Por: Raúl Terrazas Barraza

Gustavo en palabras

Por increíble que parezca, hasta que apareció en escena el Diputado local plurinominal Gustavo Cárdenas Gutiérrez, se escucharon palabras que colocan a esa organización en la mirada de la gente, en ocasión de dar su posicionamiento y considerar que el pacto de civilidad que firmaron los partidos no se respeta en el proceso electoral que casi concluye.

El matamorense avecindado en Ciudad victoria, considera que la opción para la entidad es el partido que coordina, pero que maneja Juan Carlos Zertuche Romero en calidad de Delegado, porque dice que trae una alternativa mucho mejor, limpia y auténtica en la persona del ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro.

El exalcalde panista de la capital de Tamaulipas llamó a los ciudadanos a defender la democracia, para que se ponga fin a la polarización y se garantice que los ciudadanos vayan a las urnas con libertad y dentro de la legalidad. El hombre habló frente a los representantes de medio de comunicación y con sus palabras demostró a los que usan las siglas del Movimiento Ciudadano para la campaña de Diez Gutiérrez Navarro que falta hablar fuerte, claro y con sentido político para ser escuchados las y los tamaulipecos.

Casi a punto de terminar las campañas proselitistas de los tres candidatos a la sucesión gubernamental de Tamaulipas, el Legislado plurinominal local, se apersonó con los manejadores del Partido para hablar fuerte y tratar de colocar al PMC en un plano más competitivo, aunque, la realidad de las cosas es que, su candidato no ha dado para mucho a pesas de los grandes apoyos que trae tanto del vecino estado de Nuevo León como de San Luis Potosí y, de esta última entidad, porque es la tierra de los Diez Gutiérrez.

El empresario naranjero, hotelero, restaurantero y gasolinero, cree que al estar en juego la gubernatura de Tamaulipas, los ciudadanos tienen que repesar las cosas para que el voto que depositen en las urnas sirva a los habitantes, ya que, en sus incursiones como candidato a Gobernador, puso sobre la mesa el riesgo que representaron las propuestas de sus adversarios y al paso de cada sexenio pudo comprobarse, incluso, cuándo dos de quienes le derrotaron en las urnas, están en la cárcel.

Fue muy interesante ver la emoción que tenía los manejadores del Partido Movimiento Ciudadano y que andan en la campaña de Arturo Diez Gutiérrez, porque las palabras del Diputado Local Plurinominal les supieron a gloria, desde el momento que ninguno de ellos, podría decirlas con tanta elocuencia partidista y con un significado desafiante hacia los adversarios del Partido Movimiento Ciudadano, incluso, hay quienes creen que la participación del Legislador fue una cátedra del manejo de la palabra y que les sirva de ejemplo

Incluso se llevó entre sus palabras a los organizadores de las elecciones, el INE y el IETAM, de quienes dijo que no pueden por freno a las faltas que cometen algunos actores del proceso eleccionario y dejó en claro que el candidato Diez Gutiérrez Navarro, que por cierto no es su pariente, se mantendrá como abanderado del PMC ya que, son una fuerza que ha crecido en muchas entidad del país y en Tamaulipas no es la excepción, aunque, no al nivel de cómo ha acontecido en Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo.

Desde luego, aquello que resulta más fácil es descalificar a las autoridades electorales, echarles la culpa de su previsible derrota y considerar que no supieron hacer valer la Ley,

En la misma conferencia de prensa, hubo directivos del Partido Movimiento Ciudadano que pensaron en silencio y en secreto que el candidato a la gubernatura por enésima ocasión debió ser Cárdenas Gutiérrez y no el exalcalde priísta victorense, sin embargo, el hubiera ya no existe, por eso tienen que cerrar fuerte la campaña haber si logran rebasar los siete puntos que les dan las encuestas sobre la intención del voto.

Los otros.

Siempre sí será desde este fin de semana que lleguen más elementos de la Guardia Nacional para cuidar las elecciones de Tamaulipas, obvio, no se les necesita, pero, estarán aquí para cumplir con la encomienda que les dieron sus jefes, por las consideraciones hacia la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, cosa que harán en las seis entidades que tienen votaciones el cinco de junio para procesos de elección locales.

A la Diputada Úrsula Salazar Mojica del PMRN, le hicieron ver su suerte en la sesión de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, porque, aunque se defendió, ya no puede quitarse el estigma de ser una mala funcionaria pública y lo peor es que, podría dejar de ser Legisladora mientras haya un proceso de la Fiscalía General del Estado en su contra.

Los panistas que representa el Diputado, Félix García Aguiar, quien es además presidente e la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, tienen muy bien armado el seguimiento del caso de la Diputada regeneracionista parienta del Presidente Andrés López Obrador, para lograr que se separe de su cargo.

También hay elementos suficientes para que la fracción panista y sus aliados, mantengan el control de las Comisiones Legislativas y del propio Congreso del Estado, porque se han armado de consideraciones jurídicas para evitar que el Diputado Local Plurinominal del PMRN, Armando Zertuche Zuani, pueda recuperar el cargo con el que llegó en mes de octubre pasado.

Por su lado, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, doctor Américo Villarreal Anaya anduvo en la zona del Altiplano de Tamaulipas y, de acuerdo con los reportes del equipo de campaña les fue mejor de aquello que esperaban.

En tanto, el candidato de la coalición, Va por Tamaulipas, ingeniero César Verástegui Ostos, tuvo un exitoso foro temático en la cuidad de Matamoros y recorrió otros municipios de la frontera en dónde comenzó con los cierres de su campaña proselitista a juzgar por el nivel de asistencia de ciudadanos de aquella región fronteriza, sí así cómo fueron a la reunión con el candidato acuden a las urnas, le darán un buen susto al regeneracionismo matamorense.