haber salido a votar de forma masiva el pasado 5 de junio…La relación del presidente con el actual gobernador CABEZA DE VACA desde siempre ha sido de sombras, dudas y desconfianza, así como de un notable desprecio entre ambas partes…Claro que de esta pésima relación personal entre el presidente y el gobernador es el pueblo tamaulipeco el que ha resultado más perjudicado…Y es que las obras federales en Tamaulipas son escasas, por decirlo de la mejor manera…Los recortes de la federación han sido brutales para nuestro estado…Esperamos por ello que a partir del uno de octubre el panorama mejore en cuestión de recursos para nuestro estado y de esta manera se empiecen a notar importantes avances en rubros en los que se ha padecido hasta ahora…Más allá de lo institucional, es por demás importante que los gobernadores en turno tengan una buena relación con el presidente en el plano personal…Y es que así llegan recursos adicionales que benefician a los representados, como en este caso que ocupa a los tamaulipecos…No se puede dejar de lado algunos temas en los que la actual administración Cabecista le ha respondido a la comunidad tamaulipeca como el que tiene que ver de manera precisa y puntual el de la seguridad…Hoy en día viajar de día o de noche por la mayor parte de los tramos carreteros genera confianza…Esperamos que la futura administración que presidirá el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA siga por este mismo camino y que por ende las y los tamaulipecos podamos seguir disfrutando de esta seguridad que aunque no ha mejorado al cien por ciento, sí es de reconocerse los avances mucho muy importantes, que se han tenido en beneficio de todos los que en este suelo de Tamaulipas, habitamos…Y en relación al triunfo electoral del Dr. AMERICO en Soto la Marina fueron públicos y muy obvios los cuadros políticos que sacaron la cabeza a favor de este proyecto…Es importante recalcar esto porque ahora surgen algunas voces de políticos de la vieja guardia que dicen haber ayudado al triunfo de AMERICO pero la verdad es que jamás se les vio realizando proselitismo alguno y mucho menos se les vio que dieran la cara en los medios de comunicación o en las redes sociales expresando su apoyo al proyecto ahora triunfador…”Yo siempre estuve con AMERICO” se atreven ahora a decir, cuando en plena campaña un servidor les pidió una declaración a favor de AMERICO jamás se atrevieron a concedérnosla…Así quien les va a creer?..El alcalde TOÑO MEDINA JASSO entregó 25 sillas de ruedas al mismo número de personas de este municipio que así las requieren…Lo acompañaron en tan emotivo evento su hermano HABIEL MEDINA JASSO en su calidad de Presidente del DIF local y la maestra, MINERVA ARELLLANO VELÁZQUEZ…La entrega se desarrolló el pasado miércoles en la plaza principal de esta localidad…Igual de cierto es que independientemente del tema político el alcalde sigue trabajando de manera permanente en la entrega de apoyos a sus representados…El tema de su relación personal o institucional, según será el caso, con el próximo gobernador debe de estar en su agenda particular…Pero este es otro asunto…Todo en su momento…Pues en el transcurso de la presente semana se dejaron sentir las lluvias en nuestro pueblo…Mismas que generaron en algunos encharcamientos en los sectores que ya están más que identificados de toda la vida…No de ahora…Claro que estas importantes precipitaciones pluviales generaron molestias en algunos casos…Pero la verdad es que las lluvias son una bendición…Teníamos algo de tiempo que las lluvias no se dejaban sentir en esta localidad…Aparte, esto de los encharcamientos, para nada es culpa del alcalde…Ni el estado en el que se encuentran las calles a menos de un año, apenas, de haber asumido la alcaldía…El presidente TOÑO MEDINA ha estado haciendo lo que le corresponde en el tema del mejoramiento de las vialidades…En Lázaro Cárdenas y en la 3 de Septiembre lo pueden atestiguar con las obras de pavimentació,n así como en algunos sectores de la zona centro…Esperamos que en la zona rural también se hayan dejado sentir las benditas lluvias, por el enorme beneficio que éstas dejan para la gente del campo…Hasta el pasado jueves el dirigente de la Asociación Ganadera Local, JORGE VILLAFRANCA JASSO, todavía no tenía un reporte completo sobre las zonas del municipio en donde se presentaron las precipitaciones pluviales, que les estoy comentando…Esperamos que hayan sido en todo el municipio…De igual manera es necesario puntualizar sobre la preocupación que prevalece entre los productores agrícolas de la zona de riego de nuestro municipio…Y es que la Presa Vicente Guerrero se encuentra en un promedio crítico…El enorme vaso lacustre requiere de que se presenten algunos ciclones o huracanes en la parte alta de donde fluye el agua, para que se puede recuperar y volver a una captación como la que tuvo en sus mejores tiempos…Los viejos de la comarca recuerdan con angustia allá a inicios de los años 90s cuando la presa ya no estuvo en condiciones de surtir agua para el riego, lo que generó que cientos de muchachos de esa zona tuvieran que emigrar a las ciudades de la frontera, así como a USA en busca de una mejor vida…En ese tiempo como se dice comúnmente, en el distrito de riego solamente se podían ver personas de la tercera edad en su mayoría y es que no estaban en condiciones físicas para iniciar una nueva vida en lugares ajenos a sus actividades o a su entorno…Esperamos que no se vuelva a repetir aquel éxodo…Un saludo para mi compadre JUAN ALBERTO GARCIA MORALES “La Voz del Pueblo”…El Soto la Marina de los 90s a la fecha ha escuchado de manera permanente su voz, tanto en la política como en eventos sociales, religiosos y de todo tipo…Por ello y por muchas cosas más se tiene que considerar al compadre POCHONGO un ícono y un personaje viviente del pueblo de Soto la Marina…Claro que en todo este periodo de tiempo han ido surgiendo algunas otras voces en nuestro municipio que se relacionan con amenizar diversos eventos…Pero por su estilo, su voz y su experiencia el compadre POCHONGO sigue siendo el mejor…Honor a quien honor merece!…El PRI, que irá a suceder con el PRI?…No solamente me pregunto qué va a pasar con el tricolor a nivel nacional o estatal…Qué futuro le depara al tricolor en Soto la Marina?…De bote pronto se puede pensar en un futuro oscuro y sombrío…Sin un liderazgo visible…Sin dinero, para operar por su propia cuenta…Sin el apoyo del estado, ni del nacional…La pasada campaña la gente del PRI andaba lastimosamente detrás de la gente del PAN pidiendo recursos para operar…Y todavía no conformes con eso, algunos jefes del PAN les quitaron votos al tricolor que en el papel eran sus aliados…La gran mayoría de los cuadros que un día le dieron luz y prestancia al tricolor, en nuestro municipio, ahora trabajan en lo político para MORENA unos y para el PAN otros…En fin…Por otro lado me dicen que la próxima semana se estará inaugurando la Tienda “Mi Bodega Aurrera” en esta localidad…Buena, excelente noticia diría un servidor…Traerá empleos para nuestra gente…Y una cerrada competencia por ganarse a la clientela de Soto la Marina con las otras negociaciones que tienen ya tiempo compitiendo en esta plaza comercial de nuestro municipio…De igual manera me dicen que COPPEL se habrá de inaugurar hasta el mes de diciembre…Entre estas dos tiendas se estarán generando unos 100 empleos para nuestra gente…Muy cerca estarán una de la otra…Con la apertura de este par de tiendas aumentarán de manera importante las plusvalías de los terrenos cercanos que están ubicados en la Colonia Tres de Septiembre…El ex alcalde NEY TAVARES posteó una foto con su papá, el también ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA el pasado Día del Padre…No es un secreto si les comparto las amplias posibilidades de que a NEY lo esté esperando un cargo de alto nivel en el sexenio próximo que presidirá en Tamaulipas el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…NEY como se los he comentado, ya antes, fue el responsable de la estructura electoral del Dr. AMÉRICO en ocho municipios, durante la pasada elección estatal…El haber sacado adelante esta enorme responsabilidad le concede las suficientes posibilidades a NEY para ser tomado en cuenta por el próximo gobernador…Lo cierto es que siempre la llegada de un nuevo gobernador le genera posibilidades de ascenso a algunos cuadros….Como también se acaban los sueños de muchos otros…No pocos políticos del PAN de aquí de Soto la Marina le apostaban recio unos y en silencio otros a que con la llegada del TRUKO podrían escalar a posiciones más altas y porque no? a una candidatura municipal…Pero la realidad es que de momento se puede percibir que los azules van a batallar pero en serio, para volver a retomar el poder político en Soto la Marina…Para nadie es un secreto que a partir del uno de octubre el PAN va a tener como pesada losa encima al gobierno estatal así como al gobierno federal…Con el peso adverso que esto significa…La Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEON sigue demostrando que llegó al cargo de regidora local, con la seria y única idea de cabildear en beneficio de la sociedad…Sabemos de muy buenas fuentes que es una ávida lectora del Código Municipal del que emanan las principales leyes de un Ayuntamiento, como en este caso, el de Soto la Marina…Igual de cierto es que la Lic. DIANA se encuentra al frente de la Comisión de Obras Públicas…Claro que todos sabemos, qué necesidad económica, no tiene en lo absoluto…Solamente el deseo de participar desde esa posición en la construcción de un municipio mejor…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…