POR: ANA LUISA GARCIA G.

1.- Después de cada elección los partidos perdedores están obligados a realizar un examen de conciencia y una purga para desplazar lo que no sirvió, lo que no dio resultados, empezando por los presidentes de los institutos políticos que están en el poder, es el caso del “cachorro” Luis René Cantú Galván que no logró crecer en los dos años y medio que lleva al frente del instituto político.

En los comicios de 2021 Cantú Galván también rindió malas cuentas al perder 7 de los municipios más grandes, donde está concentrado el 80 por ciento de la población. En esa ocasión sólo ganó Tampico y Mante del grupo de grandes, y el “chiquitiaje” de 22 municipios menores. Consecuencia de esos resultados fue entregar a morena 12 municipios de los cuales 7 son los más poblados y que este 5 de junio dio la victoria en la jornada donde se eligió el próximo gobernador.

El caso actual del PRI es diferente, porque no es lo mismo ser partido en el poder, que es el caso de Acción Nacional, que operar desde la derrota. El propio Revolucionario Institucional creó una Secretaría en su Comité Ejecutivo Nacional para coordinar a las entidades que se encuentran en “estado de derrota”.

En fin, el periodo del “Cachorro”, que por cierto ahora entendemos el fondo del apodo (nunca creció), estará terminando en noviembre próximo, pero al quedarse sin líder estatal moral el próximo 30 de septiembre, cuando Francisco García Cabeza de Vaca entregue el poder, el PAN estará a la deriva como le ocurre al PRI, con una dirección estatal distraída y sin gran ánimo, y una dirigencia nacional distante.

Entonces estaremos entrando a un periodo monopartidista, como en los viejos tiempos del PRI, aunque sin la disposición de mantener los equilibrios que el Tricolor mantuvo en su momento. Ese es el nuevo escenario, de desmantelamiento que tendremos próximamente y que significa que los ciudadanos tamaulipecos no tendrán una oferta política competitiva en los próximos comicios municipales, de diputados locales y federales.

2.- La impugnación es un recurso utilizado en busca de modificar, revocar o anular los actos y resoluciones en materia electoral, y deben resolverse antes de que el candidato o candidatos triunfadores tomen posesión.

La impugnación puede recurrir al “Juicio de revisión constitucional electoral” cuando quien impugna es un partido político; o bien al juicio para la protección de los “derechos políticos-electorales del ciudadano” cuando el impugnante es un candidato.

En la impugnación hay diferentes caminos de oportunidad, después de los resultados de la elección de gobernador, como las que se celebraron en seis entidades en el actual 2022, entre ellas Tamaulipas, y se podrá proceder en cuanto el resultado de la elección se haga oficial, tales gestiones se realizan ante el Tribunal Electoral Local y posteriormente a otra instancia superior, el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Nora Ruvalcaba candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes; Carolina Viggiano Austria ( esposa del priista Rubén Moreira) abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD en Hidalgo y César Verástegui Ostos también de la coalición PAN-PRI-PRD en Tamaulipas, han anunciado que procederán a llevar a cabo una impugnación.

En el caso de Truko Verástegui ha manifestado, que va a esperar los resultados del 100 por ciento de las actas, y “si hay elementos para pelear se peleará”. El tamaulipeco obtuvo 628 mil 541 votos que representan el 44.2 % de los sufragios emitidos.

Por lo que respecta a Nora Ruvalcaba de Aguascalientes, el argumento es que su oponente Teresa Jiménez, rebasó el tope de campaña, lo que es causa de nulidad de la elección.

Carolina Viggiano del estado de Hidalgo, obtuvo 332 mil 484 votos, lo cual representa el 31.3 % y ese es su principal sustento.

3.- Si alguien quiere una explicación sobre los resultados electorales del domingo pasado que dieron a Morena cuatro victorias y la alianza PAN-PRI-PRD sólo logró retener dos de las seis gubernaturas en juego, Roy Campos, Director de Consulta Mitofsky asegura que eso era lo esperado de acuerdo a las encuestas que realizó su empresa y que midió las preferencias electorales.

Campos considera que si bien la aprobación de la que goza el presidente Andrés Manuel López Obrador no se traslada de forma directa a votos, sí contribuye en los resultados.

Seguramente por eso de manera frecuente Américo Villarreal Anaya durante su campaña evocó en repetidas ocasiones que de aterrizar Morena en Tamaulipas vendría la transformación y que su gobierno estaría ligado a ya “sabe usted quien”. Fue su estrategia, y le dio resultado seguramente porque en un importante número de Tamaulipecos hay confianza en el gobierno de la 4ª T.

Por lo que respecta a Roy Campos, insiste en que los resultados conseguidos por Morena en cuatro años, se los debe más que a sus candidatos, al presidente, y precisa: “Sigue siendo López Obrador el principal factor de la elección”