Por: Raúl Terrazas Barraza

Hoy son cuatro gobernadores

Este jueves Tamaulipas amaneció con cuatro Gobernadores, uno constitucional y otros tres electos por sus equipos de campaña, militantes y simpatizantes, ya que, hasta Arturo Diez Gutiérrez Navarro dijo que despachará en el Palacio de Gobierno, porque ganará la elección del cinco de junio, es decir, dentro de tres días.

También al doctor Américo Villarreal Anaya les dijeron en todas partes gobernador, gobernador y en su discurso de cierre de campaña realizado en el Parque de Béisbol de la Colonia México, dijo que estará al frente de la entidad para llevar progreso a todas las comunidades.

En el sur de la entidad, César Verástegui Ostos fue considerado como el próximo gobernador de la entidad ya por su discurso, ya por los de aquellos que participaron en el evento de cierre de campaña al que acudieron más de 10 mil personas, según los discursos bien comprometidas con la coalición formada por el PAN, PRI y PRD.

Como ya no se pueden hacer actos de proselitismo, los ciudadanos de la entidad tienen tres días de gracia para analizar toda la información generada a partir de las campañas y decidir con determinación a quien de los tres que se dicen gobernadores en este momento, instalarán en el Palacio del 15 Juárez de Ciudad Victoria, para que sustituya al actual mandatario panista.

Al final de cuentas los tres candidatos recorrieron toda la geografía de Tamaulipas para llevar el mensaje de sus proyectos y convencer a los electores, en primera que salgan a votar el domingo y que lo hagan por ellos o mejor dicho por quién los haya convencido, eso sí, en el entendido de que la lucha fue intensa debido a las inercias que cada uno tenía en su contra y mediante el discurso y los compromisos revertir la animadversión que ganar terreno en las preferencias de los ciudadanos.

En esta capital, como en Tampico, hubo gran movimiento de personas durante la tarde, porque estaban programados sendos eventos de cierre de campaña del doctor Villarreal Anaya, postulado por la coalición, Juntos Haremos Historia y del ingeniero Verástegui Ostos de la otra alianza.

El primero de ello, llegó Victoria tres el cierre en Matamoros y el segundo estuvo en Nuevo Laredo, para concluir sus actividades proselitistas en la zona sur, en dónde, la organización estuvo a cargo del alcalde con licencia de Tampico, Jesús Nader Nasrallah.

De Arturo Diez Gutiérrez Navarro poco se supo, aunque está su afirmación de que ganará la elección del domingo y después colaborar con el triunfo que el Partido Movimiento Ciudadano pretende lograr en la elección presidencial del 2024, cuando lancen como candidato al alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien de calle será mejor candidato que el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Anduvo en esta capital y cerraría su actividad con grupos del partido naranja, que ahora tienen mayor actividad debido a la aparición en escena del Diputado Local Plurinominal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Es último día de campaña de los candidatos a la gubernatura de la entidad, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, estuvieron muy activos, al grado que detuvieron so pretexto de que el vehículo en el que se transportaban miembros del equipo de logística y de prensa tenía reporte de estar involucrado en actividades ilícitas, cosa que no pudieron sostener, como tampoco la acción ya que no contaban con orden judicial.

De acuerdo con la información generada en medios de comunicación fueron agentes que se desplazaban en al menos unos cinco vehículos, quienes trataron de impedir el trabajo político de los colaboradores de campaña, se supone que las cosas no llegaron a mayores, sin embargo, ante la presencia de abogados, el asunto podría tener seguimiento legal en los próximos días.

Los otros

Por su lado, el Vocal Ejecutivo del INE en la entidad Sergio Ruiz Castellot, hizo un llamado a los grupos políticos que se disputan la gubernatura de la entidad con tres candidatos, para que, al concluir las campañas y entrar en el período de silencio electoral, cada uno asuma la responsabilidad conforme a las Leyes Electorales, para que los ciudadanos reflexionen sobre la importancia de votar y la determinación de por quien sufragarán el domingo, cuando se instalen las cuatro mil 777 casillas electorales, cuyos domicilios ya están publicados en la Internet y se imprimen para hacerlos llegar a los electores el domingo.

En el cierre de campaña del doctor Villarreal Anaya, anduvo el Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y por tanto, exlíder del candidato regeneracionista en sus tiempos de Legislador, igual debió andar por estas tierras Alejandro Rojas Díaz, quien se gritaba a sí mismo ser el suplente del Senador Monreal y que, una vez definida la candidatura en el partido que militan, despotricó contra el galeno, por ello debió traerlo el zacatecano y que se tragara sus palabras de principios del mes de abril.