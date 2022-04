Por: Raúl Terrazas Barraza

Urna electrónica

Serán más de cuatro mil 700 casillas las que se instalarán en el territorio tamaulipeco para la elección del nuevo gobernador que tendrá la entidad en el ya cercano mes de octubre, de ellas unas 50 serán electrónicas.

Ante ello, la Junta local Ejecutiva del INE que tiene a su cargo Sergio Ruiz Castellot, quien quedó en el lugar que ocupó atinadamente la Mtra Olga Alicia Castro Ramírez, inició la capacitación para las personas que estarán en las casillas en las que funcionarán las urnas electrónicas y que son parte de los ciudadanos insaculados conforme a la Ley.

Este tipo de urna fue usada con éxito en las recientes elecciones del estado de Coahuila e Hidalgo, por ello, en su oportunidad Gabriela María de León Farías presidenta del Instituto Electoral de la tierra de Catón, Armando Fuentes Aguirre, Coahuila, vino a Tamaulipas para explicar de acuerdo con su experiencia el uso de la urna electrónica, la cual, de entrada, es generadora de confianza por parte de los electores.

Fundamental es la capacitación de los funcionarios de casilla en las que este tipo de urna se usará, de manera que, la implementación del ejercicio parcial vinculante de voto electrónico se apegará a lo establecido en los Artículos 82 y 254 de la Ley General Instituciones Políticas y Electorales y a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE.

Las y los Capacitadores Asistentes Electorales que participen en la implementación de la urna electrónica estarán adscritos a una sola Área de Responsabilidad Electoral, en virtud de que atenderán solo casillas que se encuentren bajo esta modalidad de votación en talleres y debe quedar constancia de que, la capacitación sea adecuada a las y los ciudadanos de forma particular sobre el uso del modelo de urna electrónica que les corresponderá́ utilizar.

La capacitación de las y los funcionarios que integren las mesas directivas de casilla con urna electrónica se llevará a cabo de conformidad con las líneas establecidas por el INE y debe usarse material didáctico que describan las actividades particulares a realizar según el modelo. La capacitación será en modalidad grupal y solo en casos de fuerza mayor, podrá́ impartirse de manera individual y se llevaría a cabo en las instalaciones de la Junta Distrital Electoral.

La Instalación de la casilla con urna electoral según el modelo desarrollado por el INE y que ya fue probado en Coahuila e Hidalgo, comprende el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo en la casilla, integración del paquete electoral y clausura de las casilla y remisión del expediente.

Las funciones específicas para desarrollar por los integrantes de las mesas directivas de casilla que atenderán la modalidad de urna electrónica comprenden 45 puntos básicos para las cinco etapas que comienzan con el desarrollo de la votación, previstas en el documento del INE elaborado como guía para el voto electrónico.

De esta primera etapa son 15 pasos para el día de la jornada, que comienza con la reunión a las siete y media de la mañana de las y los funcionarios casilla para proceder a la de instalación y apertura.

Verificarán que la caja de embalaje cuente con los sellos de seguridad. abrirán la caja y extraerán la urna electrónica y sus componentes, ello se hará en presencia de las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes.

La titular de la mesa directiva de casilla, con apoyo de las y los escrutadores, instalará la urna electrónica en un lugar visible y que permita asegurar en todo momento la secrecía del voto y mostrará a las y los representantes de partidos políticos y que el contenedor de votos se encuentra vacío. Luego abrirá́ el visor de votación para la impresión de las actas de inicio en cantidad tal que sea requerida por los integrantes de la mesa directiva.

Desde luego que la urna electrónica generará expectación y porque no, quizá todos los ciudadanos quisieran formar parte de las 50 casillas que contarán con este tipo de artefacto que simplificará la votación, aunque el procedimiento para checar a los votantes es similar al de las casillas normales.

Esto es, registrar la asistencia de las y los representantes de los partidos políticos ante la casilla, declarará instalada y abierta la casilla electoral, llenara el apartado de instalación en el Acta de la Jornada Electoral y registrar los hechos en las hojas de incidentes.

Este aparato que hasta entrega recibo al elector de su participación en el proceso, tiene baterías para dos horas, por aquello de que no haya corriente eléctrica, aunque de manera normal debe de conectarse a la luz, no requiere de Internet y funciona a través de códigos de barras que tiene en su poder el presidente de la casilla, mismo que se entrega al votante una vez que fue ubicado en el listado nominal de la casilla, el código no tiene números, por tanto, el voto cumple con su carácter de secrecía.

En la urna electrónica no hay voto nulo por error y existe la opción en el teclado para que el participante anule o defina si votará por un candidato no registrado, cuyo nombre se podrá anotar con el teclado de la urna y al cierre de la votación la urna hace el escrutinio y con el código de cierre de operación de la urna electrónica con la cantidad de votos para cada candidato, se genera un código QR y se envía al PEEP sin la intervención. De manos ajenas al proceso realizado en la casilla.

Qué tal si en lugar de 50 urnas electrónicas fueran las cuatro mil 700 que habrá en el territorio para que los ciudadanos decidan a quien quieren como próximo gobernador de la entidad en el cada vez más cercano mes de octubre.