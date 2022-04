EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El proceso de revocación de mandato en Soto la Marina generó en poco más de 3 mil 400 ciudadanos que el pasado domingo salieron a cruzar la boleta en las cinco casillas electorales que con todo y sus básicas y contiguas se instalaron en nuestro municipio…No van a faltar quienes aseguren que fue un proceso con pocos votantes…Como habrá quienes digan que la votación fue muy buena si se toma en cuenta la lejanía de las casillas en el sector rural, para los que se tuvieron que trasladar de algunas comunidades a los centros de votación…En fin, como todo en la vida, el resultado es de acuerdo al cristal con el cual, las personas lo quieran ver…Lo cierto es que de acuerdo a la información del Consejo Electoral, en nuestro municipio fueron un poco más de 3 mil 300 los votos para que AMLO siga y la otra parte le sufragó en contra…Que ejercicios como este a lo mejor no tengan mucha razón, puede ser, es cierto…Y es que AMLO ya fue electo anteriormente para que gobierne por seis años…Así lo juró durante su toma de protesta hace poco más de tres años…Pero en fin, él quería su elección de revocación de mandato y ya se le cumplió su exigencia…En otro orden de ideas, las definiciones políticas cuando se hacen en tiempo y forma, tienen sus riesgos…Pero en un momento dado, también merecen sus beneficios para quienes las toman en tiempos plenos de la batalla electoral…Un actor político que se precie de ser bien nacido, no puede andar con medias tintas…Ni con dobleces de por medio…En ese sentido creo que la marca MEDINA más allá de lo que sus malquerientes puedan pensar u opinar, creo que hicieron bien en hacer pública su postura en relación a la campaña política que está en juego por la gubernatura tamaulipeca…Los MEDINA van con el TRUKO…Están asumiendo una postura y han tomado una decisión política que responde más que a sentimientos de corte ideológico a situaciones de agradecimiento en lo personal, hacia el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD…Que un sector de los electores marinenses no han tomado de la mejor manera la decisión política de los MEDINA es igual de cierto…Pero también es cierto que quien se desenvuelve dentro del mundo de la política, por lo general siempre va a estar a dos juegos…Si lo hiciste, porque lo hiciste…Y si no lo hiciste, porque no lo hiciste…Lo cierto es que a dos semanas ya de haber iniciado las hostilidades en suelo tamaulipeco, el piso al parecer sigue estando muy parejo…Las encuestas que se precian de ser profesionales, siguen compartiendo números encontrados…Las hay quienes ubican a AMERICO VILLARREAL ANAYA como el puntero en el hándicap electoral…Mientras que otras aseguran que el TRUKO va cabalgando en caballo de hacienda en las intenciones político electorales de los tamaulipecos…Pero la verdad es que lo único real es que ARTURO DIEZ de Movimiento Ciudadano, aparece en el tercero, lejano y último lugar…Igual de cierto es que la única y verdadera encuesta que tendremos será la del 5 de junio…En estos días se han estado uniendo a la campaña de AMERICO VILLARREAL ANAYA algunos ciudadanos que hasta hace poco se identificaban en otros partidos…Me puedo referir como ejemplos que tengo más a la mano, algunos casos, como los de SERGIO BARBOSA y JOVANA HERNÁNDEZ así como de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA y el primo CARLOS HERNÁNDEZ, además del Lic. TOÑO CORONADO entre otros…Pues el grupo político de Don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA y de su esposa la Sra. IMELDA PÁVON VALDEZ, que forma parte de la organización “Proyecto Tamaulipas”, de la que es Coordinador Municipal, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ PADRÓN, están apoyando con todo al TRUKO…Ya la gente de Don ALEJANDRO venía trabajando a favor del TRUKO de manera libre e independiente, pero ahora ya se confirma este firme compromiso…Aunque de igual manera, es cierto que por parte de esta organización “Proyecto Tamaulipas”, se va a promover el voto para el PRD, cuyo partido forma parte de la Coalición Va por Tamaulipas…Por cierto el Coordinador Regional de esta organización que respalda al TRUKO lo es el Profr. JACINTO RODRÍGUEZ SILVA, quien tiene media docena de municipios a su cargo en tan delicada responsabilidad…Hay quienes aseguran que la marca MEDINA va a dispersar sus votos hacia los tres partidos que forman la coalición Va por Tamaulipas…Lo cierto es que de momento la política local es una verdadera torre de Babel…Casi todos revueltos…Pero no todos juntos…Los priistas esperan sacar una aceptable votación el 5 de junio…Le siguen apostando a que una parte de la vieja guardia, que aunque no le dieron el voto a RENATO CEPEDA, que esta vez sí le puedan dar su respaldo al tricolor a favor de su candidato estatal El TRUKO…Me comentaron, algunas personas, de la zona sur del municipio, que están esperando que el ex alcalde HABIEL MEDINA vaya a verlos y a platicarles de cómo está el asunto político…Y tienen razón al pedir que HABIEL vaya en persona a explicarles las causas y las razones de su apoyo al TRUKO…Por cierto las razones por las que la marca MEDINA anda a todo lo que da son públicas en Soto la Marina…TRUKO ha estado con HABIEL en las buenas…Pero lo más importante, ha estado también con él en las malas…Y esto cuenta,muchísimo más!…Como que el liderazgo real del priismo marinense lo ha asumido el ex alcalde MIRO GÓMEZ, quien le está poniendo entusiasmo al proyecto del TRUKO y también le está inyectando algunos recursos para que sus compañeros se muevan en el municipio…Muchas calles son las que se pavimentaron en Soto la Marina durante la gestión de MIRO…Esto muchas familias lo tienen presente….Igual de cierto es que cuando fue alcalde no se requería de mucho formalismo para entrar a hablar con él a su despacho…Y en la calle, mucho menos…MIRO siempre estuvo muy cerca de la raza cuando fue presidente municipal y esta actitud tan sencilla de su parte le generó en grandes amistades que todavía hoy en día lo siguen apreciando…La verdad es que a MIRO GÓMEZ se le da eso de ser “raza”…Pues el presidente municipal TOÑO MEDINA se llevó a todos los empleados a trabajar a la Playa de La Pesca en esta Semana Santa 2022…Chicos y grandes tienen comisiones y responsabilidades que sacar adelante, en estos días de asueto para las demás personas…El lunes próximo se reintegran todos los empleados del Ayuntamiento a sus labores cotidianas en la alcaldía local…Se espera que aparte de La Pesca, el río de Tampiquito y la Playa de Tepehuajes sean espacios receptores de cientos o miles de bañistas…Restaurantes como el Tampico y hoteles como Los Generales, con toda seguridad van estar hasta el “tope” en este periodo vacacional…En periodos vacacionales como los de Semana Santa, por lo general a nuestra zona urbana le va de lo mejor en el tema económico, ya que la derrama de dinero que dejan nuestros visitantes, no es cosa menor…Por otro lado, siempre si se amarró el Profr. JUVENAL HERNÁNDEZ GARZA como parte de la estructura de Morena aquí en Soto la Marina…No me pude enterar exactamente en qué parte de la estructura guinda fue colocado, pero está listo para la batalla electoral en nuestro municipio a favor del proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA…A simple vista podemos ver que hacia el interior del proyecto de AMERICO en nuestro municipio están alineados los liderazgos de JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES y de HUGO MIGUEL ROJO RAMOS así como el de NEY TAVARES FLORES…Ya el orden de importancia cada quien es libre de decidirlo…En ese sentido me comentó el Profr. PANCHO SILVA que él no está alineado con ninguno de los equipos internos locales…Me dijo que la suma de su parte es única y exclusivamente por AMERICO pero que tiene una muy buena relación con las diferentes cabezas, de los equipos locales guindas…Mi estimado amigo TOÑO GUEL mejor conocido como “Tony Burger” anda desatado por el lado de AMERICO VILLAREEAL ANAYA…Nos comenta que en la pasada elección local, participó a favor de la alianza política de MORENA-PT-VERDE y que su postura sigue siendo la misma…”Yo sigo en MORENA-PT-VERDE” afirma…El pasado miércoles entró parte del grupo MEDINA a la Colonia Tres de Septiembre ya que andaban realizando campaña para el TRUKO con sonido y mantas en mano…La gente del grupo MEDINA andan con todo…La participación de este grupo es en serio y van a fondo…A todo lo que da…Cambiando diametralmente de rumbo, se hace necesario reconocer el trabajo del gobernador CABEZA DE VACA en lo que tiene que ver con el tema del mejoramiento que se ha tenido en cuanto al tema de seguridad, durante su administración…Viene esto a colación porque los números de visitantes que tendrá nuestro estado en esta Semana Santa no son obra de la casualidad…Dejando a un lado el tema de la baja del Covid, se hace necesario puntualizar que nuestras carreteras hoy en día lucen más seguras y con vigilancia permanente, por parte de los cuerpos de seguridad…Todo esto genera en que más familias de estados vecinos, se animen a buscar los centros turísticos tamaulipecos, para disfrutar de esta Semana Santa 2022 con la derrama de dinero que su presencia significa…De igual manera tiene mucho que ver en esto que les comento el trabajo que en su momento también se realizó por parte de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS desde la Secretaría General de Gobierno…CAROLINA VELA anda trabajando, pero en serio, por la causa del TRUKO en territorio pesqueño…Bueno y qué razón me pueden dar de mi estimado amigo CHECO RANGEL en el terreno político?…Solamente, que ande trabajando, muy calladito, al lado de su compadre XAVIER SALVADOR MOLINA en Morena…El Gerente de la COMAPA Soto la Marina IVAN PEÑA BARRIENTOS dio a conocer sobre algunas fallas en la red de suministro que han impedido que el organismo le brinde un óptimo servicio a una parte de los usuarios de la Colonia Tres de septiembre…Con la confianza de que será resuelto este detalle a la brevedad posible…La verdad es que generó en una excelente opinión por parte de los usuarios de ese sector el que personalmente IVAN hiciera una revisión personal en las tomas domiciliarias y platicara con la gente sobre el plan a desarrollar para darle una pronta solución a esta problemática…Un afectuoso saludo, para ese tesoro de amigo que tengo en el Ejido Benito Juárez, como lo es el Profr. MARCILIO RAMIREZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…