POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Con Maki mejoró el escenario de AVA en Reynosa

En diferentes capítulos de la historia política del país, algunos personajes han tenido que recurrir a deslindarse de su más cercano amigo, protector o padrino. En el caso de Tamaulipas la reseña más reciente es la de Baltazar Hinojosa Ochoa, candidato a gobernador del PRI-PVEM-Nueva Alianza en 2016, quien 10 días antes de los comicios puso distancia con respecto al gobernador de ese tiempo Egidio Torre Cantú y de los exgobernadores Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, con los que había colaborado en sus respectivos gabinetes.

El tema lo traemos a colación porque varios analistas se han referido a la posibilidad de que César Verástegui se deslindara del actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, quien por cierto ha sido blanco de una serie de reacciones negativas de la oposición a la corriente azul, además del rechazo de un sector de la sociedad que por inercia estaría regateando el voto al partido en el Poder.

De ahí que este lunes tuvimos la oportunidad de preguntar a César Verástegui si podíamos esperar un deslinde de su parte, a lo cual respondió tajante: ¡Claro que no! imagínese que alguien me invita a su casa a comer, y luego de haber degustado los alimentos, me levanto y pongo cara de disgusto. Eso no puede ser, no debe ser.

Palabras más, palabras menos el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD dejó claro que es hombre sin dobleces y de una sola postura, firme y sin cabida a un doble discurso.

Por lo que respecta a Hinojosa Ochoa, hace seis años en un evento de su campaña expresó lo siguiente: “Que quede claro, no se equivoquen, el candidato de esta contienda soy yo, no soy Tomás, no soy Eugenio, no soy Egidio, escúchenme bien, yo soy el candidato, lo digo con la frente en alto, soy Baltazar, he sido siempre una gente de bien, yo no tengo nada que ocultar ni tampoco cola que me pisen”.

La circunstancia es y será en todo tiempo, que el candidato del partido en el poder, será siempre visto como el sucesor y eso tiene sus beneficios y sus perjuicios, porque ni todo es malo en la administración saliente, ni todo es bueno; pero todo va en el combo, es un “paquete” como en las hamburguesas, las papas van incluidas aunque no las pida.

MUCHO MÚSCULO EN LA OPERACIÓN DE MAKI.- Por lo que respecta al candidato de la coalición Moren-PT-PVEM, Américo Villarreal Anaya tiene su mejor escenario en Reynosa, donde a partir de la alianza con Maki Ortiz y su hijo el alcalde de ese municipio, Carlos Peña Ortiz, ha logrado tener un “lleno” en sus eventos, o por lo menos asi fue en él cierre regional donde reportan una concentración de 30 mil personas.

A partir de este pacto hubo una mejora, no sólo en la concurrencia sino en el discurso, por la participación de la doctora Maki, que indudablemente tiene escuela, “se pinta” para protagonizar actos que sacuda las conciencias y efectivamente a partir de ahora en esa plaza fronteriza se cobija y proyecta el triunfo de la 4ª Transformación.

Sin duda Reynosa dará una buena cosecha de votos gracias a la operación de la doctora, y se espera una aportación importante de sufragios.

El de Maki y su hijo, son sin duda, dos votos muy rendidores que pueden ser efectivos a la hora de escribir la historia de la elección a gobernador de Tamaulipas.

VERASTEGUI 10 PUNTOS POR ENCIMA DE AVA.- En el último tramo de la campaña César Verástegui Ostos, candidato de la alianza “Va por Tamaulipas, logró una intención del voto de 45.34 %, contra 33.73 % de su adversario político de Morena, el seguimiento semanal observa por una parte la caída constante del abanderado de “Juntos haremos historia” y l crecimiento constante del Truko, esto de acuerdo a los resultados de la encuestadora Voz Pública.

Verástegui, aparece como indiscutible ganador de la contienda a gobernador con 11.61 por ciento sobre su más cercano competidor, el sondeo demoscópico se concretó el 28 de mayo y es parte del seguimiento semanal que la citada empresa encuestadora viene realizando.

Voz Pública coincide con otras firmas del ramo, que ubican a Verástegui con 10 puntos de ventaja sobre el candidato de Morena-PT-PVEM. Las otras empresas que también otorgan al triunfo una calificación similar son, FactoMétrica y Encuestadora.MX.

Como es del dominio público el próximo 5 de junio son los comicios que definirán quién gobernará Tamaulipas a partir del 1º de octubre, por ahora la diferencia entre uno y otro candidato, da una tendencia ascendente al Truko Verástegui y descendente a Américo Villarreal, con lo que se prevé como triunfador al abanderado del PAN-PRI-PRD.

LA PROLONGADA ESPERA DEL DESAFUERO.- Aunque este lunes la Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que la sección instructora admitió y radicó la solicitud para retirarle el fuero constitucional, este es un tema que va para largo. Los adversarios políticos del mandatario que esperaban, que este 1º de junio hubiera algún procedimiento espectacular, tendrán que ser pacientes. Como todo trámite legal, ni es rápido, ni mucho menos fácil llegar a un fallo, ya sea de absolución o de condena.

Por principio de cuentas FGCV cuenta con siete días naturales a partir de este 1º de junio para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga. Eso nada más de entrada, y este compás de espera, por llamarlo de alguna forma, no impactará en los comicios del 5 de junio como la corriente política contraria esperaba.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 que se integra en su contra, se refiere a hechos con la “apariencia de delito de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada”.

En esa apariencia, tendrán que comprobar la parte acusatoria (que por cierto trascendió ya no se encuentra en el escenario actual) con pruebas fehacientes, los dichos que se le imputan a FGCV y que lo más probable es que no existan tales pruebas como sucede en casi todos estos casos donde el fondo es más político que de justicia, y más mediático que judicial.

FORTALECE FGCV SU RELACIÓN CON EL MAGISTERIO.- Los maestros de Tamaulipas siempre han sido los grandes aliados del Gobierno de esta entidad, porque es la forjadora de las nuevas generaciones, los pilares que sostendrán el crecimiento de nuestro estado; en esa tesitura el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con la coyuntura que le ofreció la festividad del Día del Maestro, ha venido sosteniendo encuentros con los docentes para reconocerles su trabajo y entrega en tan importante misión.

En esta ocasión hay un valor agregado a la tarea de los educadores, misma que no pasó desapercibida por el mandatario estatal, y que se refiere al haber logrado superar los retos de la enseñanza durante la pandemia del COVID-19.

También fue oportunidad para agradecerles la vocación de conductores de valores a las nuevas generaciones. Y así fue como les expresó: “Ustedes a través de los años no solamente han educado a nuestras hijas y nuestros hijos, sino que se han dado la tarea de formar ciudadanos, hombres y mujeres que hoy en día han logrado lo que para muchos era imposible, resaltar la grandeza de Tamaulipas, pero sobre todo el orgullo de ser tamaulipecos, eso es con el trabajo que desempeñan ustedes en el día a día”.

El gobernador FGCV también agradeció a nombre de los padres de familia de todo el estado, el cumplimiento de la misión de transformar la vida de las personas con un mejor futuro. El evento en honor del magisterio contó con la presencia del titular del Poder Legislativo, Félix Fernando García Aguiar, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, entre otros funcionarios de la SET, administrativos y directores de diversos niveles del sector educativo.