EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

15 días más y los tamaulipecos y las tamaulipecas por medio de nuestro voto libre habremos de elegir a nuestro próximo gobernador…El 5 de junio no será una fecha cualquiera…Será una fecha por demás importante dentro del acontecer político electoral en nuestro estado…El tema de la elección tamaulipeca de repente como que adquiere tintes de extraordinaria temperatura que parece que presagiara un escenario fuera de control…La guerra sucia amenaza con tomar el control del proceso electoral tamaulipeco…Aunque ahora que hablamos de guerra sucia, nada más díganme cuando se ha sabido de la existencia de una guerra limpia?…Es mucho lo que está en juego en las elecciones del 5 de junio…Son muchísimos los intereses que están de por medio…Compromisos subterráneos que para la mayoría de la gente están fuera de toda certeza…Para el presidente AMLO reviste la mayor de las importancias instalar en el palacio de gobierno tamaulipeco a uno de los suyos…Que en este caso es AMERICO VILLARREAL ANAYA…La amistad entre el presidente y su candidato a gobernador se remonta desde el papá de este último con el ahora presidente de México…Siendo AMERICO un priista de nacimiento y de origen AMLO lo hizo candidato a Senador y de ahí lo ha protegido políticamente hasta el grado de tenerlo hoy en día como su candidato a gobernador y con muchas posibilidades de lograr el triunfo electoral…No es cualquier cosa que AMERICO sea el candidato del presidente…Que AMÉRICO sea la carta del presidente de la república es cosa mayor…Y la verdad es que el día “D” se tiene por fuerza que esperar que el gobierno de la república a través de sus diversas instancias visibles e invisibles va a hacer presencia en Tamaulipas…AMLO quiere Tamaulipas para su cuadra de gobernadores rumbo a la próxima elección nacional…Igual de cierto es que tiene Tamaulipas a uno de los gobernadores que no es entregado para nada…En Tamaulipas existe un gobernador entrón y fajado a más no poder…CABEZA DE VACA ni en sus peores momentos se ha visto sometido a los mandatos de la presidencia de la república…Y por supuesto que CABEZA DE VACA no va a entregar la plaza política cueruda con la facilidad que algunos otros de sus pares lo han hecho…CABEZA quiere a toda costa dejar de jefe del palacio de gobierno tamaulipeco a uno de los suyos como lo es el TRUKO…Esperan a la parcela electoral tamaulipeca 15 días de intensa friega y refriega política…Los guindas con el respaldo de palacio nacional absoluto…Y las huestes del TRUKO empecinadas a no dejar el mando tamaulipeco a la oposición en el estado…Tan entrado está el gobernador que de unos días a la fecha da la idea de que ha tomado en sus manos el control de la campaña Trukista…Hablando de la campaña por la gubernatura, pero a nivel local, déjeme decirle que la muestra les está poniendo Don ALEJANDRO ZÚÑIGA y su esposa la señora IMELDA a no pocos “líderes” que se dicen de la alianza del PAN con el PRI…Hay algunos dizque liderazgos que apoyan la campaña del TRUKO en Soto la Marina, pero realmente lo que les interesa es salir en la foto, para que en victoria digan que están jalando…La realidad es que no están gastando ni tiempo, ni mucho menos dinero…Especialistas únicamente para la foto…En cambio Don ALEJANDRO le mete pero en serio…Les sigue bien el ritmo de trabajo a don ALEJANDRO y su esposa el encargado del PRD en Soto la Marina JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ PADRÓN un joven e inteligente catedrático, de este municipio…Pues el Alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO se metió el pasado fin de semana a algunas comunidades de la zona sur del municipio…Les anunció una serie de apoyos, pero de igual manera aprovechó para hablar de política…Era fin de semana, por lo tanto podía hablar del tema…Es claro que el joven alcalde está parado sobre un auténtico “bracero” político…Le ha tocado debutar en su calidad ya de alcalde en un proceso electoral tan caliente que se puede considerar la campaña política estatal más candente dentro de la historia tamaulipeca…El horno como dice el dicho, no está para bollos…No es para nada una novedad si les digo que la marca MEDINA en este 5 de junio o se va a las nubes o le espera un final de administración enrarecido y por demás incómodo…Si el tema electoral resulta a favor del TRUKO entonces los MEDINA van a poder hacer planes políticos a cortísimo plazo…Si gana el TRUKO la marca MEDINA va a poder dormir a pierna ancha con un horizonte político a mar abierto…Peeero si AMERICO VILLARREAL ANAYA se convierte en el nuevo inquilino de la casa de gobierno estatal en Ciudad Victoria entonces tendrían los MEDINA que hacer un alto en el camino político y ver con frialdad las decisiones a tomar…Para bien propio y de su equipo…Pues tampoco es novedad si les comento que los Morenistas traen un sentimiento de lo más marcado hacia el equipo MEDINA…Decir lo contrario es atentar contra la inteligencia de nuestra comunidad…En otro orden de ideas, me dicen que el ex alcalde LEONEL ARELLANO anda metido a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Aunque la realidad es que no se le ha visto que se meta a territorio de manera abierta, como si se ve que andan otros ex alcaldes como NEY TAVARES y TEMO ARELLANO…Quizás si el de La Pesca decidiera abrirse más de capa y AMERICO gana el proceso entonces podría tomar más protagonismo el pesqueño…Pero bueno, cada quien tiene sus propios métodos de participación…Pero si debería el de La Pesca abrirse más de lleno…Es una opinión…Podría haber ido al evento que AMERICO presidió en semanas recientes aquí en Soto la Marina…No tendría nada de malo…En otro orden de cosas el alcalde TOÑO MEDINA organizó un evento para los maestros de Soto la Marina por su día…Hubo regalos y comida, así como música en vivo…Estuvieron presentes la parte oficial del magisterio en la persona de la Lic. MARISSA CEPEDA RODRÍGUEZ, así como FERNANDO MARTINEZ PACHECO por la parte sindical…El evento se desarrolló en el Auditorio local…Importante que el alcalde les haya ofrecido este convivio…Igual de importante la participación de las partes oficial y sindical de los maestros del municipio que hicieron sinergia, con el presidente municipal…El trabajo en equipo siempre dará mayores y mejores resultados para todos…Creo que el alcalde entiende la importancia del trabajo y el aporte de los maestros en la formación de nuestros niños y jóvenes rumbo a la meta de generar en mejores ciudadanos…También es verdad que el Ayuntamiento en cualquier tiempo y en cualquier condición política, debe de ver al magisterio como un aliado en cuanto tiene que ver con el desarrollo del municipio y es que los maestros son aparte, unos serios y verdaderos forjadores de mejores ciudadanos, para el futuro más próximo…Pues me dicen que el estimado amigo WILBERT HERNÁNDEZ CASTILLO anda pensando ya desde ahora en un cargo estatal rumbo a la siguiente comalada…Será?…No creo esta versión y es que WILBERT sabe muy bien que primero hay que ganar…Y después pensar en cargos…Ha de ser esta una versión de los que no quieren a WILBER…Y es que me imagino que a WILBERT lo primero que le interesa es que gane el TRUKO…Por cierto una vez si llega a ganar el TRUKO entonces sí podría WILBERT hacerse de un cargo estatal…Y es que desde hace unos meses a WILBERT se le volvió a ver muy cerca del ex alcalde HABIEL MEDINA de quien se ha convertido, en casi su sombra…Y todos en Soto la Marina sabemos de la evidente y pública cercanía de HABIEL con TRUKO…Por cierto el equipo político de don ALEJANDRO ZÚÑIGA es el que mejor se lleva con los demás que integran la alianza que apoya a TRUKO aquí en Soto la Marina…Entre el resto como que ni aun ganando se van a conformar entre ellos…Que los Abelistas que los Habielistas, que los del estado, que fulanos que zutanos que estos que estos otros no están jalando que esto y lo otro…Una guerra de egos y de pleitos adelantados que se traen, cuando la cría todavía ni nace…Como decía mi abuela, “ven la tempestad y ni así se hincan”…En otro orden de ideas, me comentó el Coordinador de la Campaña del Dr. AMÉRICO aquí en Soto la Marina, JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES que ya se encuentra integrada en un cien por ciento la estructura electoral que participará el cinco de junio en la defensa de todos y cada uno de los votos a favor del cardiólogo victorense…Son en total 90 representantes de casilla entre propietarios y suplentes y además 12 representantes generales…Si se da el triunfo electoral de AMERICO los bonos de JUAN JESÚS se van a ir hasta las nubes…Políticamente hablando, claro está…Mientras tanto es menester sacar adelante la delicada chamba que se le encomendó…Igual de cierto es que el Profr. SERGIO BARBOSA anda a todo lo que da en el trabajo político a favor de AMERICO…Lo pudimos ver muy activo en días pasados en el comité de campaña de este municipio…MARIO CRUZ de igual manera trabajando pero en la Delegación de SEBIEN…Todos sabemos que MARIO es dirigente de la CNC local…Pero de igual manera en lo político esta organización pertenece al PRI y este partido está jalando en alianza con el PAN y su candidato el TRUKO…En sus ratos libres MARIO CRUZ OCHOA aprovecha bien su tiempo en lo político para hacer proselitismo para el nativo de Xicoténcatl…Pues vaya que el gobernador CABEZA DE VACA anda al mil por ciento apoyando desde su trinchera el proyecto del TRUKO…Para nada se ve que el gobernador vaya a dejar por su propia cuenta la plaza política tamaulipeca sin dejar rastro de dar una lucha feroz…CABEZA DE VACA está curtido políticamente en la adversidad…Por lo tanto no es novedad que esté luchando ahora contra el poder federal…El desenlace o resultado final de esta encarnizada campaña no lo podemos adivinar…No somos saurines…Pero lo que es cierto es que el gobernador de los vientos jamás va a doblar las manos con su candidato el TRUKO…Apostamos?…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…